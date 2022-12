Βαγγέλης Γάκης: Αποσύρω το ενδιαφέρον μου για το ψηφοδέλτιο Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

Με επιστολή του στα αρμόδια Όργανα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής ο ορθοπαιδικός – χειρουργός Βαγγέλης Γάκης ανακοινώνει την απόσυρση του ενδιαφέροντός του για να είναι υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές, στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας. Στην επιστολή του προς τον Γραμματέα Ανδρέα Σπυρόπουλο και τον Επικεφαλής της Επιτροπής των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Ευάγγελο Αργύρη, ο Βαγγέλης Γάκης επεξηγεί αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους προέβη σε αυτή την απόφαση. Μεταξύ άλλων, ο κ. Γάκης κάνει λόγο για «εμπαιγμό» με αφορμή την διαδικασία ανακοινώσεων των ψηφοδελτίων, που «κατάντησαν εσωκομματικό ανέκδοτο». Παράλληλα, ο κ. Γάκης ψέγει την ηγεσία του κόμματος πως διέψευσε «με τον πλέον τραγικό τρόπο, τις προσδοκίες των προοδευτικών πολιτών», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο «θολό ιδεολογικοπολιτικό στίγμα που συνεχίζει να κυριαρχεί και να απογοητεύει τους προοδευτικούς πολίτες», αλλά και ότι «τα συνεχόμενα λάθη, η ατολμία, η στασιμότητα, η εσωστρέφεια, η αυτοαναφορικότητα και ο τακτικισμός αποστρέφουν τους πολίτες». Επιπλέον στην επιστολή του ο Βαγγέλης Γάκης τονίζει τα εξής: «Ακούμε για ‘’Δούρειους Ίππους’’, οι οποίοι ήταν στην παράταξη εν γνώσει της ηγεσίας. Ουδείς απάντησε στο για ποιο λόγο παρέμεινε εν γνώσει τους ένας ‘’Δούρειος Ίππος στην ‘’καρδιά’’ της Παράταξης». «Μια βουλευτική έδρα όμως δεν είναι αυτοσκοπός και δεν μπορεί να είναι αυτοεξευτελισμός», καταλήγει ο κ. Γάκης. Αναλυτικά η επιστολή: «ΠΡΟΣ Γραμματέα κ. Ανδρέα Σπυρόπουλο και Επικεφαλής Επιτροπής Ψηφοδελτίων ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής κ. Ευάγγελο Αργύρη Σύντροφοι Ανδρέα και Βαγγέλη, Από το καλοκαίρι του 2022 σε αλλεπάλληλες συναντήσεις μας και επικοινωνίες μου με κορυφαία και αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ, εκδήλωσα το ξεκάθαρο ενδιαφέρον να στηρίξω, με όλες μου τις δυνάμεις, το κόμμα μας στην προσεχή εκλογική αναμέτρηση, μέσα από τα βουλευτικά ψηφοδέλτια, στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας. Αγαπητέ Βαγγέλη, Με διαβεβαιώσατε όχι μόνο για την έγκριση της υποψηφιότητάς μου, αλλά και για το γεγονός ότι αυτό θα γίνει άμεσα (είναι γνωστές οι δημόσιες ανακοινώσεις και δηλώσεις των αρμοδίων στελεχών σε όλο το διάστημα από το καλοκαίρι έως σήμερα). Από τότε έχουν κυλήσει 7 μήνες με συνεχείς αναβολές, που επικαλούνται κάθε φορά έωλα επιχειρήματα. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν συνεχόμενο εμπαιγμό, με συνεχείς διαβεβαιώσεις ότι τα ψηφοδέλτια θα ανακοινωθούν σύντομα, προκειμένου η ηγεσία να κερδίσει χρόνο και να μάς κρατήσει εγκλωβισμένους. Στην προσωπική και επαγγελματική μου ζωή έμαθα την αξία της συνέπειας και της ευθύνης απέναντι στον συνάνθρωπο. Μοναδική μου πυξίδα είναι η αντίληψη ότι κάθε τι που λέμε και που πράττουμε, οφείλει να διέπεται από σοβαρότητα και αλήθεια. Αγαπητέ Ανδρέα, Όσα με θλίψη παρατηρώ στο Κίνημά μας τους τελευταίους μήνες βρίσκονται στην εντελώς διαφορετική «ακτή» των αρχών και αξιών μου. Δυστυχώς 1 χρόνο μετά την εκλογή της νέα ηγεσίας, διαψεύδονται, με τον πλέον τραγικό τρόπο, οι προσδοκίες των προοδευτικών πολιτών που ένιωσαν ότι πράγματι μπορεί η ιστορική αυτή Παράταξη να αλλάξει σελίδα και να πρωταγωνιστήσει ξανά στο πολιτικό προσκήνιο. Στην πράξη διαψεύδεται το σύνθημα του Συνεδρίου ότι «η κοινωνία είναι στο προσκήνιο». Αντί αυτού έχουμε «φίλους», «κολλητούς» και «συναλλαγές» στο προσκήνιο και το παρασκήνιο. Το θολό ιδεολογικοπολιτικό στίγμα συνεχίζει να κυριαρχεί και να απογοητεύει τους προοδευτικούς πολίτες. Κάθε εβδομάδα αλλάζει και η «γραμμή» του κόμματος που ουσιαστικά απλά δεν υπάρχει. Συνεχόμενα λάθη, ατολμία, στασιμότητα, εσωστρέφεια, αυτοαναφορικότητα και τακτικισμός που αποστρέφουν τους πολίτες. Η ανακολουθία και η ασυνέπεια έχει γίνει καθημερινότητα. Ένα κόμμα εκτός κοινωνίας. Ακούμε για «Δούρειους Ίππους», οι οποίοι ήταν στην παράταξη εν γνώσει της ηγεσίας. Ουδείς απάντησε στο για ποιο λόγο παρέμεινε εν γνώσει τους ένα «Δούρειος Ίππος» στην «καρδιά» της Παράταξης. Και εύλογα οι πολίτες μας ρωτούν: Υπάρχουν και άλλοι «Δούρειοι Ίπποι» εντός της παράταξης εν γνώσει της ηγεσίας και τι κάνει γι’ αυτό. Ποιος μας διαβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρχουν ξανά στα ψηφοδέλτια μας στελέχη που υπηρετούν άλλα συμφέροντα και που μπορεί να μας ξανα-ντροπιάσουν με τις πράξεις τους. Αγαπητέ Βαγγέλη, Οι ανακοινώσεις των ψηφοδελτίων κατάντησαν εσωκομματικό ανέκδοτο. Οι περισσότεροι που εκδηλώσαμε το ενδιαφέρον από την Άνοιξη, να στρατευτούμε και να παλέψουμε για τις ιδέες και αρχές του Κινήματος ως υποψήφιοι, το πράξαμε γνωρίζοντας ότι αφήνουμε πίσω τις επαγγελματικές και προσωπικές μας υποχρεώσεις. Ότι θα τις θυσιάζαμε με ανιδιοτέλεια για να στηρίξουμε το μεγάλο στόχο της επιστροφής της παράταξης. Ίσως θεωρήθηκε – λανθασμένα – από την ηγεσία ότι είμαστε όλοι ανεπάγγελτοι ή ότι παρασιτούμε πάντα κάπου κοντά στα κόμματα και στην Πολιτική, ότι φιλοδοξούμε να γίνουμε και εμείς επαγγελματίες πολιτικοί και επαγγελματίες της «συναλλαγής». Δεν είμαστε όμως όλοι ίδιοι. Υπάρχουν και όλοι αυτοί που επιλέγουν να αφήσουν και να θυσιάσουν την δουλειά τους, την επιστήμη και την οικογένειά τους με ανιδιοτέλεια. Ίσως θεωρήθηκε – λανθασμένα – ότι διαθέτουν την πολυτέλεια να εμπαίζουν ανθρώπους με επαγγελματική, επιστημονική και κοινωνική πορεία. Υπάρχουμε όμως και όλοι εμείς που δεν μπορούμε να ανεχτούμε τον εμπαιγμό, δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε και να υπηρετούμε το τίποτα και τον σαπροφυτισμό στην Πολιτική. Συνεπώς, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τον εμπαιγμό και να υποστηρίξω κάτι που δεν πιστεύω, υποκρινόμενος και εύλογα αποσύρω το ενδιαφέρον μου για το ψηφοδέλτιο της Αιτωλοακαρνανίας. Οφείλω, όμως, πάνω απ’ όλα να απολογηθώ στους εκατοντάδες φίλους και συντρόφους που από την αρχή στήριξαν μια ενδεχόμενη υποψηφιότητά μου. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Μια βουλευτική έδρα όμως δεν είναι αυτοσκοπός και δεν μπορεί να είναι αυτοεξευτελισμός. Έχω μάθει πάντα να σέβομαι και να λέω την αλήθεια στον φίλο, τον σύντροφο, στον ασθενή. Πάντα και με όποιο κόστος. Παραμένω-όπως πάντα- στο κόμμα μας και ενεργός στην κοινωνία και την αγαπημένη μου ιδιαίτερη πατρίδα, την Αιτωλοακαρνανία Με εκτίμηση, Ευάγγελος Γάκης Ορθοπαιδικός – Χειρουργός, Διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής στο «Ιατρικό Ψυχικού» του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών».

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )