Αντιπαράθεση Γεωργιάδη – Ζαχαριάδη στη Βουλή για την καταδίκη Ιμάμογλου

Την καταδίκη του δήμαρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου επέκριναν από το βήμα της Βουλής, ο υπουργός Ανάπτυξης ‘Αδωνις Γεωργιάδης και ο τομεάρχης Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης. Αντιπαράθεση, ωστόσο, σημειώθηκε μεταξύ των δύο πολιτικών, όταν ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για “θέατρο” Ζαχαριάδη, καθώς, όπως είπε, εκπροσωπεί ένα κόμμα που έχει στις τάξεις του τον Π. Πολάκη, ο οποίος είχε πει “να κλείσουμε 2-3 στη φυλακή για να κερδίσουμε τις εκλογές. Από την πλευρά του, ο κ. Ζαχαριάδης μίλησε για “τοξικό διαχωρισμό” και απρέπεια σε βάρος του κ. Ιμάμογλου. Μιλώντας επί του κρατικού προϋπολογισμού 2023, ο κ. Ζαχαριάδης είχε δηλώσει την αλληλεγγύη του στον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, λέγοντας ότι στα δημοκρατικά κράτη, οι πολιτικοί ηγέτες δεν καταδικάζονται σε φυλάκιση και σε πολιτικές απαγόρευσης λόγω των ιδεών τους. Η πολιτική του φόβου πρέπει να ηττηθεί. Έτσι λειτουργούν τα αυταρχικά καθεστώτα, με φυλακές, τρομοκρατία, παρακολουθήσεις. Ζητώντας το λόγο μετά την ομιλία Ζαχαριάδη, ο υπουργός Ανάπτυξης είπε: “Ωραίο το θέατρο για τον Ιμάμογλου, αλλά δεν πιάνει. [..] Θα είχατε δικαίωμα να μιλήσετε για τον κύριο Ιμάμογλου, αν είχατε αντιδράσει στον κ. Πολάκη, όταν είπε να κλείσουμε δύο – τρεις στη φυλακή για να κερδίσουμε τις εκλογές. ‘Αρα αφήσετε τον κ. Ιμάμογλου στην ησυχία του και την Δημοκρατία που δήθεν αγαπάτε, σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης. Απαντώντας, ο κ. Ζαχαριάδης, είπε: Δεν θα έπαιρνα το λόγο εάν δεν θεωρούσα ότι προσβάλλετε αυτή την αίθουσα, με το να λειτουργείτε σαν τσιράκι του Ερντογάν, προσβάλλοντας και κάνοντας αντιπαράθεση στην στήριξη και την αλληλεγγύη που θέλησα να εκφράσω από το βήμα της Βουλής στον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης. Θέλω να πιστεύω ότι σε αυτά τα ζητήματα αντιπολίτευση και κυβέρνηση “πρέπει να είμαστε μαζί, γιατί αυτή είναι η πατριωτική ευθύνη και το πατριωτικό καθήκον. Επιλέξατε να βάλετε και σε αυτό το θέμα, τον τοξικό διαχωρισμό. Σας καλώ να διορθώσετε αυτή την τεράστια απρέπεια και για το δήμαρχο της Κωσταντινούπολης αλλά και για όλους τους διωκόμενους στο πολιτικό σύστημα της Τουρκίας, επειδή έχουν υποφέρει βασανιστήρια από το καθεστώς Ερντογάν”, είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ανταπαντώντας, ο κ. Γεωργιάδης καταδίκασε “με απόλυτη σφοδρότητα” την απόφαση κατά του κυρίου Ιμάμογλου: “Δηλώνω ότι σε μία Δημοκρατία ισχύουν όλα όσα είπατε. Με τη διαφορά ότι εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορείτε να τα λέτε. Και, τώρα, εσείς καταδικάστε τη φράση Πολάκη “να βάλουμε δύο – τρεις στη φυλακή για να κερδίσουμε τις εκλογές”. Τολμάτε; ‘Αρα αφήσετε σε μένα τα ψόφια” είπε ο υπουργός Ανάπτυξης. - ΜΠΕ Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Να κλείσει επειγόντως το θέμα του πλαφόν στο φυσικό αέριο Ιμάμογλου κατά Ερντογάν: Aνταμοιβή για την επιτυχία μου η παράνομη τιμωρία που μου επιβλήθηκε «Ο Γκριεζμάν έχει τρεις πνεύμονες» είπε ο πατέρας του διεθνή Γάλλου

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )