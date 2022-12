Επιστολή Μπορέλ σε Δένδια για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Επιστολή στον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, απέστειλε την Τρίτη, Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, με την οποία καταδικάζει με τον πλέον απόλυτο τρόπο το «μνημόνιο κατανοήσεως», μεταξύ Τουρκίας και Μεταβατικής Κυβέρνησης της Λιβύης. Συγκεκριμένα, ο Ζοζέπ Μπορέλ στην επιστολή του αναφέρει ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απολύτως σαφής. Κατόπιν κάνει αναφορά στη δήλωση του Εκπροσώπου της ΕΕ, όπου επιβεβαιώνεται εκ νέου η θέση της ΕΕ, όπως είχε ήδη διατυπωθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2019. Όπως επισημαίνει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, θέλοντας να τονίσει την άμεση αντίδραση της ΕΕ, η δήλωσή του, έγινε αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της υπογραφής του εν λόγω «εγγράφου». Μεταξύ άλλων, ο κ. Μπορέλ, υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την εν λόγω θέση όποτε χρειαστεί και ολοκληρώνει την επιστολή του προς τον κ. υπουργό, διαβεβαιώνοντας για την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όλα τα Κράτη Μέλη της και για τη συνεχή υποστήριξή του σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό. Σημειώνεται ότι η θέση της ΕΕ τον Δεκέμβριο του 2019, συμπεριλήφθηκε στα επίσημα συμπεράσματα της πρώτης ημέρας της Συνόδου Κορυφής. Τα συμπεράσματα αναφέρουν: «… Το μνημόνιο συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης για την οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το δίκαιο της θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναβεβαιώνει απερίφραστα την αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα και την Κύπρο έναντι των συγκεκριμένων ενεργειών της Τουρκίας». Η επιστολή του κ. Ζοζέπ Μπορέλ, ήταν η απάντηση σε επιστολή που του είχε αποστείλει ο Έλληνας ΥΠΕΞ, αμέσως μετά την επίσκεψή του στην Ανατολική Λιβύη (17.11.2022). Ειδήσεις σήμερα: Αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα – Πού αναμένονται βροχές Σήμερα η κηδεία του 16χρονου Ρομά – Σε επιφυλακή η ΕΛΑΣ για νέα επεισόδιαΓεωργιάδης για καλάθι του Άη Βασίλη: Τριάντα είναι οι αλυσίδες παιχνιδιών

