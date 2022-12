Ραγκούσης: Να παραιτηθεί ο Πικραμμένος – Πικραμμένος: Προσπαθείτε να επηρεάσετε τη Δικαιοσύνη Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για τις παρακολουθήσεις και τη σκευωρία Novartis Σφοδρή σύγκρουση διεξήχθη στην Ολομέλεια της Βουλής όπου συζητείται ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2023 για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, τις προσπάθειες επηρεασμού της Δικαιοσύνης και την σκευωρία Novartis. Η αρχή έγινε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Ραγκούση ο οποίος σχολιάζοντας την ομιλία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραμμένου τον κατήγγειλε για κατάλυση του πολιτεύματος και τον κάλεσε να παραιτηθεί. Απαντώντας από την ΝΔ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Μπουκώρος είπε μεταξύ άλλων πως «ο κ. Ραγκούσης επικαλέστηκε την λαμπρή δικαστική πορεία του κ. Πικραμμένου για να ψέξει την πολιτική του δραστηριότητα εντελώς υποκριτικά. Δεν ήταν λαμπρός δικαστικός ο κ. Πικραμμένος όταν τον κρεμούσαν για την Novartis στα μανταλάκι χωρίς ίχνος απόδειξης. Δεν ήταν λαμπρός δικαστικός όταν έστηναν τις 10 κάλπες οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ;». Πιο αναλυτικά ο κ. Ραγκούσης είπε: «Είναι δυνατόν να μην αισθάνεστε την ανάγκη και υποχρέωση όταν είστε συνυπεύθυνος για την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος και του κράτους δικαίου που υποτίθεται ότι υπηρετούσατε τα προηγούμενα χρόνια να μην λέτε τίποτα για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Εκπροσωπείτε μια παράταξη που έχετε ξεφτιλίσει και καταρρακώσει. Εσείς προσωπικά, κ. Πικραμμένε, αν σεβόσασταν την διαδρομή σας, θα είχατε παραιτηθεί. Αυτός είναι ο μόνος προορισμός ανώτατου δικαστικού που είναι εκπρόσωπος της κυβέρνησης των παρακολουθήσεων». Απαντώντας ο κ. Πικραμμένος ανέφερε «Παρατηρήσατε ότι έκανα σταδιοδρομία ως δικαστικός λειτουργός. Αυτό που έμαθα και δεν θα ξεφύγω ποτέ από αυτόν τον κανόνα είναι όταν μια υπόθεση διερευνάται από την Δικαιοσύνη η εκτελεστική εξουσία δεν κάνει συζήτηση. Ας αφήσουμε ήσυχη την Δικαιοσύνη που εσείς αναφερθήκατε και καταφύγατε. Μην προσπαθείτε εμμέσως κατηγορώντας εμένα να επηρεάσετε την ελληνική δικαιοσύνη γιατί αυτό κάνετε». Ακολούθως ο κ. Μπουκώρος σημείωσε «ήταν αήθης και ακραία η επίθεση από τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Επικαλέστηκε ο κ. Ραγκούσης την λαμπρή δικαστική πορεία του κ. Πικραμμένου για να ψέξει την πολιτική του δραστηριότητα εντελώς υποκριτικά. Δεν ήταν ο λαμπρός δικαστικός όταν τον κρεμούσαν για την Novartis στα μανταλάκι χωρίς ίχνος απόδειξης. Δεν ήταν ο λαμπρός δικαστικός όταν έστηναν τις 10 κάλπες οι του ΣΥΡΙΖΑ; Να είστε πιο προσεκτικοί στις κρίσεις σας. Η μικροπολιτική στιγμιαία σκοπιμότητα δεν δικαιολογεί τέτοιου είδους επιθέσεις. Είναι τιμή μας η παρουσία του Παναγιώτη Πικραμμένου». Ειδήσεις σήμερα: «Aρπαξαν την περιουσία της μητέρας μου με πλαστή διαθήκη» – Καταγγελία για την Κιβωτό Αυτή την ώρα το δικαστήριο για την προφυλάκιση της Καϊλή Bαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για τον 16χρονο Ρομά BEST OF NETWORK 14.12.2022, 16:00 13.12.2022, 10:43 14.12.2022, 10:55 14.12.2022, 16:45 14.12.2022, 16:48 14.12.2022, 15:30

