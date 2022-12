Εύα Καϊλή: Οικόπεδο 7 στρεμμάτων στην Πάρο που αγόρασε φέτος με τον Φραντζέσκο Τζιόρτζι

Μία αγορά ενός οικοπέδου, στην Πάρο, που πραγματοποίησε η Εύα Καϊλή με τον σύντροφό της Φρατσέσκο Τζόρτζι, έχει μπει στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Πρόκειται για ένα οικόπεδο στην Πάρο, στα όρια του οικισμού Ιστέρνι, σε απόσταση περίπου 600 μέτρων από τη θάλασσα, με θέα προς τη Νάξο. Ρεπορτάζ της ΕΡΤ και άλλων τηλεοπτικών σταθμών επισημαίνει ότι πρόκειται για έκταση 7 στρεμμάτων, η οποία αγοράστηκε για 300.000 ευρώ από έναν πωλητή από την Αθήνα. Δείτε βίντεο: Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cp2mviyb5uw9) Στην ΕΡΤ μίλησε ο αρχιτέκτονας μηχανικός που ανέλαβε την αναθεώρηση της άδειας, Βαζαίος Πετρόπουλος, σημειώνοντας: «Από διώροφα σπίτια με υπόγειο και πισίνα θα γίνουν ισόγεια σπίτια με υπόγειο και πισίνα. Είχαμε κάνει τα σχέδια, έχουν κατατεθεί στην πολεοδομία αλλά η άδεια δεν έχει εκδοθεί. Όχι, δε μεσολαβούσε εταιρία. Στο όνομά της ήταν, και στο όνομα του συντρόφου της». Συνολικά 280 τετραγωνικά μέτρα από την έκταση είναι οικοδομήσιμα, ενώ σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα μηχανικό στόχος του ζευγαριού το οίκημα θα γινόταν παραθεριστική κατοικία. Ο ίδιος πρόσθεσε: «Είχαμε κάνει 3-4 συναντήσεις. Ήθελαν ένα σπίτι για εκείνους για να μένουν το καλοκαίρι που θα έρχονται, όλος ο σχεδιασμός γινόταν για να κάνει ένα σπίτι για την οικογένειά της. Πέσαμε από τα σύννεφα με την ιστορία αυτή, γιατί τουλάχιστον η Καϊλή ήταν πολύ καλή, μου έκανε εντύπωση ότι μία τέτοια γυναίκα να είναι μπλεγμένη σε τέτοια πράγματα». Σημειώνεται ακόμη ότι η αγορά δεν έχει δηλωθεί στο πόθεν έσχες γιατί έγινε φέτος τον Μάρτιο, οπότε η δήλωση θα γινόταν από την ευρωβουλευτή το 2023. Ειδήσεις σήμερα: Κιβωτός του Κόσμου: Δεσμεύθηκε η περιουσία του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας Qatargate: Η Ευρωβουλή «παγώνει» όλες τις ρυθμίσεις για το Κατάρ – Σχέδιο 10 σημείων κατά της διαφθοράς Κόρινθος: Το χρονικό της ομαδικής απόπειρας βιασμού μαθήτριας: «Μου έκανε κεφαλοκλείδωμα, μετά ήλθαν και οι υπόλοιποι…»

