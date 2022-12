Προϋπολογισμός 2023 – Πικραμμένος: Θα βρουν τοίχο οι ηγέτες που ονειρεύονται άκαιρους αναθεωρητισμούς «Σε περιόδους κρίσεων είναι απαράδεκτο να σπαταλούμε δυνάμεις σε εσωτερικές διαμάχες» σημείωσε με νόημα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Χρήστος Μπόκας 14.12.2022, 14:49 Τη διπλωματική και αμυντική ενίσχυση της Ελλάδας επισήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμμένος σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, πως «τα εξοπλιστικά προγράμματα, η εντυπωσιακή και στιβαρή ενίσχυση των Ενόπλων μας Δυνάμεων, δεν αφήνουν περιθώρια σε όποιον ορέγεται νυχτερινές αταξίες». «Ας το έχουν αυτό καλά υπ’ όψιν τους οι γείτονες. Δεν μας χωρίζει τίποτα με τον τουρκικό λαό, αλλά “http://www.thetimes|-.gr/”θα βρουν τοίχο”http://www.thetimes|-.gr/” οι ηγέτες τους που ονειρεύονται ιστορικά άκριτους και άκαιρους αναθεωρητισμούς» πρόσθεσε. Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2023 αναφέρθηκε και στην απόπειρα της αντιπολίτευσης να καλλιεργήσει κλίμα τοξικότητας λέγοντας πως «σε περιόδους κρίσεων είναι απαράδεκτο να σπαταλούμε δυνάμεις σε εσωτερικές διαμάχες. Ξέρουμε όλοι τις ευθύνες που αναλογούν στον καθένα μας –σ’ όσους κυβερνήσανε ή κυβερνούν ή θα κυβερνήσουν αύριο- και για πράξεις και για παραλείψεις. Ειδικά σε περιόδους κρίσεων πρέπει να παραμερίζουμε το κομματικό συμφέρον και να προτάσσουμε το εθνικό συμφέρον». «Στόχος όλων μας πρέπει να είναι η προστασία και η πρόοδος της χώρας και της κοινωνίας μας. Αυτό είναι το συλλογικό συμφέρον. Αυτό πρέπει να επιδιώκουμε και να προάγουμε όσοι βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα. Με την καταστροφολογία και τις στείρες αντιπαραθέσεις δεν πρόκειται να κερδίσει κανείς τίποτα. Πρέπει κάθε μέρα να αποδεικνύουμε ότι το μόνο που μας ενδιαφέρει και για το οποίο εργαζόμαστε είναι το καλό της χώρας μας» συμπλήρωσε. Ειδήσεις σήμερα: «Aρπαξαν την περιουσία της μητέρας μου με πλαστή διαθήκη» – Καταγγελία για την Κιβωτό Αυτή την ώρα το δικαστήριο για την προφυλάκιση της Καϊλή Bαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για τον 16χρονο Ρομά Χρήστος Μπόκας 14.12.2022, 14:49 Best of Network 14.12.2022, 12:48 13.12.2022, 10:43 14.12.2022, 10:55 14.12.2022, 11:26 14.12.2022, 11:25 13.12.2022, 13:00 1

