Qatargate: H Εισαγγελία του Μιλάνου ελέγχει επτά τραπεζικούς λογαριασμούς Εντοπίστηκε τραπεζική θυρίδα του Παντσέρι με 20 χιλιάδες ευρώ Σύμφωνα με την ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai, η υπηρεσία διεθνών υποθέσεων της εισαγγελίας του Μιλάνου ελέγχει τις κινήσεις επτά τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι φέρεται να ανήκουν σε τρία κεντρικά πρόσωπα της έρευνας κατά της διαφθοράς, που διεξάγεται στις Βρυξέλλες. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί φέρονται να ανήκουν στον Ιταλό πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι, στον πρώην βοηθό του και σύντροφο της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζόρτζι και στον Λούκα Βιζεντίνι, πρόεδρο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων. Παράλληλα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων La Presse, η οικονομική αστυνομία της Ιταλίας φέρεται να εντόπισε τραπεζική θυρίδα του Παντσέρι, η οποία περιείχε 20 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά. Ειδήσεις σήμερα: Αποστάσεις Τσακαλώτου από το «ναι» του ΣΥΡΙΖΑ στο επίδομα των αστυνομικών Στο «μικροσκόπιο» του Euractiv για «οικογενειακές σχέσεις» η ΜΚΟ της Μανταλένας Καϊλή Σταϊκούρας: Επί δύο ώρες «μπινελικωνόμασταν» με τους τραπεζίτες ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα BEST OF NETWORK 14.12.2022, 18:09 13.12.2022, 10:43 14.12.2022, 16:45 14.12.2022, 21:31 14.12.2022, 21:34 14.12.2022, 17:37

