La Repubblica: Ο Τζόρτζι υπερασπίζεται την Καϊλή και τα «ρίχνει» στις ΜΚΟ

Έντονο είναι το ενδιαφέρον του ιταλικού Τύπου για την υπόθεση διαφθοράς στην ΕΕ με την εμπλοκή και Ιταλών, όπως του Φραντσέσκο Τζόρτζι, συντρόφου της Εύας Καϊλή και πρώην συνεργάτη του πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι Η La Repubblica και η Corriere della Sera σε ρεπορτάζ τους σχολιάζουν ότι ο Τζόρτζι φέρεται να είναι συνεργάσιμος με την βελγική Δικαιοσύνη. Στην πολύωρη ανάκρισή του την Τετάρτη, φέρεται μάλιστα να επιβεβαίωσε μεγάλο μέρος των συμπερασμάτων των εισαγγελέων. Η Corriere della Sera ανέφερε ότι o 35χρονος Ιταλός αναφέρθηκε αναλυτικά στην δραστηριότητα της ΜΚΟ Fight Impunity, την οποία είχε δημιουργήσει ο Παντσέρι. Η ιταλική εφημερίδα γράφει ότι «μπορεί από την συγκεκριμένη ΜΚΟ να πέρασαν χρήματα που ενδέχεται να κατέληξαν στην Καϊλή ή σε άλλα πρόσωπα». «Η Fight Ιmpunity ήταν η οδός που είχε επιλεγεί για δοσοληψίες χρημάτων», προσθέτει η La Repubblica. Υπάρχει η αίσθηση, πάντως, όπως επισημαίνει η ίδια εφημερίδα, ότι ο Φραντσέσκο Τζόρτζι προσπαθεί, κατά το δυνατόν, να υπερασπιστεί τη σύντροφό του και πρώην αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εν τω μεταξύ, όπως σημειώνει η Deutsche Welle, την Τρίτη η ιταλική οικονομική αστυνομία κατέσχεσε 20.000 ευρώ από διαμέρισμα του συντρόφου της Τζόρτζι, έξω από το Μιλάνο. Την Δευτέρα είχε γίνει ανάλογη έφοδος σε κατοικία της οικογένειας Παντσέρι, επίσης έξω από το Μιλάνο, ,με κατάσχεση 17.000 ευρώ, εγγράφων και υπολογιστών. Σε αυτή την φάση ο ρόλος των ιταλικών δικαστικών και αστυνομικών αρχών είναι βοηθητικός. Ο Παντσέρι, τονίζουν ακόμη οι σχολιαστές, πολιτικά θεωρούταν προσκείμενος στον Ιταλό κεντροαριστερό πρώην πρωθυπουργό, Μάσσιμο Ντ΄Αλέμα. Ειδήσεις σήμερα: Ελεύθερος ο 40χρονος που κατηγορήθηκε πως ποδοπάτησε μέχρι θανάτου ένα γατάκι στη Θεσσαλονίκη Ένταλμα σύλληψης για τον «Μιχάλη» για την υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό «Aρπαξαν την περιουσία της μητέρας μου με πλαστή διαθήκη» – Καταγγελία για την Κιβωτό

