Μεϊμαράκης για Καϊλή: Δεν πρέπει μεμονωμένα γεγονότα να αμαυρώσουν την εικόνα του θεσμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Παρέμβαση για τις αποκαλύψεις του Qatar Gate στο οποίο εμπλέκεται και η Εύα Καϊλή, έκανε ο αντιπρόεδρος του ΕΛΚ Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Μάλιστα, η παρέμβαση αυτή είναι η σύνθεση των απόψεων που εξέφρασε ο κ. Μεϊμαράκης στις συνεδριάσεις των αρμόδιων οργάνων, από το περασμένο Σάββατο μέχρι και σήμερα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Ο κ. Μεϊμαράκης υποστήριξε ότι δεν πρέπει μεμονωμένα γεγονότα και συμπεριφορές να αμαυρώσουν την εικόνα του θεσμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το σύνολο των ευρωβουλευτών, οι οποίοι με εντιμότητα και ταπεινότητα υπηρετούν τον ευρωπαίο πολίτη που τους εμπιστεύθηκε με την ψήφο του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον κίνδυνο ενίσχυσης των εχθρών της Δημοκρατίας και της Ευρώπης που παραμονεύουν και τόνισε ότι το Κοινοβούλιο για θέματα Δημοκρατίας δεν εκβιάζεται, δεν εκφοβίζεται και δεν εξαγοράζεται. Τέλος, υπογράμμισε το θετικό μήνυμα που αποδεικνύει ότι όταν η Δημοκρατία, το κράτος δικαίου και οι θεσμοί λειτουργούν, όσοι παρανομούν λογοδοτούν και όσοι στο μέλλον τολμήσουν κάτι παρόμοιο θα έχουν την ίδια τύχη. Ολόκληρη η παρέμβαση έχει ως εξής: Οι θλιβερές και τραγικές αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουν δημιουργήσει ανασφάλεια και απογοήτευση σε όλους μας και κυρίως στους ευρωπαίους πολίτες, γιατί πλήττουν βάναυσα τον θεσμό. Είναι ένα περίπλοκο θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε με νηφαλιότητα και ψυχραιμία, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο που είναι κρίσιμη. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήσουμε μεμονωμένα γεγονότα και μεμονωμένες συμπεριφορές να αμαυρώσουν συνολικά την εικόνα του θεσμού αλλά και το σύνολο των ευρωβουλευτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα όργανο πολλυγλωσσικό, πολυκομματικό, πολυεθνικό και ως ευρωβουλευτές εκπροσωπούμε εσάς, που με το σταυρό προτίμησης, μας δείξατε την εμπιστοσύνη σας, για να σας υπηρετήσουμε, με εντιμότητα και ταπεινότητα στην Ευρώπη και να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες σας. Οι εχθροί της Δημοκρατίας και της Ευρώπης χαίρονται σήμερα και παραμονεύουν και ο κίνδυνος ενίσχυσης των ακραίων και αντιδημοκρατικών συμπεριφορών είναι μεγάλος. Επιδιώκουν να ενισχυθεί η απογοήτευση και η αποστασιοποίηση των ευρωπαίων πολιτών από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να επιτρέψουμε, ιδιαίτερα σε μια περίοδο πολέμου, ενεργειακής κρίσης, πληθωρισμού και αστάθειας. Όμως υπάρχει και ένα θετικό μήνυμα, μεγάλο δυνατό και ηχηρό. Όταν η Δημοκρατία, το κράτος δικαίου και οι θεσμοί λειτουργούν, όλα αυτά αποκαλύπτονται και όσοι παρανομούν, λογοδοτούν. Αυτοί λοιπόν που πρόδωσαν τις ελπίδες, τα όνειρα και την ψήφο σας, σας διαβεβαιώ ότι θα τιμωρηθούν, θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο, θα βγουν όλα στο φως και όσοι στο μέλλον τολμήσουν κάτι παρόμοιο να είστε σίγουροι ότι θα έχουν την ίδια τύχη. Γι’ αυτό και διατηρούμε και σήμερα την πίστη και την αισιοδοξία μας στους θεσμούς και στην ενωμένη Ευρώπη. Το Κοινοβούλιο είναι εδώ, πάνω από κόμματα και εθνικά συμφέροντα, είναι ενωμένο, είναι σταθερό, δεν εκβιάζεται, δεν εκφοβίζεται, δεν εξαγοράζεται ποτέ για θέματα Δημοκρατίας. Απαιτείται τώρα, όσοι έχουμε ευρωπαϊκή συνείδηση, ευρωπαϊκό όνειρο, ευρωπαϊκό όραμα, ευρωπαϊκές ιδέες, και όσοι πιστεύουμε ότι τα προβλήματα απαιτούν ευρωπαϊκές συνολικές λύσεις, να δώσουμε τη μάχη με σκληρή δουλειά, τιμιότητα και ταπεινότητα, προκειμένου να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και να προχωρήσουμε σε ένα καλύτερο μέλλον, σε ένα καλύτερο αύριο που μας αξίζει. Ειδήσεις σήμερα: Ελεύθερος ο 40χρονος που κατηγορήθηκε πως ποδοπάτησε μέχρι θανάτου ένα γατάκι στη Θεσσαλονίκη Ένταλμα σύλληψης για τον «Μιχάλη» για την υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό «Aρπαξαν την περιουσία της μητέρας μου με πλαστή διαθήκη» – Καταγγελία για την Κιβωτό

