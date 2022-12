Γεωργιάδης: Πασόκος, πρασινοφρουρός ήσουν πάντα – Ραγκούσης: Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση Σκληρή αντιπαράθεση στη Βουλή για την υπόθεση Novartis Σφοδρή σύγκρουση Αδωνη Γεωργιάδη και Γιάννη Ραγκουση διεξήχθη στη Βουλή για το κράτος δικαίου, τη σκευωρία Novartis και τους χειρισμούς της εισαγγελεως διαφθοράς επί ΣΥΡΙΖΑ Ελένης Τουλουπάκη. Η αρχή έγινε απο τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος κατηγόρησε τον Υπουργό Ανάπτυξης για απόπειρα παρεμβασης στη Δικαιοσύνη και απειλές δίωξης κατά της κας Τουλουπακη που ερευνούσε την υπόθεση Novaris . «Οσα ανέφερα για την κα Τουλουπαλη το 2019 τα έλεγαν και οι κκ Βενιζέλος και Λοβέρδος. Δεν σας άκουγα τοτε να διαμαρτύρεστε. Δεν λέγατε τίποτα τότε. Είστε ψεύτης, ποτέ δεν απείλησα την κα Τουλουπάκη ως υπουργός» απάντησε ο κ. Γεωργιάδης. «Το ψέμα σας έχει γίνει δεύτερη φύση», επανήλθε ο κ. Ραγκούσης και πρόσθεσε αναφερόμενος στη Novartis: « Από το ΠΑΣΟΚ αποχώρησα το 2012. Το 2018 η τοποθέτησή μου ήταν πως επρόκειτο για το μεγαλύτερο και πιο ανήθικο οικονομικό σκάνδαλο». «Στη πρωτολογία σας είπατε πως έκανα δήλωση ότι θα βάλω τη Τουλουπάκη φυλακή. Δεν το είχα πει ποτέ. Το ότι πρέπει να μπει η Τουλουπάκη φυλακή το λέω και σήμερα», ανταπάντησε ο κ. Γεωργιάδης και με νόημα σήκωσε το γάντι επισημαίνοντας « είπατε ότι φύγατε από το ΠΑΣΟΚ το 2012. Βλέπω ότι το 2017 ήσασταν υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν ντρέπεστε στη Βουλή να λέτε ψέματα; Πασόκος και πρασινοφρουρός ήσουνα πάντα. Όπως και πολλοί από σας που πήγατε στον ΣΥΡΙΖΑ να πάρετε καρέκλα». Επίσης ο κ. Γεωργιάδης απάντησε και σε αιχμηρή αναφορά για τα «μπινελίκια» που είπε ο υπουργός των Οικονομικών πως αντάλλαξε στη συνάντηση τους τραπεζίτες λέγοντας: «για πρώτη φορά οι τράπεζες βάζουν το χέρι στη τσέπη τους. Άρα τα μπινελίκια έπιασαν τόπο και μπράβο στον κ. Σταϊκούρα». Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Να κλείσει επειγόντως το θέμα του πλαφόν στο φυσικό αέριο Ιμάμογλου κατά Ερντογάν: Aνταμοιβή για την επιτυχία μου η παράνομη τιμωρία που μου επιβλήθηκε «Ο Γκριεζμάν έχει τρεις πνεύμονες» είπε ο πατέρας του διεθνή Γάλλου BEST OF NETWORK 15.12.2022, 18:25 15.12.2022, 18:22 15.12.2022, 10:41 15.12.2022, 21:31 15.12.2022, 21:30 15.12.2022, 15:30

