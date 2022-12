Καραμανλής: Σε 3,5 χρόνια δημοπρατήσαμε έργα 10 δισ. ευρώ «Έχουν συμβασιοποιηθεί άλλα 5 δισ. – Τα έργα του Υπουργείου Υποδομών στοχεύουν και στην ανάπτυξη του τουρισμού» Στο νέο συνεκτικό σχέδιο υποδομών με στόχευση και στον Τουρισμό, αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, στο ετήσιο συνέδριο του ΣΕΤΕ με θέμα την «Εθνική Στρατηγική για τον Τουρισμό 2030», επικεντρώνοντας στον αεροπορικό κλάδο, με την παραχώρηση νέου cluster αεροδρομίων, τα μέτρα περιορισμού ρύπων από τις αερομεταφορές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στις υποδομές και στα ευρωπαϊκά κονδύλια, προς αυτήν την κατεύθυνση. Όπως τόνισε ο κ. Καραμανλής τα τελευταία 3,5 χρόνια έχει γίνει μια επανάσταση στον τομέα των υποδομών, αφού, από την αρχή, μόνο στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, είχαμε ένα σχέδιο έργων ύψους 13 δισ. ευρώ. «Ήδη έχουμε δημοπρατήσει έργα ύψους 10 δισ. κι έχουμε συμβασιοποιήσει άλλα 5 δισ.», ανέφερε ο υπουργός, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «αυτό δεν έγινε ούτε στην περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων». «Όχι σε δισ. χωρίς συγκεκριμένη στόχευση» Όμως, ο κ Καραμανλής σημείωσε, πως δυστυχώς, στην Ελλάδα «ποτέ δεν κάναμε μια σοβαρή συζήτηση κι έναν σχεδιασμό για το τι έργα θέλουμε. Να σας πω ένα νούμερο που διάβασα και με σόκαρε. Από τότε που ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έβαλε τη χώρα στη Ευρώπη μέχρι σήμερα, η ΕΕ έχει χρηματοδοτήσει έργα ύψους 180 δισ. ευρώ. Κι αναρωτιέμαι που πήγαν αυτά τα χρήματα. Δυστυχώς πήγανε πολλές φορές σε έργα που δεν έπρεπε να γίνουν, που δεν είχαν σοβαρό σχεδιασμό. Υποκύψαμε, πολλές φορές, στον πειρασμό, ως πολιτικό σύστημα, στο να χαϊδεύουμε δεξιά κι αριστερά συγκεκριμένες ομάδες, για να κάνουμε κάποια “εργάκια”, τα οποία, όμως, αν τα αθροίσουμε δεν είναι “εργάκια”, αλλά κάποια δισ. ευρώ χωρίς συγκεκριμένη στόχευση». Στη συνέχεια ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι στα ζητήματα του τουρισμού δεν υπήρχε για πολλά χρόνια καμία στόχευση. «Όμως, κάποια έργα χαρακτηρίζονται εθνικής σημασίας κι έτσι επεμβαίνουμε και τα πραγματοποιούμε. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να γίνεται εσαεί, όπως ο ΒΟΑΚ στην Κρήτη που συζητούσαμε επί 40 χρόνια, αλλά τώρα, πλέον, έχει ξεκινήσει. Ή το Καστέλι, που επίσης, έχει ξεκινήσει και σε λίγο καιρό θα υπάρξει και νομοθετική ρύθμιση για την επέκτασή του, γιατί προβλέπουμε ότι με τον ρυθμό ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού και με τον ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο αυτό σε 10-15 χρόνια θα είναι “μικρό” για την τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης». Μάλιστα, ο κ. Καραμανλής σημείωσε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια οριζόντια δομή, έτσι ώστε οι Περιφέρειες και οι Δήμοι να έχουν μια στρατηγική για το που θα κάνουν μικρότερα έργα υποδομής, στα οποία πράγματι το Υπουργείο Υποδομών μπορεί να βοηθήσει. «Επίσης θέλω να πω για το RRF, ότι αν δεν υπήρχε δεν θα έφταναν τα χρήματα για να κάνουμε όλα αυτά τα έργα, σήμερα. Είμαι περήφανος για τον σχεδιασμό που έχουμε κάνει και γιατί, επίσης, η Ελλάδα είναι πρώτη στην απορρόφηση κονδυλίων του RRF. Η ανάπτυξη των αεροδρομίων O υπουργός, στη συνέχεια αναφέρθηκε στην μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για την περαιτέρω ανάπτυξη των αεροδρομίων, επισημαίνοντας όμως τον κίνδυνο που υπάρχει να διαθέτει η Ελλάδα αεροδρόμια «δύο ταχυτήτων», αυτά που ανήκουν σε ιδιώτη και αυτά της ΥΠΑ. Όπως εξήγησε, «όλοιγνωρίζουμε ότι το 2014 η ελληνική πολιτεία αποφάσισε, 14 αεροδρόμια να παραχωρηθούν σε ιδιώτη. Είμαι βέβαιος ότι, σήμερα, όλοι αναγνωρίζουν τη μεγάλη ανάπτυξη στα αεροδρόμια αυτά και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό της Θεσσαλονίκης. Όλοι ξέρουμε που ήταν και που είναι σήμερα. Επειδή, λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση δεν έχει ιδεοληψίες, πρόθεσή μας είναι και αυτά τα αεροδρόμια να αναπτυχθούν και να εκσυγχρονιστούν. Μάλιστα, ο κ. Καραμανλής είπε ότι σε σύσκεψη που έγινε παρουσία του Υπερταμείου και του ΤΑΙΠΕΔ, αποφασίστηκε η παραχώρηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας, το οποίο είναι κοντά σε μια εξαιρετική επένδυση που έχει γίνει στην ευρύτερη περιοχή. «Στη συνέχεια, θα δούμε ποια άλλα αεροδρόμια μπορούν, επίσης, να παραχωρηθούν ή να χρησιμοποιήσουμε ΣΔΙΤ, όπου το κράτος κρατάει το αεροδρόμιο και δίνεται η διαχείριση σε ιδιώτες, έτσι ώστε κι αυτά τα αεροδρόμια να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο κρίσιμο έργο που παρέχουν». Πως επιτύχαμε εργασιακή ειρήνη στα αεροδρόμια» Στο ερώτημα για ποιο λόγο στην Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι δεν είχε τα προβλήματα όπως άλλα αεροδρόμια με τις καθυστερήσεις και τις ακυρώσεις πτήσεων, ο Υπουργός απάντησε ότι «αυτό δεν ήταν τυχαίο». «Με τον κ. Κικίλια συνεργαστήκαμε πολύ στενά, όπως και με το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να έχουμε εργασιακή ειρήνη, με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Όποτε, θεσπίσαμε μια διαδικασία από μπόνους. Είπαμε, δηλαδή, πως όσες κινήσεις κάνετε, τόσα περισσότερα χρήματα θα λάβετε και έτσι καταφέραμε, με χρήματα που δεν βγαίνουν από τον κρατικό προϋπολογισμό, να διατηρήσουμε την εργασιακή ειρήνη και να αυξήσουμε τις κινήσεις σε όλα τα αεροδρόμια και αυτή την στιγμή να μην έχει ακουστεί το παραμικρό για τα αεροδρόμια μας. Επίσης, κάναμε κι άλλες κινήσεις, σε συμφωνία πάντα με τους εργαζόμενους. Βάλαμε περισσότερους ελεγκτές σε ώρες αιχμής, κάτι το οποίο καμία κυβέρνηση δεν είχε καταφέρει. Εμείς το καταφέραμε, δίνοντας ένα κίνητρο το οποίο δίνεται πλέον και σε άλλους φορείς του δημοσίου». «Ναι στην εισαγωγή βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων, αλλά με δίκαιο τρόπο» Τέλος, όσον αφορά στη σταδιακή εισαγωγή βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF), ο κ. Καραμανλής ανέφερε: «Η Ευρώπη, αυτή την στιγμή, βρίσκεται μπροστά και πρωταγωνιστεί σε αυτό που λέμε πράσινη μετάβαση. Οι στόχοι είναι πολύ φιλόδοξοι, αλλά αυτό που λένε όλοι και υποστηρίζουμε κι εμείς, είναι ότι αυτή η μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη. Ναι στην αειφόρο ανάπτυξη, ναι στην βιωσιμότητα αλλά με δίκαιο τρόπο». Εξήγησε δε, ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει εκπονήσει το μεγαλύτερο πακέτο σιδηροδρομικών έργων στην χώρα. «Συνδέουμε τα λιμάνια μας με τον ηλεκτροκίνητο σιδηρόδρομο, που έχει πράσινο πρόσημο και κάνουμε ταυτόχρονα την χώρα μας logistic center της ευρύτερης περιοχής. Μια βιομηχανία στην οποία όλοι έλεγαν ότι έπρεπε κάτι να κάνουμε αλλά δεν γίνονταν τίποτα, για χρόνια». «Η Ελλάδα απορρόφησε μεγάλο ποσοστό επισκεπτών, οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε για το SAF στις αεροπορικές μας εταιρείες εκεί δημιουργείται ένα ζήτημα. Ειδικά όταν πάνε οι προτάσεις του ευρωπαϊκού συμβουλίου για να χρησιμοποιούνε το SAF με το ορόσημο των 1.200 χλμ. Η Ελλάδα κατάφερε, στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και πήρε εξαίρεση για τα περιφερειακά της αεροδρόμια. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτή η συζήτηση έχει αρκετό ενδιαφέρον, αλλά δεν έχουμε αρκετό SAF», είπε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Καταλήγοντας ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι η συζήτηση αυτή γίνεται με πολύ μεγάλη προσοχή και ότι αυτή η κυβέρνηση έχει αναβαθμισμένο ρόλο στα ευρωπαϊκά φόρα και ειδικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Έτσι, μπορούμε να διαπραγματευόμαστε – και αυτό το κάνουμε- σε όλα τα επίπεδα, γνωρίζοντας ότι η ναυαρχίδα της ελληνικής οικονομίας είναι ο τουρισμός και δεν θα κάνουμε ποτέ το οτιδήποτε για να βάλουμε σε ρίσκο αυτή την πολύ σημαντική οικονομία». Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Να κλείσει επειγόντως το θέμα του πλαφόν στο φυσικό αέριο Ιμάμογλου κατά Ερντογάν: Aνταμοιβή για την επιτυχία μου η παράνομη τιμωρία που μου επιβλήθηκε «Ο Γκριεζμάν έχει τρεις πνεύμονες» είπε ο πατέρας του διεθνή Γάλλου BEST OF NETWORK 15.12.2022, 18:25 15.12.2022, 18:22 15.12.2022, 10:41 15.12.2022, 11:02 15.12.2022, 14:49 15.12.2022, 15:30

