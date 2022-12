Κατάρ-gate: Στα χέρια της Δικαιοσύνης σήμερα η παραμονή Καϊλή στις «βιώσιμες» φυλακές

Αντιμέτωπη με την πιθανότητα προφυλάκισής της βρίσκεται σήμερα η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής, Εύα Καϊλή, καθώς το προδικαστικό συμβούλιο του Βελγίου αναμένεται να κρίνει αν η πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα περάσει το διάστημα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής της (δηλαδή 1-1.5 χρόνο) στις βιώσιμες φυλακές Χάρεν των Βρυξελλών ή θα αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Το γεγονός ότι χθες η κ. Καϊλή μεταφέρθηκε στις υπερσύγχρονες φυλακές Χάρεν από τις φυλακές Σεν Ζιλ, όπου τελούσε υπό κράτηση εκλαμβάνεται από μερίδα αναλυτών ως κακός οιωνός ενόψει της σημερινής δικαστικής διαδικασίας, τη στιγμή που η ομοσπονδιακή αστυνομία του Βελγίου παρουσίασε χθες τα ευρήματα από τις έρευνες στις κατοικίες και στα γραφεία του πρώην Ευρωβουλευτή, Αντόνιο Παντζέρι, της Εύας Καϊλή και του πατέρα της, Αλέξανδρου, ευρήματα που υπερβαίνουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αφήνοντας άφωνη την κοινή γνώμη. Το συνολικό οικονομικό ποσό, το οποίο εντόπισαν οι βελγικές Αρχές μέσα σε βαλίτσες, τσάντες και σακούλες στην κατοχή της Ελληνίδας Ευρωβουλευτή και του πατέρα της ανέρχεται στις 750.000 ευρώ κι ενώ εξελίσσονται σε Αθήνα και Βρυξέλλες οι έρευνες με αμείωτο ρυθμό, για τον εντοπισμό περαιτέρω στοιχείων. Σημειωτέον ότι μαζί με την κ. Καϊλή στο προδικαστικό τμήμα, αυτό δηλαδή που θα αποφασίσει σήμερα αν θα κριθούν ή όχι προφυλακιστέοι, θα οδηγηθούν ο σύντροφός της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, ένας λομπίστας των Βρυξελλών και ο πρώην Ιταλός Ευρωβουλευτής, Αντόνιο Παντζέρι, ο οποίος περιγράφεται ως ο ιθύνων νους της «παρέας». Ανεξάρτητα, ωστόσο, από τη σημερινή κρίση των ανακριτικών Αρχών στο Βέλγιο για την προφυλάκιση ή μη της κ. Καϊλή, το πολιτικό κλίμα στους ευρωπαϊκούς κύκλους είναι εξαιρετικά βαρύ για την Ελληνίδα Ευρωβουλευτή, καθώς για τους περισσότερους συναδέλφους της η υπόθεση επηρεασμού και δωροδοκίας από μέρους του Κατάρ εντείνει τον ευρωσκεπτικισμό, υπονομεύοντας ευθέως την ίδια ώρα τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Τις σφοδρές αντιδράσεις μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας καθημερινά συμπύκνωσε η χθεσινή τοποθέτηση, κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης για το θέμα στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, της Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβας Γιόχανσον, η οποία απευθυνόμενη προς τους συλληφθέντες ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ντροπή σας. Ντροπή σας που προδώσατε την εμπιστοσύνη μας. Την εμπιστοσύνη των πολιτών της Ευρώπης που περιμένουν από εσάς να πολεμήσετε για τα συμφέροντά τους. Που προδώσατε την εμπιστοσύνη των συναδέλφων σας που εργάζονται πολύ σκληρά και τίμια». Κατά την Επίτροπο Γιόχανσον, η Κομισιόν ετοιμάζεται να προτείνει το 2023 νέα νομοθεσία που θα ποινικοποιεί όλες τις μορφές διαφθοράς σε όλα τα κράτη μέλη, όχι μόνο τη δωροδοκία, αλλά και τον παράνομο πλουτισμό, την υπεξαίρεση και την κατάχρηση εξουσίας, με σκληρές κυρώσεις, καθώς τα «παραθυράκια» και οι γκρίζες ζώνες στον σημερινό κανονισμό λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου άφηναν μέχρι τώρα χώρο σε ομάδες συμφερόντων να εκμεταλλευθούν την ισχύ των Ευρωβουλευτών, κατευθύνοντας την κρίση ορισμένων εξ΄αυτών. Στην ίδια κατεύθυνση, αυτή της ταχείας αυτοκάθαρσης, με ταχύτητες φωτός «έτρεξαν» και οι διαδικασίες αποπομπής της Εύας Καϊλή, καθώς η αποκαθήλωσή της από το Πάνθεον της Ευρώπης εξελίσσεται με πρωτόγνωρους ρυθμούς από το πρωί της περασμένης Παρασκευής, οπότε και οι αστυνομικοί του Βελγίου εισέβαλαν ξαφνικά στο διαμέρισμά της έχοντας εξασφαλίσει το δικαίωμα της επ’ αυτοφώρω δράσης, αφού προσήγαγαν αρχικά τον πατέρα της, ο οποίος εντοπίστηκε με μια βαλίτσα με χαρτονομίσματα, να κουβαλά περί τις 600.000 ευρώ, πιθανότατα ενημερωμένος από κάποιο συνεργό του. Οι βελγικές Αρχές εκτιμούν ότι τον πατέρα της Εύας Καϊλή «υποψίασε» πως κάτι αρνητικό συνέβαινε ο σύντροφος της κόρης του, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, ο οποίος, κατά τα δημοσιεύματα, συνεργάζεται πλέον με τις βελγικές Αρχές, με αποτέλεσμα να κατασχεθούν από το σπίτι του στο Μιλάνο χθες περίπου 20.000 ευρώ. «Ο Τζόρτζι μίλησε επί σειρά ωρών μετά τη σύλληψή του την περασμένη Παρασκευή, οπότε αποφασίστηκε η κράτησή του. Κατασχέθηκαν πάνω από 1,5 εκατ. τόσο στο σπίτι του συντρόφου της Εύας Καϊλή όσο και στου πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντζέρι που κατηγορείται ότι ήταν ο εγκέφαλος του σκανδάλου δωροδοκίας με σκοπό την προώθηση της πολιτικής Μαρόκου και Κατάρ» επισημαίνεται στην Corriere Della Sera. «Κάποιος πρέπει να τον είχε προειδοποιήσει εκ των προτέρων για την επιχείρηση της Αστυνομίας και κάποιοι υποψιάζονται ότι μπορεί να ήταν ο ίδιος ο Τζόρτζι, που είχε ακούσει κάτι. Ίσως ένα τηλεφώνημα (ο Τζόρτζι πιθανώς να παρακολουθείτο τηλεφωνικά) οδήγησε τους αστυνομικούς να παραμονεύουν μπροστά από το ξενοδοχείο για να αιφνιδιάσουν τον πατέρα της Καϊλή», σημειώνεται ακόμη στο δημοσίευμα. Μολονότι η υπερασπιστική γραμμή της Ελληνίδας Ευρωβουλευτή δεν είναι ακόμη γνωστή και αναμένεται να ξεδιπλωθεί σήμερα, εντούτοις η ίδια φέρεται να υποστηρίζει ότι οι επίμαχες 750.000 ευρώ δεν της ανήκουν, χωρίς, ωστόσο, να διευκρινίζεται σε ποιανού την κατοχή είναι, κατά το συνήγορο της αδελφής της, Μιχάλη Δημητρακόπουλο. Εν τω μεταξύ, με συντριπτικό ποσοστό αποπέμφθηκε χθες η κ. Καϊλή από Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς σε ψηφοφορία με παρόντα τα δύο τρίτα της Ολομέλειας, 625 Ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ, ένας Κροάτης κατά και σημειώθηκαν και δύο αποχές, με την απόφαση να εκλαμβάνεται ομόφωνα, αποτυπώνοντας το οργισμένο κλίμα στις τάξεις των Ευρωβουλευτών, στο Στρασβούργο. Η «αποβολή» της κ. Καϊλή από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ως διαβρωτική της αποστολής και των αξιών τους, εξελίσσεται, άλλωστε, από την περασμένη Παρασκευή, καθώς μετά την έφοδο στην κατοικία της, διεγράφη την ίδια ημέρα από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, ενώ την επομένη κιόλας ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την έκπτωση από το αξίωμα της Αντιπροέδρου του ΕΚ, οι οποίες ολοκληρώθηκαν χθες, κλείνοντας με απρόσμενο τρόπο μια ζηλευτή, κατά τα άλλα, πολιτική διαδρομή. Παρά την αποβολή της, ωστόσο, από τα ευρωπαϊκά όργανα, είναι αποκλειστικά στα χέρια της η παραίτησή της και από Ευρωβουλευτής, καθώς δεν προβλέπεται άμεση διαδικασία για την απώλεια της κοινοβουλευτικής έδρας της παρά μόνο όταν και αν η υπόθεσή της τελεσιδικήσει, εκτός αν επιλέξει η ίδια το δρόμο της παραίτησης. Συγχαίροντας τις βελγικές Αρχές για την επιτυχία της έρευνάς τους, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και Ευρωβουλευτής, Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε χθες, τοποθετούμενος στην Ολομέλεια, να «απαγορεύεται σε κάθε Ευρωπαίο αξιωματούχο να γίνεται λομπίστας μετά το τέλος της θητείας του», όπως και να συγκροτηθεί «ένα ειδικό όργανο εξονυχιστικού ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων όλων των ευρωβουλευτών και πως αυτά αποκτήθηκαν», προκειμένου να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για την αποφυγή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον. Στην περίπτωση της κ. Καϊλή, οι ελληνικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί επιδίδονται ήδη σε έρευνα των περιουσιακών στοιχείων της εις βάθος, επικεντρωμένοι στο εύρημα της ίδρυσης εταιρίας Real Estate από μέρους της κ. Καϊλή και του συντρόφου της τον προηγούμενο μήνα στην Αθήνα, με μετοχικό κεφάλαιο 1.000 ευρώ, επί της οδού Σκουφά στο Κολωνάκι, με ζητούμενο την εκμετάλλευση ακινήτων για βραχύβια μίσθωση, αλλά και την αγορά ακινήτων στη χώρα, με τις Αρχές να ψάχνουν τώρα εις βάθος το πελατολόγιό της. Ειδήσεις σήμερα: Βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες σήμερα – Έρχεται θερμή εισβολή Με πάνω από 600 κωδικούς κάνει πρεμιέρα το «Καλάθι του ‘Αη Βασίλη»Τέσσερις ένοπλες ληστείες σε διάστημα μισής ώρας στη Θεσσαλονίκη

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )