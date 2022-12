Εύα Καϊλή: Η απολογία του Φραντσέσκο Τζιόρτζι – «Αφήστε την ελεύθερη, τα έκανα όλα για τα χρήματα»

Την απολογία του συζύγου της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, ο οποίος θα παραμείνει υπό κράτηση για άλλον έναν μήνα όπως αποφάσισε το προδικαστικό συμβούλιο την Τετάρτη (14/12), παρουσιάζουν σήμερα, Πέμπτη (15/12) οι εφημερίδες Le Soir και la Reppublica. Σύμφωνα με τη Le Soir ο Τζιόρτζι ομολόγησε ενώπιον του επικεφαλής της έρευνας, του εισαγγελέα διαφθοράς Μάικλ Κλέις, ότι ήταν μέλος οργάνωσης που εκμεταλλεύτηκαν τόσο το Μαρόκο όσο και το Κατάρ με στόχο να επηρεάσουν τις σχέσεις των δύο χωρών με την Ευρώπη. Υπενθυμίζεται ότι ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι, η Εύα Καϊλή, ο Αντόνιο Παντζέρι και ένα τέταρτο άτομο κατηγορούνται για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Η απολογία Στην απολογία του ο Τζιόρτζι φέρεται, επίσης, να επιβεβαιώνει ότι ο Ιταλός πρώην Ευρωβουλευτής, Αντόνιο Παντζέρι, ήταν ο «εγκέφαλος» της οργάνωσης. Ο δικηγόρος του Παντζέρι, πάντως, στο ερώτημα της Le Soir μετά την απολογία του Τζιόρτζι απάντησε ότι «δεν έχω τέτοια πληροφορία. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι είναι ανυπόστατο καθώς δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτό το έγγραφο το οποίο έχετε δει εσείς. Πρόκειται για παραβίαση του απορρήτου της διαδικασίας». Όπως αναφέρει από την πλευρά της η La Reppublica ο Τζιόρτζι μετά την απολογία του φέρεται να είπε στους δικαστές «ελευθερώστε τη σύντροφό μου». «Τα έκανα όλα για χρήματα που δεν είχα ανάγκη» ήταν οι λέξεις, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα που χρησιμοποίησε ο Τζιόρτζι για να επιβεβαιώσει την εμπλοκή του στο Κατάρ-gate. «Ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι κατέρρευσε μπροστά στους δικαστές των Βρυξελλών, παραδέχθηκε ότι ενήργησε παράνομα και δήλωσε μετανιωμένος» προσθέτει η La Reppublica. Ο σύζυγος της Εύας Καϊλή φέρεται επίσης να έχει ομολογήσει ότι ο ρόλος του στην εγκληματική οργάνωση ήταν να διαχειρίζεται τα χρήματα. Παράλληλα στην απολογία του εμφανίζεται να «δίνει» άλλα δύο ονόματα ότι έχουν λάβει χρήματα από τον Παντζέρι: τον Ιταλό ευρωβουλευτή του σοσιαλιστικού κόμματος, Αντρέα Κοτζολίνο και τον Βέλγο, Μαρκ Ταραμπέλα, τον ευρωβουλευτή το σπίτι του οποίου ερευνήθηκε το περασμένο Σάββατο παρουσία της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, όπως απαιτεί το βελγικό δίκαιο. Συνεργάτης του Ταραμπέλα ερωτηθείς σχετικά είπε ότι ο Βέλγος ευρωβουλευτής «δεν θέλει να σχολίασει τα υποτιθέμενα στοιχεία της έρευνας. Παραμένει στην διάθεση της δικαιοσύνης. Αρνείται κατηγορηματικά ότι ήταν αποδέκτης της οποιασδήποτε προσφορά ή του ελάχιστους ποσού χρημάτων από τον οποιονδήποτε». Ο Τζιόρτζι ρωτήθηκε και για το ποια άλλα πρόσωπα υποπέπτευται ότι πήραν χρήματα από τον Παντζέρι και απάντησε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για την Μαρία Αρένα στην ακεραιότητα της οποίας δήλωσε ότι πιστεύει. Το Μαρόκο Όπως αναφέρει η Le Soir τα ίδια άτομα που εμπλέκονται στο Κατάρ-gate έρχονταν σε επαφή και με το Μαρόκο «προκειμένου να διαφθείρουν τη λειτουργία του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου». Στην υπόθεση του Μαρόκο είχε, μάλιστα, εμπλοκή και η υπηρεσία DGED – General Directorate of Studies and Documentation – της αραβικής χώρας καθώς σε έγγραφα που επικαλείται η βελγική εφημερίδα αναφέρεται ότι ο Παντζέρι, ο Κοτζολίνο και ο Τζιόρτζι ήταν σε επαφή με την DGED και τον πρέσβη του Μαρόκο στην Πολωνία, Αμπντεραχίμ Ατμούν Στο ίδιο έγγραφο γίνεται αναφορά και και σε δύο άτομα από τις μυστικές υπηρεσίες του Μαρόκο με την Le Soir να επισημαίνει ότι «η παρουσία αυτών των Μαροκινών αξιωματούχων με άτομα που είναι ύποπτα για ενεργητική ή παθητική δωροδοκία στο Κατάρ-gate δείχνει ότι η ίδια ομάδα έκανε δουλειές με δύο διαφορετικές κρατικές οντότητες που είχαν κοινό σημείο, αν και όχι με τον ίδιο στόχο, να διεισδύσουν στην καρδιά της ευρωπαϊκής δημοκρατίας». Ειδήσεις σήμερα: Αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα – Πού αναμένονται βροχές Σήμερα η κηδεία του 16χρονου Ρομά – Σε επιφυλακή η ΕΛΑΣ για νέα επεισόδια Νεκρός 14χρονος που χτυπήθηκε από αυτοκίνητο στις συγκρούσεις Γάλλων και Μαροκινών – Δείτε βίντεο

