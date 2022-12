Αλέξης Τσίπρας: Ξανά στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος η Ελλάδα για λάθος λόγους

«Ενώ η ενεργειακή και πληθωριστική κρίση επιδεινώνεται και η ευρωπαϊκή ηγεσία αδυνατεί να βρει αποτελεσματική λύση ακόμα και για το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, η Ελλάδα είναι και πάλι στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για λάθος λόγους, για αρνητικούς λόγους», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, σε δήλωσή του εισερχόμενος στην προπαρασκευαστική του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες. «Για το αδιανόητο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων από την ΕΥΠ με ιθύνοντα νου τον ίδιο τον πρωθυπουργό αλλά και για θέματα διαφθοράς. Η υπόθεση Καϊλή αποτελεί μια βαθιά πληγή για το πολιτικό μας σύστημα αλλά και μια βαθιά πληγή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», σημείωσε ο κ. Τσίπρας και σχολίασε: «Δεν είναι τυχαίο ότι παρότι μέλος της ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η κ. Καϊλή ήταν σε στενή συνεργασία περισσότερο με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ήταν διαπρύσιος υποστηρικτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη και σκληρός πολέμιος κάθε ιδέας, κάθε σκέψης για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στην Ελλάδα, που είναι η μόνη εναλλακτική λύση απέναντι στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cp294usnum7t) «Αυτό, όμως, που οφείλουμε να ασχοληθούμε όλοι είναι το πώς θα διαμορφώσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο που δεν θα επιτρέπει τέτοιου είδους συμπεριφορές διαφθοράς. Και αν αυτό είναι σημαντικό μια φορά για την Ευρώπη, που από ό,τι φαίνεται ο θεσμός της δικαιοσύνης λειτουργεί ακόμη, είναι δυό φορές πιο σημαντικό και επιτακτικό για την Ελλάδα, που από ό,τι φαίνεται πρέπει να αγωνιστούμε για να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, το κράτους δικαίου και να αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη παντού», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ειδήσεις σήμερα: Ομολόγησε ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι – «Αφήστε ελεύθερη την Εύα, τα έκανα όλα για τα χρήματα» Θρήνος για την 16χρονη που σκοτώθηκε στη Χαλκίδα – Πώς έγινε το τροχαίο Η στιγμή του θανάσιμου τραυματισμού του 14χρονου Μαροκινού σε επεισόδια μετά τον ημιτελικό

