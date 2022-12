Ένστολοι – Μανωλάκος: Να δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Με τροπολογία που κατετέθη την 9η Δεκεμβρίου, προβλέπεται η χορήγηση έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 600 ευρώ, στους ενστόλους, της ΕΛ.ΑΣ και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για τον λόγο ότι το συγκεκριμένο προσωπικό «τελεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και λειτουργεί σε 24ώρες κυλιόμενες βάρδιες για την επιτυχή αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών». Ο βουλευτής Α΄ Πειραιώς της ΝΔ και Νήσων και Αντιστράτηγος ε.α. Νίκος Μανωλάκος αναφέρθηκε στο «ότι είναι αναμφισβήτητο το γεγονός της συμβολής του προσωπικού, της ΕΛ.ΑΣ και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και η έκτακτη οικονομική τους ενίσχυση ασφαλώς δίκαιη, ωστόσο, η εξαίρεση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, από την έκτακτη αυτή ενίσχυση, έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας». Για τον λόγο αυτό, ο βουλευτής Α΄ Πειραιώς της ΝΔ, κατέθεσε την περασμένη Δευτέρα ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, με την οποία, αφού επισημαίνει την διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον καθημερινό αγώνα που δίνουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά της συνεχώς επιχειρούμενης παράνομης εισβολής μεταναστών στον Έβρο και στα νησιά του Αιγαίου και κατά της μόνιμης και διαρκώς εντεινόμενης τουρκικής απειλής, από ξηράς, θαλάσσης και αέρος, ζητεί να δοθεί και σε αυτά τον Δεκέμβριοτου 2022 έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, τουλάχιστον ίση και ανάλογη με εκείνη που θα δοθεί στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας. Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης: ΕΡΩΤΗΣΗ Προς: Τον Υπουργό Οικονομικών Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Θέμα: «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων» Κύριοι Υπουργοί, Στις 9.12.2022 κατετέθη Τροπολογία-Προσθήκη επί του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Δημοτική Αστυνομία, φορείς λαϊκών αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ ΟΤΑ και αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρύθμιση εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών», στο πρώτο Άρθρο των προτεινομένων διατάξεων της οποίας και υπό τον τίτλο «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής», προβλέπεται η εφάπαξ, κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2022, έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ύψους 600 ευρώ, στο σύνολο του ενστόλου προσωπικού του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στην εν λόγω προτεινόμενη διάταξη. Όπως προκύπτει εξάλλου, από την συνοδευτική αιτιολογική έκθεση, η εν λόγω έκτακτη οικονομική ενίσχυση χορηγείται για τον λόγο ότι το συγκεκριμένο προσωπικό «τελεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και λειτουργεί σε 24ώρες κυλιόμενες βάρδιες για την επιτυχή αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών», πράγμα το οποίο είναι δίκαιο και δεν αμφισβητείται. Ωστόσο, είναι, επίσης, αναμφισβήτητο το γεγονός ότι, οι Ένοπλες Δυνάμεις, υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, βρίσκονται σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, παρέχοντας, αδιάκοπα, άοκνα και με αυτοθυσία τις υπηρεσίες τους, όχι μόνο κατά της συνεχώς επιχειρούμενης παράνομης εισβολής μεταναστών στον Έβρο και στα νησιά του Αιγαίου αλλά και κατά της συνεχιζόμενης και διαρκώς εντεινόμενης τουρκικής απειλής, τόσον από ξηράς, όσο και από θαλάσσης και αέρος. Για τους λόγους αυτούς και τηρουμένων των Αρχών της Ισότητος και Αναλογικότητος, είναι εύλογο και δίκαιο να ληφθεί εντός του τρέχοντος μηνός ανάλογη μέριμνα για χορήγηση έκτακτης εφάπαξ, τουλάχιστον ισόποσης με την προβλεφθείσα για τα Σώματα Ασφαλείας, οικονομικής ενίσχυσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ως ελάχιστη συμβολική αναγνώριση του αγώνα, που καταβάλουν, για την επιτυχή αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών και τη διασφάλιση της Άμυνας της χώρας, ιδίως υπό τις παρούσες συνθήκες όξυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε κ. Υπουργοί : Προτίθεστε να προβείτε κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2022 στην χορήγηση έκτακτης εφάπαξ, τουλάχιστον ισόποσης με την προβλεφθείσα για τα Σώματα Ασφαλείας, οικονομικής ενίσχυσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ως ελάχιστη συμβολική αναγνώριση του αγώνα, που καταβάλουν για την επιτυχή αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών και τη διασφάλιση της Άμυνας της χώρας; Ο Ερωτών Νικόλαος Μανωλάκος Βουλευτής Α΄ Πειραιώς & Νήσων Ν.Δ. Ειδήσεις σήμερα: Στο 5,4% η διαφορά ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις τάσεις της ΜRB Δεύτερος σεισμός ταρακούνησε Εύβοια και Αττική σε μισή ώρα Ομολόγησε ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι – «Αφήστε ελεύθερη την Εύα, τα έκανα όλα για τα χρήματα»

