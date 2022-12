Ζητούν άρση ασυλίας Καϊλή – Σπυράκη για τις αμοιβές των βοηθών τους στην Ευρωβουλή Το αίτημα κατέθεσε ο Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας Σήμερα, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης, ο Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας ζήτησε την άρση της ασυλίας της κας Εύας Καϊλή, μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και της κας Μαρίας Σπυράκη, μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η υπόθεση αυτή δεν έχει την παραμικρή σχέση με το Qatargate στο οποίο εμπλέκεται η κυρία Εύα Καϊλή. Βάσει ερευνητικής έκθεσης που ελήφθη από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), υπάρχουν υποψίες για απάτη εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, σε σχέση με τη διαχείριση της κοινοβουλευτικής αποζημίωσης, και ιδίως όσον αφορά την αμοιβή των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών. Σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, η κ. Καϊλή και η κ. Σπυράκη δικαιούνται το τεκμήριο της αθωότητας. Ειδήσεις σήμερα: Ζευγάρι Ελλήνων δασκάλων σε σερβοκροατικό καρτέλ ναρκωτικών – Δείτε φωτογραφίες Corriere della Sera: Ο Τζιόρτζι ήθελε να αγοράσει κότερο Εμίρη για την Εύα Στο 5,4% η διαφορά ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις τάσεις της ΜRB BEST OF NETWORK 15.12.2022, 12:26 15.12.2022, 16:43 15.12.2022, 10:41 15.12.2022, 11:02 15.12.2022, 14:49 15.12.2022, 15:30

