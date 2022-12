Άδωνις Γεωργιάδης για το «καλάθι του νοικοκυριού»: Είναι ένα «υπόστεγο» μέσα σε μία θύελλα

«Υπήρξαν για έβδομη συνεχόμενη εβδομάδα μειώσεις στα σούπερ μάρκετ, στο σύνολο είναι μειωμένη η αξία του καλαθιού», σχολίασε για το «καλάθι του νοικοκυριού» ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Mega. «Αν σκεφτείτε ότι έχουμε φθάσει να έχουμε αποπληθωρισμό στο καλάθι του νοικοκυριού, είναι πολύ εντυπωσιακό. Βλέπω πολλούς συμπολίτες μου να το αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα δείτε ότι πολλά προϊόντα αγοράζονται από το καλάθι του νοικοκυριού» πρόσθεσε ο υπουργός Ανάπτυξης. Δείτε το βίντεο: Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cp2iberwmwm9) «Το καλάθι είναι ένα “υπόστεγο” μέσα σε μία θύελλα για να προσφέρει προστασία στους πιο ευάλωτους», υπογράμμισε ο υπουργός σε όσους κατηγορούν το καλάθι του νοικοκυριού. Σχετικά με την ακρίβεια που μαστίζει τα νοικοκυριά τόνισε ότι : «Είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. Και από την πλευρά των μισθών η κυβέρνηση έχει προσπαθήσει να παρέμβει, αλλά και από την πλευρά των φόρων έχει μειώσει τις εισφορές». Για το καλάθι του Άι Βασίλη ο υπουργός Ανάπτυξης εκτίμησε ότι θα έχει μία πολύ καλή πορεία, καθώς από χθες στην έναρξη είχαν ανέβει στην πλατφόρμα του e-καταναλωτή 10 αλυσίδες και μέχρι να τελειώσει η συνέντευξη Τύπου που παρουσίαζε το καλάθι του Άι Βασίλη τα μαγαζιά είχαν αυξηθεί στα τριάντα. Σχετικά με την αύξηση των επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης: «Η αύξηση των επιτοκίων που αποφασίζεται μόνο από τις Κεντρικές Τράπεζες, αποφασίζεται μόνο με ένα κριτήριο να ”πέσει” ο πληθωρισμός. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) λέει ότι για να μην έχεις πληθωρισμό πρέπει να ανακοπεί η ζήτηση. Υπάρχει ένα διάνυσμα χρόνου μεταξύ της ανόδου των επιτοκίων και του πληθωρισμού». Και πρόσθεσε: «Οι “πράσινοι” δανειολήπτες, δηλαδή οι συνεπείς, αλλά βρίσκονται σε ένα εισοδηματικό όριο που η αύξηση των επιτοκίων μπορεί να τους κάνει για πρώτη φορά στην ζωή τους ”κόκκινοι”, αυτοί θα τύχουν προστασίας, ώστε οι άνθρωποι που ήταν πάντα πιστοί στις υποχρεώσεις τους να μην βρεθούν τώρα σε αυτή την θέση». «Στην παγκόσμια κρίση εύκολες λύσεις, δεν υπάρχουν» κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης. Ειδήσεις σήμερα: Κιβωτός του Κόσμου: Δεσμεύθηκε η περιουσία του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας Qatargate: Η Ευρωβουλή «παγώνει» όλες τις ρυθμίσεις για το Κατάρ – Σχέδιο 10 σημείων κατά της διαφθοράς Κόρινθος: Το χρονικό της ομαδικής απόπειρας βιασμού μαθήτριας: «Μου έκανε κεφαλοκλείδωμα, μετά ήλθαν και οι υπόλοιποι…»

