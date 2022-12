Politico: Χωρίς την Καϊλή, η Ευρωβουλή χάνει τη «βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων»

Η απομάκρυνση της Εύας Καϊλή από την αντιπροεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις άλλες αρμοδιότητες που είχε στο σώμα μετά τη σύλληψή της για την υπόθεση διαφθοράς, αφήνει ένα κενό στην πολιτική της ΕΕ για τα κρυπτονομίσματα. Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής ήταν επικεφαλής ομάδας πολιτικής για τα κρυπτονομίσματα και νέες τεχνολογίες, όπως το blockchain και τα NFT. Το Politico την χαρακτηρίζει «βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων», ενώ παράγοντες του κλάδου μιλούν για μια υπερασπίστρια της βιομηχανίας η οποία έχει σειρά από ανοιχτά ζητήματα, από την πτώση των ισοτιμιών ως τα σκάνδαλα και τις κρατικές ρυθμίσεις. Η παρέμβασή της υπέρ της βιομηχανίας της είχε τραβήξει την προσοχή ευρωβουλευτών από τους Σοσιαλιστές και τους Πρασίνους, που είχαν προσπαθήσει να περιορίσουν το τεράστιο περιβαλλοντικό «αποτύπωμα» του κλάδου των κρυπτονομισμάτων. Γενικά, όμως, οι παράγοντες του κλάδου την περιγράφουν σαν «καλά διαβασμένη» για τα ζητήματα. Εν τω μεταξύ, σε ό,τι αφορά τη διαδοχή, τρεις ευρωβουλευτές από την Κεντροδεξιά θεωρούνται ως οι πιθανότεροι διάδοχοι. Είναι ο Στέφαν Μπέργκερ από τη Γερμανία, ο Τσέχος Όντρει Κόβαρικ και η Πορτογαλίδα Λίντια Περέιρα, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ο πρώτος και η τρίτη) και το Renew Europe. Κανένας όμως, σημειώνει σχετικά το Politico, δεν έχει τόσο «δυνατή» φωνή, όσο η Καϊλή, η οποία έχαιρε εκτίμησης και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. «Ήταν τσιρλίντερ, αλλά αρκετά απομονωμένη [προερχόμενη από] το αριστερό κομμάτι του πολιτικού φάσματος», σχολίασε ο Ολλανδός ευρωβουλευτής Πολ Τανγκ, από τους Σοσιαλιστές (από όπου διαγράφηκε η Καϊλή). Προσθέτει ο ίδιος ότι «ο νέος τσιρλίντερ θα πρέπει να άσπιλος». Ειδήσεις σήμερα: Ελεύθερος ο 40χρονος που κατηγορήθηκε πως ποδοπάτησε μέχρι θανάτου ένα γατάκι στη Θεσσαλονίκη Ένταλμα σύλληψης για τον «Μιχάλη» για την υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό «Aρπαξαν την περιουσία της μητέρας μου με πλαστή διαθήκη» – Καταγγελία για την Κιβωτό

