Παράταση στα… ναυάγια για το πλαφόν στο αέριο – Διαφωνούν για το ύψος της τιμής

Άλλο ένα συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. πέρασε χωρίς να υπάρξει συμφωνία για τον μηχανισμό παρέμβασης στις τιμές, ώστε να «σβήνουν» οι υπέρμετρες αυξήσεις που παρατηρήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα και εκτόξευσαν τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος σε δυσθεώρητα ύψη. Παρά τις εργώδεις και πολύωρες διαπραγματεύσεις των υπουργών, αλλά και την πρόοδο που έγινε σε ορισμένα σημεία επί του μηχανισμού, λευκός καπνός δεν βγήκε και άρα οι υπουργοί θα κληθούν στην τακτική τους συνεδρίαση της Δευτέρας να «κλειδώσουν» μια συμφωνία πριν τα Χριστούγεννα, αλλιώς το ζήτημα θα πάρει νέα παράταση. Και μετά, σιγά σιγά, θα έρχεται η… άνοιξη. Σε κάθε περίπτωση, το δεδομένο είναι ότι οι ηγέτες της Ε.Ε. δεν έχουν μια συμφωνία στη Σύνοδο της Πέμπτης, παρά το γεγονός ότι είχαν δώσει τις πολιτικές κατευθύνσεις στη Σύνοδο του Οκτωβρίου, διαμορφώνοντας το πολιτικό πλαίσιο μιας συμφωνίας. Το ζήτημα θα τεθεί εκ νέου, εκ των πραγμάτων, ώστε να επικαιροποιηθεί η «εντολή» που έχουν οι υπουργοί Ενέργειας, αν και είναι σαφές ότι οι ηγέτες δεν είναι εις θέσιν να κάνουν τεχνικές συζητήσεις για τα θέματα της ενέργειας. Η Ελλάδα, πάντως, έχει ηγετικό ρόλο στο μπλοκ των χωρών που ζητούν μια ενεργότερη και πιο συνολική παρέμβαση στην αγορά, δηλαδή σε όλα τα hubs, ενώ έγινε μια παραχώρηση ως προς το πώς θα αναστέλλεται η λειτουργία του εν λόγω μηχανισμού για να μην είναι αυτόματη. Αυτό ήταν πρόταση της τσεχικής προεδρίας, μετά την παρέμβαση της Ολλανδίας. Η βασική διαφορά, πάντως, παραμένει η τιμή, από την οποία και πάνω θα ενεργοποιείται ο εν λόγω μηχανισμός. Τα 275 ευρώ που είχε αρχικά προτείνει η Κομισιόν είχαν απορριφθεί μετ’ επαίνων, στη συνέχεια οι πιο «σκληροί» συζητούσαν μια τιμή γύρω στα 225 ευρώ/MwH, με την Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες, όμως, να ζητούν ακόμα πιο δραστική παρέμβαση. Εν τέλει, η συζήτηση γίνεται στην περιοχή των 200 ευρώ, με δεδομένο, όμως, ότι αρκετές χώρες αμφισβητούν την ανάγκη ενός τόσο χαμηλού δείκτη, οι δυσκολίες είναι αρκετές και οι υπουργοί δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για την «ταμπακιέρα». «Επιτύχαμε μια συμφωνία κατά 90-95% για το πλαφόν στην τιμή του αερίου όμως τα μεγάλα και συμβολικά ζητήματα δεν έχουν ακόμη επιλυθεί», είπε ο χθες ο υπουργός Ενέργειας και αντικαγκελάριος της Γερμανίας Ρόμπερτ Χάμπεκ, σημειώνοντας ότι οι χώρες χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Περιέγραψε, δε, ως πιθανό το ενδεχόμενο η απόφαση να μην ληφθεί με βάση την ομοφωνία, αλλά τον κανόνα της πλειοψηφίας, κάτι, βεβαίως, που λαμβάνει υπόψιν και γεωγραφικά κριτήρια. Η Ελλάδα είναι σε άμεση συνεννόηση με αρκετές άλλες χώρες, ενώ ο υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας είχε το βράδυ της Δευτέρας επαφές με τους υπουργούς Ενέργειας Βελγίου, Βουλγαρίας, Ισπανίας, Κροατίας, Ιταλίας, Λιθουανίας, Μάλτας, Πολωνίας, Ρουμανίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας και Λετονίας, ώστε να προσέλθουν με κοινή γραμμή. Ο Τσέχος προεδρεύων του Συμβουλίου Γίοζεφ Σίκελα, πάντως, παραδέχθηκε ότι το βασικό θέμα προς συζήτηση είναι η τιμή που θα ενεργοποιεί τον νέο μηχανισμό, εφόσον δρομολογηθεί. Ο κ. Σίκελα παραδέχθηκε ότι υπάρχουν χώρες που έχουν επιφυλάξεις για το πλαφόν γενικώς, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα, ενδεχομένως και επάρκειας, αν και αυτή την ώρα οι ευρωπαϊκές αποθήκες είναι γεμάτες σχεδόν στο 100% και με ορίζοντα περίπου τριών μηνών. Αν, πάντως, υπάρχει μια αχτίδα αισιοδοξίας, είναι ότι οι υπουργοί δεν ζήτησαν να συζητηθεί το θέμα στο επίπεδο των ηγετών και παρέπεμψαν τις αποφάσεις για την προγραμματισμένη Σύνοδό τους την ερχόμενη Δευτέρα, όπου μένει να φανεί, αν θα έχουμε συμφωνία ή ένα κανονικό χριστουγεννιάτικο φιάσκο. Ειδήσεις σήμερα: Daily Mail: Η χλιδάτη ζωή της Εύας Καϊλή και οι διακοπές στο ιδιωτικό νησί του Ρίτσαρντ Μπράνσον στην Καραϊβική Οικογένεια Παντζέρι: Τους ενώνει το πάθος για πολυτέλεια και τα… ανθρώπινα δικαιώματα Διασταύρωση από 9 φυλές το Ντόγκο Αρτζεντίνο που κατασπάραξε σκυλάκι στο Κεφαλάρι

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )