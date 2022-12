Γιάννης Οικονόμου: Χωρίς αιδώ ο κ. Τσίπρας διασύρει την Ελλάδα για να πλήξει την κυβέρνηση «Σε μια τόσο κρίσιμη παγκόσμια συγκυρία αυτό είναι λυπηρό και εθνικά επιζήμιο» σχολίαζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Δριμεία ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου, στις νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα κατά την άφιξη του στην προπαρασκευαστική συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες. «Σε κάθε του παρουσία στο εξωτερικό ο κ. Τσίπρας -χωρίς ντροπή, χωρίς αιδώ- στην προσπάθεια του να πλήξει την Κυβέρνηση, διασύρει την Ελλάδα διεθνώς εμφανίζοντάς την με τα μελανότερα χρώματα και δυσφημεί τους θεσμούς της ελληνικής πολιτείας» αναφέρει ο Γιάννης Οικονόμου κάνοντας λόγο για «λυπηρή και εθνικά επιζήμια» στάση. «Κατά τα άλλα, η ιλαροτραγική ταύτιση απόψεων Τσίπρα και Ανδρουλάκη για το θέμα Καϊλή είναι τέτοια και η σύμπλευση και συνεργασία τους τόσο στενή, που δεν τηρούν πλέον ούτε τα προσχήματα» καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. H δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για τον Αλέξη Τσίπρα Σε κάθε του παρουσία στο εξωτερικό ο κ. Τσίπρας -χωρίς ντροπή, χωρίς αιδώ- στην προσπάθεια του να πλήξει την Κυβέρνηση, διασύρει την Ελλάδα διεθνώς εμφανίζοντάς την με τα μελανότερα χρώματα και δυσφημεί τους θεσμούς της ελληνικής πολιτείας. Σε μια τόσο κρίσιμη παγκόσμια συγκυρία αυτό είναι λυπηρό και εθνικά επιζήμιο. Κατά τα άλλα, η ιλαροτραγική ταύτιση απόψεων Τσίπρα και Ανδρουλάκη για το θέμα Καϊλή είναι τέτοια και η σύμπλευση και συνεργασία τους τόσο στενή, που δεν τηρούν πλέον ούτε τα προσχήματα. Ειδήσεις σήμερα: Ομολόγησε ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι – «Αφήστε ελεύθερη την Εύα, τα έκανα όλα για τα χρήματα» Θρήνος για την 16χρονη που σκοτώθηκε στη Χαλκίδα – Πώς έγινε το τροχαίο Η στιγμή του θανάσιμου τραυματισμού του 14χρονου Μαροκινού σε επεισόδια μετά τον ημιτελικό BEST OF NETWORK 15.12.2022, 11:00 13.12.2022, 15:50 15.12.2022, 10:41 15.12.2022, 11:02 14.12.2022, 21:34 15.12.2022, 11:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )