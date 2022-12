Κυριάκος Μητσοτάκης: Στις Βρυξέλλες σήμερα και αύριο ο πρωθυπουργός

Στις Συνόδους ΕΕ – Συνδέσμου Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας ( ASEAN ), αλλά και αυτήν του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρόκειται να συμμετάσχει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στο περιθώριο της Συνόδου Ε.Ε.- ASEAN o Kυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να έχει διμερείς συναντήσεις με τον πρωθυπουργό της Σιγκαπούρης Lee Hsien Loong, τον πρωθυπουργό της Ταϊλάνδης Prayut Chan o Cha και τον πρωθυπουργό του Βιετνάμ. Σε αυτές τις συναντήσεις αναμένεται να συζητηθούν ζητήματα ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, διεθνή ζητήματα, ενώ έμφαση αναμένεται να δοθεί στο Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS). Όπως μεταδίδεται, η χώρα μας στηρίζει την εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ε.Ε.-ASEAΝ και την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για συνεργασία στον Ινδο-Ειρηνικό και αποδίδει σημασία σε ζητήματα θαλασσίου εμπορίου, ελεύθερης ναυσιπλοΐας και θαλάσσιας ασφάλειας. Στην ατζέντα της Συνόδου ΕΕ – ASEAN, που θα συμπροεδρεύσουν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο πρωθυπουργός της Καμπότζης, Hun Sen, που έχει την Προεδρία του ASEAN, πρόκειται, κατά πληροφορίες, να βρεθούν οι προκλήσεις ασφαλείας, το εμπόριο, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, καθώς και η επισιτιστική ασφάλεια. Εν τω μεταξύ, η στήριξη προς την Ουκρανία, αλλά και το ζήτημα της ενέργειας και εν προκειμένω η αξιολόγηση της προόδου μετά τις σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου – χθες εξάλλου συνεδρίασαν επ αυτού στις Βρυξέλλες οι υπουργοί Ενέργειας – είναι τα βασικότερα θέματα στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Πέμπτης. Υπενθυμίζεται, εξάλλου, ότι στο μέτωπο της ενέργειας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή κατέθεσε προτάσεις για λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο τόσο σε ό,τι αφορά τις τιμές του φυσικού αερίου και την προστασία των καταναλωτών από την μεγάλη ευμεταβλητότητα των αγορών, όσο και σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές προμήθειες και την ασφάλεια εφοδιασμού. Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι η Eλλάδα θα συνεχίσει να διεκδικεί ευρωπαϊκή λύση στο θέμα των τιμών ενέργειας. Ταυτόχρονα, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής της EUMED9 στο Αλικάντε, η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί στρατηγικά και ενωμένα στο ζήτημα των προμηθειών ενόψει του επόμενου χειμώνα. Μάλιστα, στην ατζέντα των 27 θα βρεθεί ακόμα και η στρατηγική συζήτηση για την ασφάλεια και την άμυνα σε συνέχεια του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βερσαλλιών του περασμένου Μαρτίου, καθώς και οι ευρωατλαντικές σχέσεις σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, με αιχμή την οικονομική συνεργασία και την συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας. Ειδήσεις σήμερα: To μετέωρο βήμα του Ράμα για τη συμφωνία της Ελληνοαλβανικής ΑΟΖ «Κόκκινος συναγερμός» για νέα επεισόδια από Ρομά – Θέμα ωρών η απόφαση για τον αστυνομικό Γιώργος Καπουτζίδης: «Πέρασα δύσκολη χρονιά, ήμουν σακατεμένος σωματικά και ψυχικά»

