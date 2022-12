Qatargate: Στη φυλακή για ακόμη ένα μήνα ο Τζόρτζι και ο Παντσέρι, αποφάσισε το δικαστήριο Ο τρίτος κατηγορούμενος, Νικολό Φιγκά Ταλαμάνγκα, αποφυλακίζεται, αλλά με ηλεκτρονικό βραχιολάκι – Στις 22 Δεκεμβρίου η ακρόαση Καϊλή Στη φυλακή θα παραμείνουν, με απόφαση του προδικαστικού συμβουλίου στις Βρυξέλλες, ο Ιταλός σύντροφος της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζόρτζι και ο πρώην ευρωβουλευτής, Αντόνιο Παντσέρι, που εμφανίζεται ως «εγκέφαλος» του κυκλώματος που εμπλέκεται στο σκάνδαλο χρηματισμού από το Κατάρ -γνωστό ως QatarGate. Οι βελγικές αρχές αποφάσαν να συνεχιστεί η προφυλάκιση για τον Φραντσέσκο Τζόρτζι και τον Ιταλό πρώην ευρωβουλευτή, Αντόνιο Παντσέρι. Ο τρίτος κατηγορούμενος, Ιταλός υπήκοος και επικεφαλής της ΜΚΟ, Νικολό Φιγκά Ταλαμάνγκα, αποφυλακίζεται, αλλά με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Η κατηγορούμενη Εύα Καϊλή δεν ήταν παρούσα στη σημερινή ακροαματική διαδικασία, αφού ζήτησε αναβολή -θα εμφανιστεί ενώπιον της έδρας στις 22 Δεκεμβρίου. Εάν ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης αυτής εντός 24 ωρών, θα εμφανιστούν ενώπιον του τμήματος κατηγορίας του Εφετείου των Βρυξελλών εντός 15 ημερών. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομοσπονδιακής εισαγγελίας Στο πλαίσιο μεγάλης κλίμακας έρευνας από το γραφείο του Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα και της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας για τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης, της διαφθοράς και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τρία άτομα εμφανίστηκαν ενώπιον των προδικαστικών τμημάτων του Πρωτοδικείου Βρυξελλών. Με αυτή τη σειρά, το απόγευμα, το προ-δικαστικό τμήμα επιβεβαίωσε την προδικαστική κράτηση των F.G, και του P.A.P. O NF-T επίσης παραμένει υπό κράτηση αλλά με σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης. Η κατηγορούμενη Ε.Κ. δεν ήταν παρούσα στη σημερινή ακρόαση, έχοντας ζητήσει αναβολή. Θα εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 22 Δεκεμβρίου. Εάν προσφύγουν κατά της απόφασης εντός 24 ωρών, θα εμφανιστούν ενώπιον του τμήματος κατηγορίας του Εφετείου των Βρυξελλών εντός 15 ημερών. Για την προστασία της έρευνας, δεν θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες αυτή τη στιγμή. Ο Τύπος θα ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις της υπόθεσης μέσω δελτίων τύπου. Απούσα η Εύα Καϊλή από τη διαδικασία Η συνεδρίαση του προδικαστικού συμβουλίου ολοκληρώθηκε στις 15:30 το μεσημέρι, ενώ απούσα από τη διαδικασία ήταν η Εύα Καϊλή, που ζήτησε και έλαβε αναβολή για τις 22 Δεκεμβρίου, οπότε και αναμένεται ότι θα κριθεί η τύχη της. Η ίδια επικαλέστηκε την απεργία του συνδικάτου των αστυνομικών υπαλλήλων, που καθιστούσε ανέφικτη τη μεταφορά της από τις φυλακές στον χώρο του δικαστηρίου. Εντύπωση προκάλεσε ότι η κυρία Καϊλή και ο σύζυγός της εκπροσωπούνται από διαφορετικούς δικηγόρους. Χθες, η κυρία Καϊλή μεταφέρθηκε στις υπερσύγχρονες φυλακές Χάρεν από τις φυλακές Σεν Ζιλ, όπου τελούσε υπό κράτηση. Δείτε φωτογραφίες με δημοσιογράφους, τηλεοπτικά συνεργεία και φωτογράφους να συνωστίζονται έξω από το κτήριο Το προδικαστικό συμβούλιο αποτελείται από ανθρώπους που δεν είχαν ξαναδεί την έρευνα. Ο βελγικός Ποινικός Κώδικας προβλέπει ποινές από τρία έως πέντε έτη φυλάκισης, εφόσον αποδειχθούν οι κατηγορίες, δηλαδή και η παθητική δωροδοκία – δωροληψία και η σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Η θέση της Εύας Καϊλή Η ίδια η Ευρωβουλευτής μέσω των συνηγόρων της δηλώνει αθώα και υποστηρίζει ότι τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι τα έφερε ο σύντροφός της και, μάλιστα, όταν το έμαθε, ρώτησε ποιανού είναι και αφού πήρε την απάντηση ανήκουν σε κάποιο άλλο πρόσωπό, ζήτησε να απομακρυνθούν. Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με την πλευρά της Ελληνίδας Ευρωβουλευτή τα χρήματα δόθηκαν στον πατέρα της και ήταν αυτά που βρέθηκαν στην κατοχή του έξω από το ξενοδοχείο των Βρυξελλών όπου συνελήφθη την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου πριν τελικά να αφεθεί ελεύθερος. «Όταν έχει κάποιος τόσα χρήματα μπορεί και να μην είναι υποπτο. Θα κριθεί από τα επιχειρήματα που θα παρουσιάσει, δημιουργούνται όμως σκέψεις και γι’ αυτό κρατείται. Κανείς δεν έχει πει ότι προέρχονται από το Κατάρ, δεν έχουν μυρωδία, μπορεί να είναι και από το Κατάρ και από άλλη πηγή. Εάν είναι από το Κατάρ και συνδέονται με την κοινοβουλευτίκή δραστηριότητα της Καϊλή είναι δωροδοκία, εάν δεν συνδέονται δεν είναι ποινικό αδίκημα, δεν υπάρχει ξέπλυμα και άρα δεν υπάρχει κατηγορία» λέει η πλευρά της Εύας Καϊλή. Οι φωτογραφίες ντοκουμέντο Εντωμεταξύ λίγη ώρα πριν την συνεδρίαση του προδικαστικού συμβουλίου από τις βελγικές αρχές δόθηκαν στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες από τις βαλίτσες και τα κούτια στα οποία είχαν βάλει η Εύα Καϊλή και ο πατέρας της τα περίπου 750.000 ευρώ που βρέθηκαν στην κατοχή τους. Dans le cadre d’un dossier du Parquet Fédéral de suspicions de corruption, visant des personnes actives au sein du Parlement européen, la Police Judiciaire Fédérale a saisi près d’1,5 millions d’euros lors de perquisitions menées en région bruxelloise. pic.twitter.com/2UfK2zNtnm— Police Fédérale (@policefederale) December 14, 2022 Αυτή είναι η δεύτερη φωτογραφία από τις έρευνες των βελγικών Αρχών που δόθηκε τη δημοσιότητα, με την πρώτη να παρουσιάζεται το απόγευμα της Τρίτης. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με στοιχεία και φωτογραφικό υλικό που δημοσίευσε η βελγική Le soir συνολικά, περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά ανακαλύφθηκαν στο σπίτι του πρώην Ιταλού ευρωβουλευτή Πιέρ Αντόνιο Παντζέρι και της Ελληνίδας ευρωβουλευτού Εύας Καϊλή. Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του Παντζέρι στις Βρυξέλλες, οι ερευνητές της ομοσπονδιακής δικαστικής αστυνομίας είχαν ανακαλύψει περίπου 600.000 ευρώ. Προσθέτοντας τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του πατέρα της Καϊλή και στο σπίτι της τελευταίας και του συντρόφου της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι στις Βρυξέλλες, η τεράστια έρευνα αποκάλυψε περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. 