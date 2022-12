Σκυλακάκης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα οικονομικά

Την βεβαιότητα ανάκτησης επενδυτικής βαθμίδας εντός του 2023 εξέφρασε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2023. «Η Ελλάδα με τις μεταρρυθμίσεις, τις επενδύσεις και την εξωστρέφεια αλλάζει πίστα οικονομικά και θα επιβεβαιωθεί με την κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας το 2023. Οι έλληνες θα δουν βελτίωση που θα είναι σταθερή και συνεχής και δεν θα διακόπτεται από κρίσεις. Υπάρχει σοβαρή κυβέρνηση που διεκδικεί την στήριξη λαού με πραγματικά αποτελέσματα και υλοποιεί όσα υπόσχετε». Ο κ. Σκυλακάκης με αφορμή την συζήτηση του προϋπολογισμού που αφορά εκλογικό έτος προχώρησε σε σύγκριση όσων έχουν επιτευχθεί την τελευταία τετραετία σε σχέση με όσα έγιναν την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ 2015 – 2019. Τονίζοντας ότι η τελευταία περίοδος έχει σημαδευτεί από τις αλλεπάλληλες εξωγενείς, σημείωσε πως: Σε επίπεδο φόρων και δαπανών: «- Οι μισθωτοί το 2014 άκουσαν από τον ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικές υποσχέσεις για άνοδο του αφορολόγητου στα 12 χιλ ευρώ και άνοδο του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Τι έκανε; Αύξησε την εισφορά αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα και μείωσε – αντί να αυξήσει όπως υποσχέθηκε – το αφορολόγητο σε 8.636 ευρώ. Κατάργησε τις φοροαπαλλαγές για ιατρικές δαπάνες ενώ δεν αύξησε το κατώτατο μισθό. Στην δική μας περίοδο προχωρήσαμε σε μόνιμη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης αύξηση του αφορολόγητου, μείωση κατά 4 μονάδες ασφαλιστικών εισφορών και σε δύο αυξήσεις του κατώτατου μισθού στα 713 ευρώ – Ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες: Την περίοδο 2015-18 είδαν αύξηση φορολογίας, αύξηση προκαταβολής φόρου στο 100% – στραγγαλισμός κάθε προοπτικής επένδυσης κερδών – αύξηση φόρου στα νομικά πρόσωπα και στα μερίσματα. Στη δική μας περίοδο έγινε μείωση φορολογικού συντελεστή και για φυσικά πρόσωπα στο 9% και στα νομικά πρόσωπα από 29% στο 22% και στα μερίσματα από 15% σε 5%. Επίσης είχαμε μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55% – Οι συνταξιούχοι άκουσαν τον ΣΥΡΙΖΑ το 2014 να τους υπόσχεται αύξηση συντάξεων. Τι έκανε; Προχώρησε σε πάνω από 10 διαφορετικές μειώσεις όπως πχ: μείωση κατώτατης σύνταξης, μείωση επικουρικών, αύξηση εισφοράς υγείας , μείωση σύνταξης αναπηρίας , κατάργηση του ΕΚΑΣ. Τι κάναμε εμεί; Καταργήσαμε την εισφορά αλληλεγγύης, αυξήσαμε την συνταξιοδοτική δαπάνη από 28 δις ευρώ στα 31,7 δις ευρώ. – Ιδιοκτήτες και καταναλωτές: άκουσαν τον ΣΥΡΙΖΑ να τους υπόσχεται κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ τον αύξησε και τον επέκτεινε και στα αγροτεμάχια. Εμείς το 209 υποσχεθήκαμε μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%. Τελικά τον μειώσαμε κατά 35%. – Καταναλωτές. Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ; Αύξησε τον ΦΠΑ από 23% στο 24% και για πολλά προϊόντα από το 13% στο 24%. Έβαλε νέους φόρους στο τηλέφωνο στο ιντερνέτ στην συνδρομητική τηλεόραση στους υπολογιστές, την μπύρα, κρασί καφέ, στη βενζίνη, το πετρέλαιο και το πετρέλαιο θέρμανσης. Επίσης, κατάργησε τον μειωμένο συντελεστή στα νησιά. Στην δική μας περίοδο είχαμε μόνιμη μείωση ΦΠΑ στα 5 νησιά, μείωση φόρου στην κινητή τηλεφωνία προσωρινές μειώσεις ΦΠΑ καφέ κινηματογράφους κ.α. Όλα αυτά με παράλληλα μέτρα στήριξης στην περίοδο κρίσεων με μεγαλύτερο την επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 8,3 δις ευρώ που στήριξε τους πιο συνεπείς – Στην Υγεία οι δαπάνες του 2019 ήταν 3,9 δις ευρώ το 2023 στα 5,2 δις ευρώ. Στην Παιδεία δαπανες το 2019 5,5 δις ευρώ ενώ το 2023 αυξάνονται σε 6,1 δις ευρώ» Κόντρα Σκυλακάκη – Ραγκούση Η τοποθέτηση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών προκάλεσε τον εκνευρισμό των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι αρχικά διαμαρτυρήθηκαν για παραβίαση του χρόνου που δικαιούνται οι υπουργοί για τις ομιλίες τους. Στην συνέχεια ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γιάννης Ραγκούσης κατηγόρησε τον κ. Σκυλακάκη για εξαπάτηση καθώς όπως είπε σύγκρινε το μνημονιακό παρελθόν με το μεταμνημονιακό παρόν σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε τη χώρα απα τα μνημόνια. «Οταν κάνατε τις υποσχέσεις του προγράμματος Θεσσαλονίκης δεν ξέρατε ποια ήταν η οικονομική κατάσταση της χώρας; Τι είστε τρίχρονα; Εσείς προκαλέσατε το 3ο μνημόνιο» ανταπάντησε ο κ. Σκυλακάκης για να προσθέσει ότι ο κ. Ραγκούσης ήταν και υπουργός του ΠΑΣΟΚ την περίοδο υπογραφής και του πρώτου μνημονίου. Ειδήσεις σήμερα: To μετέωρο βήμα του Ράμα για τη συμφωνία της Ελληνοαλβανικής ΑΟΖ Ο ανεκπλήρωτος έρωτας, το πάθος για την μουσική και τα λάθη του Γιάννη Διακογιάννη «Μου ξέφυγε», ισχυρίστηκε ο ιδιοκτήτης του Ντόγκο Αρτζεντίνο που κατασπάραξε το σκυλάκι

