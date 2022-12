H Αίγυπτος «ακυρώνει» το τουρκολιβυκό μνημόνιο οριοθετώντας θαλάσσια σύνορα

Σε μια κίνηση που αποτελεί «σφήνα» στο τουρκολιβυκό μνημόνιο προχώρησε η Αίγυπτος με το Προεδρικό Διάταγμα που εξέδωσε χθες, Τρίτη (13/12), με την υπογραφή του προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και το οποίο καθορίζει μονομερώς τα θαλάσσια σύνορα με τη Λιβύη. Με το Προεδρικό Διάταγμα υπ. αριθμ. 595/2022 η Αίγυπτος οριοθετεί τα θαλάσσια σύνορα προς δυσμάς με τη Λιβύη με βάση τη χάραξη μιας ευθείας γραμμής που κόβει νοητά το τουρκολιβυκό μνημόνιο στη μέση. Με την κίνηση αυτή η Αίγυπτος πρακτικά αγνοεί κάθε άποψη της Τουρκίας που περιλαμβάνονται στα κείμενα που έχουν υπογραφεί με την κυβέρνηση της Τρίπολης είτε αυτό είναι το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 είτε η πρόσθηκη περί υδρογονανθράκων που υπεγράφη τον περασμένο Οκτώβριο. «Τα θαλάσσια σύνορα της Αιγύπτου ξεκινούν από το σημείο νο. 1 των χερσαίων συνόρων Αιγύπτου-Λιβύης για μια απόσταση 12 ναυτικών μιλίων μέχρι το σημείο νο.8 και επομένως η θαλάσσια συνοριακή γραμμή επεκτείνεται από το σημείο νο.8 με κατεύθυνση προς βορρά» αναφέρται στο Προεδρικό Διάταγμα. Όπως αναφέρει η Καθημερινή, οι πρώτες αποτυπώσεις με βάση της υφιστάμενες συντεταγμένες δείχνουν ότι οι Αιγύπτιοι κινήθηκαν για μια ακόμη φορά σύμφωνα με τις γραμμές της συμφωνίας Αθήνας-Καΐρου, το 2020. Ο χάρτης της συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου για τη χάραξη ΑΟΖ το 2020 Αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης υπενθυμίζουν ότι τον Οκτώβριο, Αίγυπτος και Ελλάδα καταδίκασαν σφόδρα τη συμφωνια για τους υδρογονονάθρακες ανάμεσα στην Τουρκία και την κυβέρνηση της Τρίπολης. «Αίγυπτος και Ελλάδα έχουν ενισχύει τους δεσμούς τους τα τελευταία χρόνια, συνεργαζόμενες στενά για να αναπτύξουν ενεργειακές πηγές στην ανατολική Μεσόγειο, για ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά την τρομοκρατία και για συχνές κοινές στρατιωτικές ασκήσεις» προστίθεται στα δημοσιεύματα. Οι συμφωνίες Ελλάδας-Αιγύπτου H κίνηση αυτή έρχεται μετά την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης ανάμεσα σε Αθήνα και Κάιρο αλλά και την υπογραφή της νέας διακρατικής συμφωνίας (Μνημόνιο Κατανόησης σχετικά με την Συνεργασία στους Τομείς Αεροναυτικής και Ναυτικής Έρευνάς και Διάσωσης), ενέργειες που, επίσης, ακυρώνουν στην πράξη το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Οι δύο πλευρές θα συμφωνήσουν σε κοινές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης (SAR) στην επίμαχη περιοχή. «Η συμφωνία αυτή δίνει σημαντική ώθηση στην κοινή προσπάθεια για περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και της διμερούς συνεργασίας. Με βασικό άξονα την προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας και στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Με γνώμονα επίσης το σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας και την προαγωγή της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μεσόγειο, αλλά και ευρύτερα» είχε δηλώσει ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. »Στη Συμφωνία καθορίζονται τα όρια της δικαιοδοσίας και των περιοχών ευθύνης για την Έρευνα και Διάσωση μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου που ταυτίζονται με τα FIR Αθηνών και Καΐρου αντίστοιχα, με πλήρη εφαρμογή και απόλυτο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου. Σε αντιδιαστολή, τα αποκαλούμενα «Μνημόνια Συνεργασίας» μεταξύ της Τουρκίας και της Κυβέρνησης της Τρίπολης, συνιστούν συμπεριφορές παράνομες, παραβατικές, άκυρες και αποσταθεροποιητικές. Η Ελλάδα και η Αίγυπτος έχουν ένα κοινό όραμα για την δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ευνοεί και υποστηρίζει την ανάπτυξη και την ευημερία των λαών τους, αλλά και την ασφάλεια και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Καταδικάζουμε κάθε μορφή αναθεωρητισμού και μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν την κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και την εδαφική ακεραιότητα», είχε αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος. Ειδήσεις σήμερα: To μετέωρο βήμα του Ράμα για τη συμφωνία της Ελληνοαλβανικής ΑΟΖ Ο ανεκπλήρωτος έρωτας, το πάθος για την μουσική και τα λάθη του Γιάννη Διακογιάννη «Μου ξέφυγε», ισχυρίστηκε ο ιδιοκτήτης του Ντόγκο Αρτζεντίνο που κατασπάραξε το σκυλάκι

