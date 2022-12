Κατάρ-gate: Η απάντηση Μετσόλα στους ισχυρισμούς της πλευράς Καϊλή περί «εντολών» «Η σαφής οδηγία προς όλους τους Αντιπροέδρους είναι να εκπροσωπούν τη θέση του Κοινοβουλίου, τίποτε άλλο» είπε ο εκπρόσωπος της προέδρου της Ευρωβουλής Αιχμηρή απάντηση έδωσε η πρόεδρος της Ευρωβουλής, μέσω εκπροσώπου της, στους ισχυρισμούς της πλευράς Καϊλή ότι η ευρωβουλευτής δεν είχε προσωπική ατζέντα για τις χώρες του Κόλπου και ότι όλες οι ενέργειές της εκεί γίνονταν εν γνώσει της κ. Μετσόλα και όχι από δική της πρωτοβουλία. «Η σαφής και πάγια οδηγία προς όλους τους Αντιπροέδρους είναι να εκπροσωπούν τη θέση του Κοινοβουλίου. Τίποτα άλλο», σχολίασε ο εκπρόσωπος της κυρίας Μετσόλα, όταν κλήθηκε από την EURACTIV να σχολιάσει τη θέση ότι η ευρωβουλευτής πήγε στο Κατάρ ως εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ότι οι λόγοι τους οποίους εκφώνησε και οι συνεντεύξεις που έδωσε ήταν κατόπιν συνεννοήσεως και εντολής της προέδρου της Ευρωβουλής. Ο εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι οι Αντιπρόεδροι έχουν ως αρμοδιότητές τους, εκτός από άλλα καθήκοντα, και γεωγραφικές περιοχές όπου εκπροσωπούν το Κοινοβούλιο. «Η κατανομή των καθηκόντων των Αντιπροέδρων συμφωνήθηκε στην αρχή της θητείας. Στην περίπτωση της εν λόγω ευρωβουλευτού, ήταν η Μέση Ανατολή», είπε χαρακτηριστικά ο Εκπρόσωπος. Ειδήσεις σήμερα: To μετέωρο βήμα του Ράμα για τη συμφωνία της Ελληνοαλβανικής ΑΟΖ Ο ανεκπλήρωτος έρωτας, το πάθος για την μουσική και τα λάθη του Γιάννη Διακογιάννη «Μου ξέφυγε», ισχυρίστηκε ο ιδιοκτήτης του Ντόγκο Αρτζεντίνο που κατασπάραξε το σκυλάκι BEST OF NETWORK 14.12.2022, 12:00 13.12.2022, 10:43 14.12.2022, 10:55 14.12.2022, 11:26 14.12.2022, 11:25 13.12.2022, 13:00 1

