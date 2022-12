Politico: Στο «μικροσκόπιο» βάζουν οι Βρυξέλλες και την αεροπορική συμφωνία ΕΕ-Κατάρ Στην Ευρωβουλή προσπαθούν να καταλάβουν τι θα ήθελε να επηρεάσει το Κατάρ – Οι υποψίες στρέφονται στην αεροπορική συμφωνία ΕΕ-Κατάρ «Γιατί το Κατάρ να δωροδοκήσει ευρωβουλευτές;» Αυτό είναι το ερώτημα που κάνει τον γύρο των Βρυξελλών από τότε που κυκλοφόρησε η είδηση ​​για το σκάνδαλο διαφθοράς. Tο Playbook του Politico αναφέρει σήμερα ότι στην Ευρωβουλή προσπαθούν να καταλάβουν τι θα ήθελε να επηρεάσει το Κατάρ και δεν τους καλύπτει η εξήγηση για τη βίζα. Γι’ αυτό και ανησυχούν ότι η συμφωνία που διασφάλιζε ανεπηρέαστη πρόσβαση της Qatar Airways στην Ευρώπη μπορεί να έχει γίνει αντικείμενο διαφθοράς. Τώρα ψάχνουν να σταματήσουν τη διαδικασία κύρωσης της συμφωνίας. Why would Qatar bribe European parliamentarians? MEPs suspect Qatar unduly influenced negotiations on the EU-Qatar aviation agreement — a deal that was criticized by major EU airlines and unions but defended by the EU.Brussels Playbook has more: https://t.co/XG0pIdP0gO— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) December 14, 2022 Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, μέχρι στιγμής, οι ευρωβουλευτές και οι δημοσιογράφοι έχουν επισημάνει ως επί το πλείστον τα θετικά σχόλια που έγιναν από υπόπτους, όπως η Εύα Καϊλή, σχετικά με την υποτιθέμενη πρόοδο της χώρας στα ανθρώπινα δικαιώματα ενόψει του Μουντιάλ. Το μόνο νομοσχέδιο που θα μπορούσε να έχει επηρεάσει το Κατάρ, φαινόταν ότι ήταν μια συμφωνία για ταξίδια χωρίς βίζα, κάτι πολύ μικρό όμως δεδομένου ότι υπάρχουν λίγοι περισσότεροι από 300.000 πολίτες στο Κατάρ. Αλλά οι ευρωβουλευτές υποψιάζονται τώρα ότι το Κατάρ επηρέασε τις διαπραγματεύσεις για μια άλλη, σημαντικά μεγαλύτερη και πολύ πιο προσοδοφόρα συμφωνία: την αεροπορική συμφωνία ΕΕ-Κατάρ, που υπογράφηκε πέρυσι. Είναι μια συμφωνία που επικρίθηκε από μεγάλες αεροπορικές εταιρείες και συνδικάτα της ΕΕ, αλλά υπερασπίστηκε η Ένωση λέγοντας ότι θα παρείχε «ευκαιρίες και στις δύο πλευρές». Η συμφωνία «ανοιχτών ουρανών» παρέχει στην Qatar Airways απεριόριστη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ των 450 εκατομμυρίων πολιτών. Σε αντάλλαγμα, οι αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ έχουν απεριόριστη πρόσβαση στην αγορά του Κατάρ των 2,9 εκατομμυρίων ανθρώπων. Από τότε που ξέσπασε το σκάνδαλο σχετικά με την φερόμενη εξαγορά επιρροής από το Κατάρ στην ΕΕ, οι ευρωβουλευτές διερευνούν τρόπους για να «φρενάρουν» τη συμφωνία, σύμφωνα με το Playbook. Η Karima Delli, πρόεδρος της επιτροπής μεταφορών του Κοινοβουλίου, η οποία διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία, έχει σημάνει συναγερμό σε ένα e-mail που ήλθε σε γνώση του Politico. H Γαλλίδα ευρωβουλευτής από την ομάδα των Πρασίνων, προειδοποίησε ότι το Κατάρ ενδέχεται να έχει παρέμβει στις εσωτερικές συζητήσεις του Κοινοβουλίου για τη συμφωνία. «Δεδομένων των πρόσφατων εξελίξεων, η χορήγηση συναίνεσης σε αυτή τη συμφωνία σε αυτό το στάδιο θα μπορούσε να είναι δύσκολη μέχρι να διαπιστωθεί ότι οι συνθήκες ήταν διαφανείς και αμερόληπτες», έγραψε σε μήνυμά της προς τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων στην επιτροπή της το βράδυ της Τρίτης. Η Ντέλι πρόσθεσε ότι η επιτροπή θα συνεργαστεί με τις εσωτερικές έρευνες της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα αποχαρακτηρίζοντας έγγραφα «που σχετίζονται με το Κατάρ, εάν ζητηθεί». Ειδήσεις σήμερα: To μετέωρο βήμα του Ράμα για τη συμφωνία της Ελληνοαλβανικής ΑΟΖ Ο ανεκπλήρωτος έρωτας, το πάθος για την μουσική και τα λάθη του Γιάννη Διακογιάννη «Μου ξέφυγε», ισχυρίστηκε ο ιδιοκτήτης του Ντόγκο Αρτζεντίνο που κατασπάραξε το σκυλάκι BEST OF NETWORK 13.12.2022, 18:35 14.12.2022, 07:37 13.12.2022, 10:47 13.12.2022, 10:00 13.12.2022, 22:49 13.12.2022, 16:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )