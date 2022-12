La Repubblica: Ο Τζόρτζι συνεργάζεται με τους Βέλγους δικαστικούς – Κατασχέθηκαν και 20.000 ευρώ από το σπίτι του στο Μιλάνο Νωρίτερα, η Corriere Della Sera έγραψε ότι ο Ιταλός σύντροφος της Εύας Καϊλή μπορεί να είναι ο άνθρωπος που ειδοποίησε τον πατέρα της να πάρει τα χρήματα και να φύγει Η ιταλική οικονομική αστυνομία, έπειτα από σχετικό αίτημα της βελγικής Δικαιοσύνης, κατέσχεσε 20.000 ευρώ στο σπίτι του Φραντσέσκο Τζόρτζι, κοντά στο Μιλάνο, γράφει η ιταλική εφημερίδα La Repubblica. Ο Φραντσέσκο Τζόρτζι είναι σύντροφος της Εύας Καϊλή, πρώην βοηθός του Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι και συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας και των ενταλμάτων για διαφθορά, που εκδόθηκαν στις Βρυξέλλες. Η ιταλική εφημερίδα γράφει επίσης ότι «ο Τζόρτζι συνεργάζεται με τους Βέλγους δικαστικούς». Στο πρωτοσέλιδο της Corriere Della Sera, δε, φιλοξενείται ρεπορτάζ με την κατάθεση του συντρόφου της Εύας Καϊλή. Σύμφωνα με το ιταλικό μέσο ενημέρωσης, η κατάθεση του κατηγορουμένου για το Qatar Gate ήταν μαραθώνια. «Ο Τζόρτζι μίλησε επί σειρά ωρών μετά τη σύλληψή του την περασμένη Παρασκευή, οπότε αποφασίστηκε η κράτησή του. Κατασχέθηκαν πάνω από 1,5 εκατ. τόσο στο σπίτι του συντρόφου της Εύας Καϊλή όσο και στου πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντζέρι που κατηγορείται ότι ήταν ο εγκέφαλος του σκανδάλου δωροδοκίας με σκοπό την προώθηση της πολιτικής Μαρόκου και Κατάρ» επισημαίνεται στην Corriere. «Μέσα από τις δηλώσεις του Τζόρτζι ανοίγει ένα παράθυρο που θα βοηθήσει τους Βέλγους ανακριτές στις έρευνες που ξεκίνησαν από το περασμένο καλοκαίρι. Πριν από τον Φραντσέσκο Τζόρτζι, είχε συλληφθεί ο πατέρας της Εύας Καϊλή, καθώς έφευγε με μια τσάντα που περιείχε 600.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα των 50 από το πολυτελές ξενοδοχείο, όπου είχε μείνει με τη σύζυγό του για λίγες ημέρες» συνεχίζει η εφημερίδα. «Κάποιος πρέπει να τον είχε προειδοποιήσει εκ των προτέρων για την επιχείρηση της Αστυνομίας και κάποιοι υποψιάζονται ότι μπορεί να ήταν ο ίδιος ο Τζόρτζι, που είχε ακούσει κάτι. Ίσως ένα τηλεφώνημα (ο Τζόρτζι πιθανώς να παρακολουθείτο τηλεφωνικά) οδήγησε τους αστυνομικούς να παραμονεύουν μπροστά από το ξενοδοχείο για να αιφνιδιάσουν τον πατέρα της Καϊλή», σημειώνεται ακόμη. Ο Φραντσέσκο Τζόρτζι -ολοκληρώνει η «Corriere della Sera»- μπορεί να είχε πολλά να πει, και πολλά πρέπει να είπε το Σάββατο, αφού ο ανακριτής Μισέλ Κλας αναγκάστηκε να αναβάλλει τις υπόλοιπες ανακρίσεις για να συγκεντρώσει όλες τις καταθέσεις του. Το θέμα των ερωτήσεων δεν μπορεί παρά να αφορούσε στα χρήματα που από τη ΜΚΟ του Παντζέρι, Fight Impunity, μπορεί να πέρασαν στην Καϊλή και σε άλλα πρόσωπα. Η έρευνα φτάνει μέχρι την Ιταλία, όπου η σύζυγος και η κόρη του Παντζέρι βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό στην περιοχή του Μπέργκαμο και στο Μιλάνο. Πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ βρέθηκαν στα σπίτια των Καϊλή και Παντσέρι Συνολικά, περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά ανακαλύφθηκαν στο σπίτι του πρώην Ιταλού ευρωβουλευτή Πιέρ Αντόνιο Παντσέρι και της Ελληνίδας ευρωβουλευτού Εύας Καϊλή, σύμφωνα με στοιχεία και φωτογραφικό υλικό που δημοσίευσε η βελγική Le Soir. Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του Παντζέρι στις Βρυξέλλες, οι ερευνητές της ομοσπονδιακής δικαστικής αστυνομίας είχαν ανακαλύψει περίπου 600.000 ευρώ. Προσθέτοντας τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του πατέρα της Καϊλή και στο σπίτι της τελευταίας και του συντρόφου της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι στις Βρυξέλλες, η τεράστια έρευνα αποκάλυψε περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι ο πατέρας της κ. Καϊλή είχε συλληφθεί από τους ερευνητές στο ξενοδοχείο Sofitel των Βρυξελλών, έχοντας στην κατοχή του μια βαλίτσα γεμάτη μετρητά. Η εξέλιξη αυτή επέτρεψε στους ανακριτές και τον ανακριτή να ερευνήσουν το σπίτι της κας Καϊλή χωρίς να ζητήσουν άρση της βουλευτικής ασυλίας. Στην κατοικία αυτή βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολύτιμα αντικείμενα, τα οποία πιστεύεται ότι της είχαν δοθεί από αξιωματούχους του Κατάρ, μαζί με άλλες τσάντες με χαρτονομίσματα. Σε βάρος των Παντσέρι, Καϊλή και Τζιόρτζι απαγγέλθηκαν κατηγορίες και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από τον ανακριτή Μισέλ Κλεζ, ανακοίνωσε την Κυριακή το γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα. Και οι τρεις τους, καθώς και ένας τέταρτος άνδρας που είναι φυλακισμένος για την υπόθεση αυτή, θα βρεθούν ενώπιον δικαστών οι οποίοι θα αποφασίσουν αν θα κρατηθούν μέχρι τη δίκη ή θα αφεθούν ελέυθεροι. Ειδήσεις σήμερα: Daily Mail: Η χλιδάτη ζωή της Εύας Καϊλή και οι διακοπές στο ιδιωτικό νησί του Ρίτσαρντ Μπράνσον στην Καραϊβική Οικογένεια Παντζέρι: Τους ενώνει το πάθος για πολυτέλεια και τα… ανθρώπινα δικαιώματα Διασταύρωση από 9 φυλές το Ντόγκο Αρτζεντίνο που κατασπάραξε σκυλάκι στο Κεφαλάρι BEST OF NETWORK 13.12.2022, 18:35 13.12.2022, 16:53 13.12.2022, 10:47 13.12.2022, 10:00 13.12.2022, 22:49 13.12.2022, 16:30

