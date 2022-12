ΠΑΣΟΚ: Ευφάνταστα τα σενάρια περί μετεκλογικής συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ

Το «σήμα» της σφοδρής επίθεσης στην κυβέρνηση στέλνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα στελέχη και τους βουλευτές του, ενώ την ίδια στιγμή υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ ούτε έκλεισε, ούτε κλείνει το «μάτι» προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα μέσω στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ διαμηνύει προς το Μαξίμου ότι κάθε μετεκλογικό σενάριο που έχει ακουστεί τις τελευταίες μέρες και «δείχνει» μετεκλογική συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι τουλάχιστον ευφάνταστο. Τα ίδια στελέχη, απευθυνόμενα συγκεκριμένα στον κ. Γιάννη Οικονόμου που περιέγραψε εκ νέου την κυβερνητική άποψη επ’ αυτών, τονίζουν με δηκτικό ύφος ότι: «Συμμεριζόμαστε ότι ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, που μόλις προχθές παραδέχτηκε τη λειτουργία παράκεντρου μέσα στην ΕΥΠ, το οποίο μεταξύ άλλων «παγίδευσε» και τον Υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη, έχει ανάγκη να βρει καταφύγιο από την οδυνηρή για την κυβέρνηση πραγματικότητα στη μυθοπλασία». Είναι προφανές ότι η Χαριλάου Τρικούπη, στην προσπάθεια της να χειριστεί όσο πιο αποτελεσματικά μπορεί τα «απόνερα» της υπόθεσης Καϊλή, επιχειρεί: πρώτον να εξηγήσει ότι τα περί «δούρειου ίππου» δεν σημαίνουν (το αντίθετο) στροφή στον ΣΥΡΙΖΑ και δεύτερον ότι η ΝΔ σκοπίμως καλλιεργεί τέτοιο κλίμα, καθώς η κάθε επίθεση που οργανώνει εναντίον του ΠΑΣΟΚ ξεκινά από την παραδοχή του Μαξίμου ότι «αυτοδυναμία για τη ΝΔ, τέλος». Σε σχετική ανακοίνωση το επιτελείο της ηγεσίας επισημαίνει δε ότι: «Η Νέα Δημοκρατία στον διχαστικό της λόγο ταυτίζει την έλλειψη αυτοδυναμίας με την αστάθεια και ζητά από ένα κόμμα της αντιπολίτευσης να έχει κεντρική επιδίωξη την παραμονή της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία». Επιδιώκει να μην ταυτιστεί το ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ Στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να είναι ως εκ τούτου και ο ΣΥΡΙΖΑ: «Αν και εισηγητής της απλής αναλογικής, την απορρίπτει στην πράξη καθώς δήθεν δε θεωρεί “ηθικό” να συμπράξει σε μια “κυβέρνηση των ηττημένων”, με σκοπό να διασώσει το μέλλον του Αλέξη Τσίπρα και κατ΄ επέκταση του Κυριάκου Μητσοτάκη». Η επιδίωξη για τη μη «ταύτιση» του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ που επιχειρεί η κυβέρνηση ήταν ίσως, όπως εκτιμούν στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ο λόγος που ο Νίκος Ανδρουλάκης αποφάσισε να μην παραβρεθεί στην αυριανή Προσύνοδο των Σοσιαλδημοκρατών στις Βρυξέλλες, όπου θα μεταβεί ως παρατηρητής ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως έχει ο κ. Ανδρουλάκης επαναλάβει ουκ ολίγες φορές κατά το πρόσφατο παρελθόν, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής «ζητά ισχυρή εντολή για να προσφέρει μια προγραμματική σοσιαλδημοκρατική εναλλακτική στους πολίτες εγγυώμενο τη σταθερότητα από την 1η Κυριακή, μακριά από τις παθογένειες που συσσώρευσαν οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και Νέας Δημοκρατίας». Τη «γραμμή» αυτή πρόκειται να αναλύσει με την ομιλία του κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, που θα γίνει την προσεχή Παρασκευή. Στην ίδια συνεδρίαση, που προγραμματίστηκε με αφορμή τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη βουλή, ο κ. Ανδρουλάκης θα μιλήσει όχι μόνο για το οικονομικό μοντέλο που περιγράφει στο πρόγραμμά του το ΠΑΣΟΚ, αλλά και για τα ζητήματα διαφθοράς και τα ισχυρά θεσμικά αναχώματα που πρέπει να δημιουργήσει το πολιτικό σύστημα. Ειδήσεις σήμερα: Υπό κατάληψη η Νομική Σχολή Αθηνών – Στις 32 οι προσαγωγές Alert! Πληροφορίες ότι η Καϊλή πήρε αναβολή για τις 22 Δεκεμβρίου Ένταλμα σύλληψης για τον «Μιχάλη» για την υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό

