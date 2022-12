Μητσοτάκης: Μικρότητα να «φορτώνεις» ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ – Ο Ανδρουλάκης θέλει να συγκυβερνήσει με τον ΣΥΡΙΖΑ «Αν ο κ. Ανδρουλάκης επιλέγει να είναι παρακολούθημα του κ. Τσίπρα, ας βγει να το πει με ειλικρίνεια» σχολίασε ο πρωθυπουργός με αφορμή τις δηλώσεις του προέδρου του ΚΙΝΑΛ για την Εύα Καϊλή Τις εξελίξεις στην υπόθεση της Εύας Καϊλή και του Qatargate σχολίασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, «καρφώνοντας» ουσιαστικά όλα όσα υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης, όταν χαρακτήρισε την ευρωβουλευτή «Δούρειο Ίππο της ΝΔ στο ΠΑΣΟΚ». «Δείχνει και πανικό και μικρότητα να προσπαθείς να φορτώσεις ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ. Επειδή στις Βρυξέλλες φαντάζομαι ότι όλοι γνωριζόμαστε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω πολλά περισσότερα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση με στελέχη της ΝΔ στο ΕΛΚ.«Δυστυχώς, με τις εξελίξεις η αξιοπιστία της πολιτικής πλήττεται και η εμπιστοσύνη στους πολιτικούς και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς βάλλεται με τα πολύ στενάχωρα γεγονότα που είδαν το φως της δημοσιότητας» υπογράμμισε. «Ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του για όσα λέει και πράττει. Ας αφήσουμε τις Αρχές να κάνουν τη δουλειά τους και να ξεδιαλύνουν αυτή την υπόθεση που τραυματίζει το κύρος της Ευρώπης και των πολιτικών θεσμών» τόνισε ακόμη. «Για τη ΝΔ η αυτοδυναμία είναι και μια αναγκαία προϋπόθεση σταθερότητας, επειδή και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις φαίνεται να έχουν κάνει τις επιλογές τους. Άκουγα τον κ. Ανδρουλάκη να λέει με απόλυτη σαφήνεια ότι θέλει να στείλει τη ΝΔ στην αντιπολίτευση, για να οικοδομηθεί μια προοδευτική διακυβέρνηση. Ο άνθρωπος το είπε πολύ καθαρά, ο άνθρωπος θέλει να συγκυβερνήσει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Για να το γνωρίζουν αυτό και οι πολίτες που ενδεχομένως να ψηφίσουν το ΠΑΣΟΚ» υπογράμμισε. Συνεχίζοντας τη σφοδρή επίθεση, ξεκαθάρισε: «Αν ο κ. Ανδρουλάκης επιλέγει να είναι παρακολούθημα του κ. Τσίπρα, ας βγει να το πει με ειλικρίνεια, αντί να μας το λέει με μισόλογα». «Προσωπικά με ενόχλησε» συνέχισε, «γιατί κάτι τέτοιες κουβέντες δεν πρέπει να ακούγονται». Και κατέληξε: «Άκουσα τον κ. Τσίπρα να λέει ότι είναι πρωταγωνίστρια η Ελλάδα στην εξαγωγή διαφθοράς. Όχι, η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια στην εξαγωγή αγαθών και προϊόντων. Γιατί ακριβώς πετύχαμε μια οικονομία εξωστρεφή και αυξήσαμε το μερίδιο των εξαγωγών πάνω από το 40%. Δεν προσφέρει υπηρεσία στη χώρα ένας πρώην πρωθυπουργός που δυσφημεί την Ελλάδα εκτός Ελλάδος. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του και κρίνεται για τα λεγόμενά του». Ειδήσεις σήμερα: Ελεύθερος ο 40χρονος που κατηγορήθηκε πως ποδοπάτησε μέχρι θανάτου ένα γατάκι στη Θεσσαλονίκη Ένταλμα σύλληψης για τον «Μιχάλη» για την υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό «Aρπαξαν την περιουσία της μητέρας μου με πλαστή διαθήκη» – Καταγγελία για την Κιβωτό BEST OF NETWORK 14.12.2022, 18:09 13.12.2022, 10:43 14.12.2022, 10:55 14.12.2022, 16:45 14.12.2022, 16:48 14.12.2022, 17:37

