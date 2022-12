Qatargate: Οι Βέλγοι ερευνούσαν το σκάνδαλο από το 2021, συνεργάστηκαν με 5 υπηρεσίες ασφαλείας της ΕΕ Πώς ξεσκέπασαν το σκάνδαλο – Ποιες μεθόδους χρησιμοποίησαν Μπορεί το Qatargate που έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις τελευταίες ημέρες ωστόσο οι έρευνες για την συγκεκριμένη υπόθεση έχει δρομολογηθεί εδώ και καιρό, μιας και όπως δημοσιεύει η βελγική εφημερίδα Le Soir, οι έρευνες είχαν ξεκινήσει ήδη από το 2021. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες της γαλλικής εφημερίδας, η δικαστική έρευνα για πιθανή διαφθορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε μετά από έρευνα πληροφοριών από την Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας του Βελγίου. Όταν οι ερευνητές από το Κεντρικό Γραφείο για την Καταστολή της Διαφθοράς (OCRC) εισήλθαν στην κατοικία του Αντόνιο Παντζιέρι στις Βρυξέλλες την περασμένη Παρασκευή, δεν εξεπλάγησαν ιδιαίτερα όταν ανακάλυψαν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό εκεί. Αυτό συνέβη γιατί άλλη υπηρεσία ασφαλείας είχε ήδη παρατηρήσει εκεί τα μετρητά του Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή. Όπως γράφει η Le Soir, «μια αναφορά από τις υπηρεσίες πληροφοριών, η οποία γράφτηκε πριν από λίγους μήνες», ήταν η αρχή της δικαστικής έρευνας. Με βάση πολλές καλά ενημερωμένες πηγές, οι Le Soir και Knack αποκαλύπτουν τη γένεση της έρευνας του OCRC. Ήδη από το 2021, η Κρατική Ασφάλεια του βελγίου ξεκίνησε έρευνα με βάση πληροφορίες για την παρέμβαση ξένης δύναμης. Αυτή ήταν που τελικά οδήγησε στη δικαστική έρευνα. Δεν είναι ασυνήθιστο, γράφει η βελγική εφημερίδα, για την Ασφάλεια να χρησιμοποιεί τις λεγόμενες ειδικές μεθόδους πληροφοριών («BIM») σε τέτοιες περιπτώσεις. Μέθοδοι επικυρωμένες από την ad hoc επιτροπή, που αποτελείται από επαγγελματίες δικαστές που είναι υπεύθυνοι για να κρίνουν τη συνάφεια της μεθόδου σταθμίζοντας το συμφέρον της έρευνας έναντι του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή. «Κάποιος σκέφτεται, για παράδειγμα, υποκλοπές τηλεφώνου ή επιχειρήσεις διείσδυσης. Με άλλα λόγια: πολύ πριν η εισαγγελία και η αστυνομία αρχίσουν να εργάζονται για την φερόμενη εγκληματική οργάνωση, ορισμένοι αναλυτές και επιχειρησιακοί πράκτορες της Κρατικής Ασφάλειας ερευνούσαν ήδη αυτόν τον φάκελο», γράφει η Le Soir. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Κρατική Ασφάλεια συνεργάστηκε επίσης με πέντε ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών για αυτήν την εξαιρετικά ευαίσθητη έρευνα. Ένα κρίσιμο βήμα στην έρευνα πληροφοριών ήταν μια λαθραία επίσκεψη στο σπίτι του Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή Παντζέρι, ο οποίος έκτοτε συνελήφθη και κατηγορήθηκε από τον ανακριτή Michel Claise. Σύμφωνα με πηγές της Le Soir, η Κρατική Ασφάλεια είχε παρατηρήσει περίπου 700.000 ευρώ μετρητά στο σπίτι του. Μετά από αυτό υπήρχαν επαρκή στοιχεία για υποτιθέμενα ποινικά αδικήματα. Μέρος του φακέλου που συντάχθηκε από την Κρατική Ασφάλεια αποχαρακτηρίστηκε και μεταφέρθηκε στην ομοσπονδιακή εισαγγελία. Ήταν 12 Ιουλίου 2022. Τότε θα μπορούσε να ξεκινήσει η δικαστική έρευνα. Από τότε όμως, ο σκοπός έγινε διαφορετικός: η αστυνομία και η εισαγγελία έπρεπε να συλλέξουν στοιχεία για να οδηγήσουν τους υπόπτους στη δικαιοσύνη – ένας ρόλος αρκετά διαφορετικός από αυτόν της Κρατικής Ασφάλειας. Ειδήσεις σήμερα: Σταϊκούρας: Επί δύο ώρες «μπινελικωνόμασταν» με τους τραπεζίτες Έφοδος των γαλλικών αρχών στα γραφεία του κόμματος του Μακρόν και στην εταιρεία McKinsey Ο Ρονάλντο επέστρεψε στη Μαδρίτη και προπονήθηκε στο προπονητικό κέντρο της Ρεάλ Best of Network 14.12.2022, 18:09 13.12.2022, 10:43 14.12.2022, 10:55 14.12.2022, 16:45 14.12.2022, 16:48 14.12.2022, 17:37

