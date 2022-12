Εύα Καϊλή: Οι αποκαλύψεις του Τζιόρτζι στην αστυνομία – «Τυφλώθηκα από το χρέος στον Παντζέρι» «Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να ελευθερωθεί η Εύα και να φροντίσει την 22 μηνών κόρη μας» – Το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της La Repubblica Υπερασπιστικός όσον αφορά την Εύα Καϊλή και εξομολογητικός όσον αφορά τις σχέσεις του με τον Αντόνιο Παντζέρι, τον Ιταλό πρώην ευρωβουλευτή που θεωρείται «εγκέφαλος» του Κατάρ-gate, εμφανίζεται ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι σε όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς στις 10 Δεκεμβρίου όταν και ανακοινώθηκε επίσημα η σύλληψή του για το σκάνδαλο που έχει συγκλονίσει την Ευρώπη. «Τα έκανα όλα για χρήματα που δεν χρειαζόμουν» ήταν, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται η La Repubblica, τα λόγια που χρησιμοποίησε ο Τζιόρτζι για να παραδεχθεί τις σε βάρος του κατηγορίες – ξέπλυμα χρήματος, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διαφθορά. «Αφού κατέρρευσε μπροστά στους αξιωματούχους των Βρυξελλών, ο Τζιόρτζι παραδέχθηκε ότι είχε ενεργήσει παράνομα και δήλωσε μετανιωμένος» αναφέρει η ιταλική εφημερίδα. Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα «ο 35χρονος από το Abbiategrasso, ένα προάστιο του Μιλάνου, ο οποίος έφτασε στο Βέλγιο το 2009 για να σπουδάσει και έκανε καριέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάτω από την προστασία των Σοσιαλδημοκρατών, με όσα είπε τα πρώτα λεπτά μετά τη σύλληψή του στις 10 Δεκεμβρίου παραδέχθηκε τις ευθύνες του και παραδέχθηκε ότι γνώριζε πως είχε δράσει παράνομα». «Την ίδια ώρα, όμως, προσπάθησε να προστατεύσει την σύντροφό του, την καθαιρεθείσα αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μητέρα της 22 μηνών κόρης τους, ζητώντας να αφεθεί ελεύθερος» προστίθεται στο δημοσίευμα της La Repubblica. Όσον αφορά τα χρήματα που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ο Τζιόρτζι υποστηρίζει ότι προορίζονταν μόνο για τον ίδιο και τον Παντζέρι «προσπαθώντας με κάθε μέσο να κρατήσει μακριά την σύντροφό του υπογραμμίζοντας ρητά ότι δεν ήταν η αποδέκτης των χρημάτων». «Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να ελευθερωθεί η σύντροφός μου και να φροντίσει την 22 μηνών κόρη μας» φέρεται να είπε ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι. H σχέση με τον Παντζέρι Ο σύντροφος της Εύας Καϊλή περιέγραψε στους αστυνομικούς τη σχέση του με τον Αντόνιο Παντζέρι, η οποία, όπως τους είπε, ξεκίνησε πριν από 13 χρόνια με την πρώτη συνάντηση να γίνεται λίγο μετά την άφιξη του Τζιόρτζι στις Βρυξέλλες. «Του ζήτησα να με πάρει με υποτροφία και το έκανε» είπε χαρακτηριστικά ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι για τη συνάντηση αυτή που έγινε στα πλαίσια ενός συνεδρίου. «Από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια μακρόχρονη συνεργασία με τον Παντζέρι να γίνεται με τα χρόνια κάτι σαν μέντορας για τον Τζιόρτζι, τον ενθουσιώδη νεαρό ο οποίος έκανε τα πρώτα του βήματα στους διαδρόμους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» αναφέρει η ιταλική εφημερίδα. Όπως σημειώνεται το «ηθικό χρέος που ένιωθε για τον Παντζέρι (σ.σ. ο Τζιόρτζι) ήταν μεγάλο. Και γι’ αυτό όταν τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά για τον Παντζέρι το 2019 όταν δεν επανεξελέγη ευρωβουλευτής, ο Τζιόρτζι συνέχισε να τον βοηθάει. Τότε ήταν που όπως εξήγησε ο Τζιόρτζι ξεκίνησε να φροντίζει τα χρήματα της οργάνωσης σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για όλους όσοι τον βοήθησαν να εργαστεί στον τομέα της πολιτικής. Αλλά ήταν και τα λεφτά, χρήματα που ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι φέρεται να είπε ότι δεν χρειαζόταν στην πραγματικότητα καθώς ο μισθός του ως βοηθός ήταν της τάξης των 2.500 ευρώ μηνιαίως. Σύμφωνα με τη La Repubblica ο Τζιόρτζι δήλωσε ανακουφισμένος στους αστυνομικούς που έβγαλε αυτό το βάρος από τη συνείδησή του. Όπως φέρεται να τους είπε, ήταν ένας απλός άνθρωπος που βρέθηκε σε κάτι μεγαλύτερο από τον ίδιο και τυφλώθηκε από το ηθικό χρέος προς τον Παντζέρι. Ο στόχος των Βέλγων ερευνητών είναι να να κατανοήσουν αν υπάρχουν ευρωβουλευτές στο «μισθολόγιο» των απεσταλμένων του Κατάρ και του Μαρόκο. Ο Τζιόρτζι, πάντως κατά το δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας, όταν ρωτήθηκε για το αν γνωρίζει τους παραλήπτες των χρημάτων από τον Παντζέρι, είπε ότι δεν γνωρίζει κάποιον. Σε κάθε περίπτωση ο εισαγγελέας Διαφθοράς, Μισέλ Κλέζ, είναι αποφασισμένος η έρευνα να συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα καταλήγει το δημοσίευμα της La Repubblica. Ειδήσεις σήμερα: Ομολόγησε ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι – «Αφήστε ελεύθερη την Εύα, τα έκανα όλα για τα χρήματα» Θρήνος για την 16χρονη που σκοτώθηκε στη Χαλκίδα – Πώς έγινε το τροχαίο Η στιγμή του θανάσιμου τραυματισμού του 14χρονου Μαροκινού σε επεισόδια μετά τον ημιτελικό BEST OF NETWORK 15.12.2022, 12:26 15.12.2022, 13:04 15.12.2022, 10:41 15.12.2022, 11:02 15.12.2022, 14:49 15.12.2022, 11:00

