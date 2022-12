Πιερρακάκης στο Podcast της ΝΔ: Πλέον η χώρα έχει ψηφιακά περίπου 1.500 υπηρεσίες

«Το είπατε. Το κάνατε;» Αυτή είναι η ερώτηση στην οποία καλούνται να απαντήσουν οι συμμετέχοντες στον κύκλο συνεντεύξεων της Νέας Δημοκρατίας. Καλεσμένος στο τρίτο podcast της Νέας Δημοκρατίας ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, απαντά στον Βασίλη Γακόπουλο, αν. Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας ΝΔ, για το ποια ήταν τα σημαντικότερα επιτεύγματα της ψηφιακής στρατηγικής της Κυβέρνησης, τις τομές που συνέβαλαν στην απλούστευση της καθημερινότητας των πολιτών και την έμπρακτη βελτίωση της σχέσης τους με το Δημόσιο. Συγκεκριμένα, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε: «Είχαμε διαχρονικά 500 υπηρεσίες ψηφιακά στο ελληνικό κράτος. Δεν ξέραμε μέχρι πρόσφατα πόσες είχαμε. Εμείς τις μετρήσαμε και τις συγκεντρώσαμε για πρώτη φορά στο gov.gr τον Μάρτιο του 2020. Πλέον η χώρα έχει ψηφιακά περίπου 1.500 υπηρεσίες. Είχαμε δηλαδή διαχρονικά 500 και προσθέσαμε εμείς άλλες 1.000 μέσα σε τρία χρόνια. Η διαφορά στο πώς χρησιμοποιήσαν οι πολίτες αυτές τις υπηρεσίες νομίζω ότι είναι τεράστια, γιατί το 2018 είχαμε περίπου 8,8 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές. Αυτές είναι οι φυσικές επισκέψεις που δεν έγιναν λόγω ψηφιακών υπηρεσιών, ήταν κάτω από μία ανά πολίτη. Φέτος, θα έχουμε ένα δισεκατομμύριο ψηφιακές συναλλαγές. Δηλαδή, ο πολίτης γλιτώνει περίπου 100 ουρές από την ψηφιοποίηση του κράτους, το gov.gr και τις υπηρεσίες που έχουμε δημιουργήσει». Επιπλέον, σε σχέση με τα όσα λέει η αντιπολίτευση αναφορικά με το έργο της Κυβέρνησης στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης, ο Υπουργός ανέφερε: «Ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας είναι περίπου αυτό που συνέβαινε μέχρι το 2019. Ο κάθε οργανισμός είχε μία υπηρεσία που ψηφιοποιούσε στην ιστοσελίδα του. Ο πολίτης για ένα γεγονός στη ζωή του που έχει 5, 6 ή και παραπάνω βήματα, έπρεπε μόνος του να καταλαβαίνει πού πρέπει να κάνει «κλικ» και πού υπάρχει ή όχι μια ψηφιακή υπηρεσία. Το γεγονός ότι εντάξαμε όλες αυτές τις υπηρεσίες στο gov.gr δημιούργησε ένα μόνο σημείο επαφής του πολίτη με το Δημόσιο. Αλλά δεν έχουμε μείνει μόνο σε αυτό». «Η ψηφιακή στρατηγική είναι μια κοινωνική πολιτική. Γιατί στο τέλος της ημέρας, σέβεται τον εργαζόμενο γονιό, τα άτομα με αναπηρία, τον απόδημο, τον φορολογούμενο, αυξάνει τη διαφάνεια του κράτους. Από όπου κι αν το εξετάσει κανείς», σημείωσε ως προς το αποτύπωμα του ψηφιακού μετασχηματισμού στην καθημερινότητα των πολιτών. «Πάρτε τα γεγονότα της ζωής μας. Από την γέννηση ενός παιδιού, μέχρι την απώλεια ενός ανθρώπου που αγαπάμε. Αν κωδικοποιήσει κανείς αυτά τα γεγονότα, στα οποία αλληλοεπιδράει κανείς με το κράτος, την εγγραφή ενός παιδιού στον παιδικό σταθμό, την είσοδο σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, θα δει κανείς ότι τα γεγονότα αυτά έχουν βήματα που πρέπει να γίνουν. Εμείς λοιπόν αλλάζουμε τους νόμους. Συγκεκριμένα, στην γέννηση ενός παιδιού τα πέντε βήματα έγιναν ένα. Πλέον όταν γεννιέται ένα παιδί σε ελληνικό μαιευτήριο, ο γονιός λαμβάνει ένα SMS με τον ΑΜΚΑ του παιδιού και ένα δεύτερο που τον ενημερώνει αν έχει πιστωθεί το επίδομα γέννας με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε σε όλα τα γεγονότα της ζωής μας. Το έχουμε πετύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως αντανακλάται κι από τους αριθμούς», είπε ο υπουργός για το κομμάτι της επίδρασης των ψηφιακών μεταρρυθμίσεων στην καθημερινότητα των πολιτών. Ειδήσεις σήμερα: To μετέωρο βήμα του Ράμα για τη συμφωνία της Ελληνοαλβανικής ΑΟΖ «Μου ξέφυγε», λέει ο ιδιοκτήτης του Ντόγκο Αρτζεντίνο που κατασπάραξε το σκυλάκι Μουντιάλ 2022: Οι ομοιότητες του Μαραντόνα του 1986 με τον Μέσι του 2022

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )