Ο Τσακαλώτος κρατά αποστάσεις από το «ναι» του ΣΥΡΙΖΑ στο επίδομα των αστυνομικών Συνεχίζεται το αλαλούμ στην αξιωματική αντιπολίτευση για τα 600 ευρώ στους ένστολους Προσπάθεια της κυβέρνησης να δημιουργήσει «αυταρχικό κράτος» βλέπει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος πίσω από την τροπολογία για παροχή έκτακτου επιδόματος 600 ευρώ στους αστυνομικούς και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τηρώντας με τον τρόπο αυτό αποστάσεις και από την επιλογή του κόμματός του να υπερψηφίσει την συγκεκριμένη ρύθμιση. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης με παρέμβαση στην Ολομέλεια όπου συζητείται ο κρατικός προϋπολογισμός, είπε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στην κυβέρνηση: «Κάνετε σπέκουλα μεγάλη με τα 600 ευρώ στους αστυνομικούς. Τα δίνετε γιατί θέλετε να κάνετε αυταρχικό κράτος. Δεν πέφτουμε στην παγίδα σας». Παράλληλα, σημείωσε προς την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα: «Εδώ και πολύ καιρό και πριν την τροπολογία είχαμε πει ότι αν κάποιοι χρειάζονται το επίδομα αυτοί είναι οι άνθρωποι της Υγείας. Εμείς θα καταθέσουμε τροπολογία για να δοθούν τα 600 ευρώ στους ήρωες της πανδημίας και στους ανθρώπους που μαθαίνουν γράμματα στα παιδιά μας. Σε όλο το προσωπικό του ΕΣΥ και των εποπτευόμενων φορέων της Υγείας και στους εκπαιδευτικούς – μόνιμους και αναπληρωτές – αλλά και στο εκπαιδευτικό προσωπικό των πανεπιστημίων». Απαντώντας, η κυρία Γκάγκα εξήγησε πως η κυβέρνηση παρείχε έκτακτο επίδομα στο υγειονομικό προσωπικό την περασμένη χρονιά ενώ παράλληλα προχώρησε σε μόνιμες αυξήσεις. Ειδήσεις σήμερα: Παρατείνεται η κράτηση του Φραντσέσκο Τζιόρτζι για ένα μήνα Στο «μικροσκόπιο» του Euractiv για «οικογενειακές σχέσεις» η ΜΚΟ της Μανταλένας Καϊλή Σταϊκούρας: Επί δύο ώρες «μπινελικωνόμασταν» με τους τραπεζίτες Best of Network 14.12.2022, 18:09 13.12.2022, 10:43 14.12.2022, 10:55 14.12.2022, 16:45 14.12.2022, 16:48 14.12.2022, 17:37

