Μετά τις αντιδράσεις ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει τροπολογία για επέκταση του επιδόματος των 600 ευρώ

Την κατάθεση τροπολογίας από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η οποία θα αφορά την επέκταση του επιδόματος των 600 ευρώ στους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, της παιδείας και της καθαριότητας, προανήγγειλε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Ευκλείδης Τσακαλώτος. Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, απευθυνόμενος στην κ. Γκάγκα, ανέφερε στη παρέμβασή του: «Επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη σπέκουλα τις τελευταίες μέρες για τα 600 ευρώ, τα οποία δίνετε μόνο στους αστυνομικούς, που ξέρουμε για ποιους λόγους το δίνετε δεν πέφτουμε στην παγίδα σας. Εδώ και πάρα πολύ καιρό και πριν την τροπολογία είχαμε πει ότι αν κάποιοι χρειάζονται αυτό το επίδομα ήταν οι άνθρωποι της υγείας. Είχα κάνει ανάρτηση μετά από 8 εβδομάδες στον Ευαγγελισμό για τον πατέρα μου και έλεγα ότι αν υπάρχει μια ομάδα που χρειάζεται αυτό το επίδομα είναι οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό, το προσωπικό της υγείας. Στο επόμενο νομοσχέδιο εμείς θα καταθέσουμε τροπολογία για τα 600 ευρώ να δοθούν στους ήρωες της υγείας που ήταν δίπλα από τον κόσμο την περίοδο του covid και τώρα ακόμα. Να δοθούν στους ανθρώπους που μαθαίνουν γράμματα στα παιδιά μας. Να δοθούν 600 ευρώ σε όλο το προσωπικό του ΕΣΥ και των εποπτευόμενων φορέων του υπ. υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των συμβασιούχων παντός τύπου. Να δοθούν στους εκπαιδευτικούς, μόνιμους και αναπληρωτές, όλων των βαθμίδων καθώς και στο επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό των πανεπιστημίων. Θα το ψηφίσετε; Ως υπουργός, ως γιατρός, καταλαβαίνετε την ανάγκη του κόσμου εκεί; Ένα ναι ή ένα όχι. Εκτός αν θέλετε να ακολουθήσετε τον Πρωθυπουργό σας και απλώς να αποχωρήσετε από την αίθουσα». Σημειωτέον ότι η παραπάνω προαναγγελθείσα τροπολογία, η οποία αποτυπώνει την κεντρική γραμμή του κόμματος, αποφασίστηκε κατά τη σημερινή σύσκεψη του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, παρόντος του Προέδρου του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα και ακολούθως την ανακοίνωσε στην εθνικη αντιπροσωπεία ο κ. Τσακαλώτος, αφού το κείμενο της συνέταξαν οι κ. Ξανθός, Φίλης και Ζαχαριάδης. Παρά τις εσωκομματικές αντιδράσεις, καθώς 270 κομματικά μέλη (και όχι βουλευτές), στην πλειονότητα τους προσκείμενοι στην «Ομπρέλα», αντέδρασαν στην επίσημη θέση του κόμματος για υπερψήφιση του επιδόματος, εντούτοις η σημερινή τροπολογία απηχεί πλήρως τις θέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέναντι στο μετρο της κυβέρνησης, το οποίο την καλεί να το διερεύνει. Ειδήσεις σήμερα: Ελεύθερος ο 40χρονος που κατηγορήθηκε πως ποδοπάτησε μέχρι θανάτου ένα γατάκι στη Θεσσαλονίκη Ένταλμα σύλληψης για τον «Μιχάλη» για την υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό «Aρπαξαν την περιουσία της μητέρας μου με πλαστή διαθήκη» – Καταγγελία για την Κιβωτό

