Κωνσταντινόπουλος: Η Καϊλή θα γίνει «Πισπιρίγκου» της πολιτικής

Για την υπόθεση της Εύας Καϊλή μίλησε σήμερα ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, πως υπήρχε δεδομένη πρόθεση της 44χρονης πολιτικού να μετακινηθεί στη Νέα Δημοκρατία. Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντινόπουλο, μάλιστα, το πρόσωπο της κυρίας Καϊλή θα ταυτιστεί με τη… Ρούλα Πισπιρίγκου σε ό,τι αφορά την πολιτική. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cp1ai9uvsuh5) «Νομίζω ότι κανείς δεν θέλει να το πιστέψει. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό δεν είναι αλήθεια αυτό, όχι μόνο επειδή τη γνωρίζαμε, ξέρουμε ότι είναι ένα δημόσιο πρόσωπο στην Ελλάδα και κανείς δεν θέλει να συμβαίνουν όλα αυτά που ακούγονται. Από όπου πέρασε η κ. Καϊλή, δεν σημαίνει ότι η ατομική ευθύνη της ότι θα γίνει συλλογική. Το δεύτερο ζητούμενο είναι τι έκανε η κ. Καϊλή. Το BBC χθες έλεγε για τις σχέσεις της κ. Καϊλή με τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Δημητριάδη. Ήθελε να γίνει μέλος της ΝΔ η κ. Καϊλή, εμείς περιμέναμε να βγει το «διαζύγιο» και θα ανακοίνωνε την ήδη νέα «σχέση» της. τα ευρωπαϊκά κόμματα έχουν τη δική τους λειτουργία, το σοσιαλιστικό κόμμα δεν την διέγραψε την ίδια μέρα της έκανε αναστολή. Το καλοκαίρι όταν πήγε ο κ. Ανδρουλάκης στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η κ. Καϊλή πάντα ταυτιζόταν με την γραμμή Μαξίμου, όχι της ΝΔ. Μετά ήταν μέλος της PEGA και δεν ήθελε να έρθει η PEGA στην Ελλάδα, η επιτροπή. Τρίτον, ο τρόπος που συμπεριφερόταν πολιτικά σε όλα τα ζητήματα», ανέφερε αρχικά ο κ. Κωνσταντινόπουλος, «Όλοι οι ακόλουθοι του κόμματος στη ΔΕΘ συνήθως πάνε στην ομιλία του αρχηγού του κάθε κόμματος, η κ. Καϊλή προτίμησε να πάει στην ομιλία του κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Δεν ξέρω αν είναι ΠΑΣΟΚ η κ. Καϊλή, δεν την τιμά ο τρόπος που φέρεται. Δεν είναι θέμα ΝΔ ή ΠΑΣΟΚ ή ΣΥΡΙΖΑ, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι πλήττει το πολιτικό σύστημα, όχι μόνο το ευρωπαϊκό αλλά και το ελληνικό. Ο κόσμος για ακόμη μία φορά απογοητεύεται πάρα πολύ και νιώθει ότι τελικώς όλα καταλήγουν εκεί», συμπλήρωσε ο ίδιος. Σαν την… Πισπιρίγκου Για το εάν πλήττει το ΠΑΣΟΚ το σκάνδαλο που φέρεται να εμπλέκεται η Εύα Καϊλή, ο κ. Κωνσταντινόπουλος επεσήμανε πως, «η κ. Καϊλή θα είναι κάτι σαν την Πισπιρίγκου στα ΜΜΕ. Αυτό χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση μονοθεματικά. Δεν συγχέω όμως τις δύο υποθέσεις. Τι κάνει τώρα η «Πισπιρίγκου της ευρωβουλής»; Σταματάμε να μιλάμε για τις τράπεζες και τα επιτόκια, σταματάμε να μιλάμε για το ότι ανακοίνωσε ένας υπουργός ότι παρακολουθείται αλλά δε το γνώριζε ο πρωθυπουργός». «Το Μαξίμου θέλει να έχει “Πισπιρίγκου” να μην συζητάμε τίποτα άλλο. Έχει βγει ο κ. Χατζηδάκης και είπε ότι τον παρακολουθούσαν αλλά δεν το ήξερε ο πρωθυπουργός. Και δεν υπάρχει κανείς από το πρωί μέχρι το βράδυ, ούτε ένα κανάλι που να το σχολιάσει. Ο Κωστής Χατζηδάκης είπε ότι τον παρακολουθούσαν αλλά ότι έχει μόνο εμπιστοσύνη στον πρωθυπουργό ότι δεν τον παρακολουθούσε», συμπλήρωσε. Ειδήσεις σήμερα: To μετέωρο βήμα του Ράμα για τη συμφωνία της Ελληνοαλβανικής ΑΟΖ Ο ανεκπλήρωτος έρωτας, το πάθος για την μουσική και τα λάθη του Γιάννη Διακογιάννη «Μου ξέφυγε», ισχυρίστηκε ο ιδιοκτήτης του Ντόγκο Αρτζεντίνο που κατασπάραξε το σκυλάκι

