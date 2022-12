«Οι δικαιολογίες πλέον εξαντλούνται» λένε πηγές του ΣΥΡΙΖΑ για τις παρακολουθήσεις «Όλες οι αποδείξεις βρίσκονται στους παρόχους και εκεί πρέπει να αναζητηθούν» σημειώνει η Κουμουνδούρου Έχουν περάσει δέκα και πλέον ημέρες από την επίσκεψη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα στον Αρειο Πάγο, ο οποίος εξέφρασε τον προβληματισμό του για το σκάνδαλο των υποκλοπών και τόνισε ότι οι ολες οι αποδείξεις βρίσκονται στους παρόχους και εκεί πρέπει να αναζητηθούν, αναφέρουν πηγές προσκείμενες στην αξιωματική αντιπολίτευση. «Ωστόσο μέχρι στιγμής αυτό για το οποίο ενημερωνόμαστε, μέσω διαρροών, είναι πως οι αρχές αναζητούν στοιχεία για τις υποκλοπές της ΕΥΠ, από την ίδια την ΕΥΠ που τόσο καιρό συγκαλύπτει τις ευθύνες της για το σκάνδαλο, φτάνοντας στο σημείο να καταστρέφει τα στοιχεία», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές. Και προσθέτουν: «Ζητούν με δυο λόγια από τον ελεγχόμενο (ΕΥΠ) να δώσει τις αποδείξεις της ενοχής του, αγνοώντας για κάποιο λόγο ότι αυτές υπάρχουν βάσει νόμου στους παρόχους». «Την ίδια στιγμή ενημερωνόμαστε ότι μετά από εννιά μήνες οι αρχές αποφάσισαν επιτέλους να πάνε για έρευνες στα γραφεία των εταιρειών που σχετίζονται με το Predator», όπως μεταδίδεται από πλευράς κύκλων της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συμπληρώνοντας πως, «όμως, όπως ήταν αναμενόμενο, το διάστημα που πέρασε θα ήταν αρκετό για μια εγκυμονούσα να γεννήσει, πόσο μάλλον για να εξαφανισθούν τα όποια ενοχοποιητικά στοιχεία». «Οποίος θέλει και εάν θέλει να βρει την αλήθεια είναι βέβαιο ότι γνωρίζει πότε και που θα την αναζητήσει. Εκτός αν δεν το επιθυμεί» παρατηρούν οι ίδιοι κύκλοι, καταλήγοντας πως «οι δικαιολογίες πλέον εξαντλούνται. Ενώ οι συγκρίσεις με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως το Βέλγιο, όπου φτάσαμε να εξάγουμε διαφθορά, είναι πλέον καταλυτικές». Ειδήσεις σήμερα: Ελεύθερος ο 40χρονος που κατηγορήθηκε πως ποδοπάτησε μέχρι θανάτου ένα γατάκι στη Θεσσαλονίκη Ένταλμα σύλληψης για τον «Μιχάλη» για την υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό «Aρπαξαν την περιουσία της μητέρας μου με πλαστή διαθήκη» – Καταγγελία για την Κιβωτό BEST OF NETWORK 14.12.2022, 18:09 13.12.2022, 10:43 14.12.2022, 16:45 14.12.2022, 21:31 14.12.2022, 21:34 14.12.2022, 17:37

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )