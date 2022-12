Καραμανλής: Οι επενδύσεις στα αεροδρόμια θα αναβαθμίσουν το τουριστικό προϊόν Εξετάζεται το μοντέλο ΣΔΙΤ για τον εκσυγχρονισμό αεροδρομίων – Στόχος της κυβέρνησης είναι να καλύψει όλη την Ελλάδα με οπτική ίνα έως το 2027, είπε ο Πιερρακάκης Αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος μέσω της υλοποίησης μεγάλων τουριστικών επενδύσεων αναμένεται στην Ελλάδα, όπως ανέφεραν οι υπουργοί της κυβέρνησης Κώστας Καραμανλής, Άκης Σκέρτσος, Κυριάκος Πιερρακάκης και Βασίλης Κικίλιας. Οι τοποθετήσεις τους έγιναν στο συνέδριο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών επιχειρήσεων με τίτλο: «Reimagining success» και κεντρικό μήνυμα το #someTHRIVEdifferent. Στην παρέμβαση του ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Αχ. Καραμανλής αναφερόμενος στα αεροδρόμια και στις αναβαθμίσεις αυτών, υπογράμμισε ότι αναζητείται τρόπος εκσυγχρονισμού για τα αεροδρόμια που δεν έχουν παραχωρηθεί στη Φράπορτ. Επειδή όμως πρόκειται για αεροδρόμια που δεν έχουν ικανό εμπορικό ενδιαφέρον για να τα αναλάβει ιδιώτης, εξετάζεται σοβαρό το μοντέλο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα προκειμένου να εκσυγχρονιστούν. Σε κάθε περίπτωση το αεροδρόμιο της Καλαμάτας θα είναι το πρώτο που θα ιδιωτικοποιηθεί και θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα. Την ίδια στιγμή στην Κρήτη ο ΒΟΑΚ έχει ήδη ανέβει στις ράγες της υλοποίησης, μετά από 40 χρόνια στασιμότητας, ανέφερε ο υπουργός, ενώ και το αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου θα αλλάξει τα δεδομένα στο εισερχόμενο τουριστικό ρεύμα στην Κρήτη. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε απορρόφηση κονδυλίων από το ταμείο ανάκαμψης επεσήμανε ο υπουργός. Από την πλευρά του ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος από το βήμα του συνεδρίου του ΣΕΤΕ ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα υλοποιήσει συντονιστικό όργανο για την προώθηση 39 μεγάλων τουριστικών επενδύσεων, όπως αυτές αποτυπώθηκαν μέσα από τις προτάσεις του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Τα εν λόγω μεγάλα έργα που θα συμβάλλουν στην επόμενη μέρα του τουρισμού αναμένεται να χρηματοδοτηθούν μέσα από το ταμείο ανάκαμψης και φιλοδοξία είναι να αλλάξουν τα δεδομένα στην τουριστική βιομηχανία της χώρας. Την ίδια στιγμή ο κ. Σκέρτσος αναφερόμενος στα ζητήματα που απασχολούν την τουριστική βιομηχανία επεσήμανε ότι το επόμενο διάστημα θα δημοσιοποιηθεί η πρόταση της κυβέρνησης για την ρύθμιση της βραχυχρόνια μίσθωσης. Όπως είπε θα μπει φρένο στον αθέμιτο ανταγωνισμό και την ίδια στιγμή δεν θα θιγεί η οικογένεια που μισθώνει ένα ή δύο διαμερίσματα. Στο μεταξύ ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στάθηκε στα μεγάλα ψηφιακά βήματα που έχει πετύχει η Ελλάδα τα τελευταία 3,5 χρόνια. Εστιάζοντας στο Gov.gr o κ. υπουργός ανάφερε ότι πλέον αυτό διαθέτει 1.500 υπηρεσίες από 500 που ήταν το 2019 και πλέον οι ψηφιακές συναλλαγές έχουν ξεπεράσει το 1 δισ. Αναφερόμενος στα άμεσα σχέδια του υπουργείου, που όπως είπε θα μπορούσε να λέγεται και «υπουργείο ψηφιακής επανάστασης», λόγω των ψηφιακών αλλαγών που έχει πετύχει, υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να καλύψει όλη την Ελλάδα με οπτική ίνα έως το 2027. Νωρίτερα ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο ΕΟΤ ο ΣΕΤΕ, η Μarketing Greece και το ΙΝΣΕΤΕ έχουν κάνει πράξη τη συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ιδιαίτερα στάθηκε στη συνεργασία που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια με το υπουργείο Τουρισμού στηρίζοντας ουσιαστικά την προσπάθεια για την ολική επαναφορά του ελληνικού τουρισμού, μετά την πανδημία. Παράλληλα, τόνισε ότι «ο ΣΕΤΕ παρουσίασε μία ολοκληρωμένη πρόταση για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας τα επόμενα χρόνια. Σε αυτή τη φάση γίνεται μία προτεραιοποίηση των έργων που μπορούν να ξεκινήσουν έτσι ώστε οι προορισμοί μας να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους». Ειδήσεις σήμερα: Ο Έλον Μασκ πούλησε μετοχές της Tesla αξίας 3,58 δισ. δολαρίων Έρευνα και στην Ελλάδα για δωροληψία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος για την Εύα Καϊλή Στα δικαστήρια ο «Μιχάλης» που εξέδιδε τη 12χρονη από τον Κολωνό Best of Network 15.12.2022, 12:26 15.12.2022, 16:09 15.12.2022, 10:41 15.12.2022, 11:02 15.12.2022, 14:49 15.12.2022, 15:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )