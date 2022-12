Κατάρ-gate: Στη σκιά της αναβολής Καϊλή η Σύνοδος Κορυφής – «Βράζουν» οι Ευρωσοσιαλιστές Αθώα δηλώνει μέσω των συνηγόρων της η ευρωβουλευτής, που έλαβε τελικά αναβολή για να απολογηθεί στις 22 Δεκεμβρίου – Τι λέει για τα χρήματα που βρέθηκαν σπίτι της Γεωργία Σαδανά 15.12.2022, 06:43 Στον απόηχο του «Qatar-gate» πραγματοποιείται σήμερα και αύριο η Σύνοδος Κορυφής με αντικείμενο τις σχέσεις της ΕΕ με την Ασία, στις Βρυξέλλες κι ενώ οι περισσότερες πολιτικές ομάδες δεν έχουν ακόμη συνέλθει από το αρχικό σοκ των αποκαλύψεων της υπόθεσης, με πρωταγωνίστρια την Ελληνίδα Ευρωβουλευτή, Εύα Καϊλή. Σε δεινή θέση βρίσκονται πρωτίστως οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, καθώς η ομάδα τους πλήττεται καίρια τόσο από την εμπλοκή κορυφαίων στελεχών της στην υπόθεση, όπως η πρώην Αντιπρόεδρος του ΕΚ, Εύα Καϊλη, όσο και από την παραμονή κατά ένα μήνα στη φυλακή για τον πρώην Ευρωβουλευτή τους, Αντόνιο Παντσέρι, όσο και για τον κοινοβουλευτικό βοηθό τους και σύζυγο της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζόρτζι, όπως αποφασίστηκε χθες, αφού αμφότεροι οδηγήθηκαν ενώπιον του προδικαστικού δικαστηρίου. «Δεν πέσαμε από τα σύννεφα» Παρότι στην περίπτωση του Ιταλού πρώην Ευρωβουλευτή Παντσέρι, «δεν πέσαμε από τα σύννεφα», όπως περιέγραψε στο thetimes|-.gr πηγή με πάρα πολύ καλή γνώση των γεγονότων, επισημαίνοντας τη διαρκή προσπάθειά του να συντηρεί ένα προσωπικό δίκτυο δημοσίων σχέσεων και θεσμικών γνωριμιών, εντούτοις το συναίσθημα που φαίνεται να κατακλύζει την ευρωομάδα των Ευρωσοσιαλιστών πλέον είναι η οργή, θεωρώντας πως η συγκεκριμένη υπόθεση θα επιδράσει καταλυτικά στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, δηλαδή στις Ευρωεκλογές του 2024. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cp247aqpzv4p) Ακόμη και αν ο Ιταλός πρώην Ευρωβουλευτής ήταν «μέτρ των δημοσίων σχέσεων», διατηρώντας την όποια επιρροή του στους κόλπους του S&D κυρίως λόγω… παλαιότητας (αφού εκλεγόταν αδιάλειπτα από το 2004 έως το 2019) και όχι παραγωγής κοινοβουλευτικού έργου, τα πράγματα ήταν διαφορετικά για τον σύντροφο της Εύας Καϊλή, ο οποίος ως κομματικό στέλεχος διέθετε ιδιαίτερη επιρροή. «Θα τον άκουγα», παρατηρεί πρώην στέλεχος του S&D, θέλοντας να δείξει ότι εκ της θέσεώς του ως συνεργάτης του κόμματος ο σύντροφος της Εύας Καϊλή μπορούσε να επιβάλει σε μεγάλο βαθμό τη γραμμή σε συγκεκριμένα πεδία πολιτικής, γεγονός που καθίστατο ακόμη πιο σημαντικό, όταν οι ομοϊδεάτες του τον άκουγαν με σεβασμό, ανυποψίαστοι για την πραγματική δράση του. Το ίδιο ανάστατοι φέρονται να είναι οι Ευρωσοσιαλιστές και από την έκταση της υπόθεσης στο διεθνή Τύπο, ιδίως όταν οι σχέσεις τους με την Εύα Καϊλή βρέθηκαν στο σημείο μηδέν τα τελευταία χρόνια, καθώς η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής «έσπαγε» με μεγάλη συχνότητα την κομματική γραμμή, με αποκορύφωμα την ψηφοφορία για τη θέση του Γ.Γραμματέα, όπου ψήφισε τον υποψήφιο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων στο εσωκομματικό πεδίο. Για αρκετούς, μάλιστα, από τους συντρόφους της στο Ευρωκοινοβούλιο, η αποκάλυψη της ύπαρξης μετρητών στην κατοικία της στις Βρυξέλλες αποτέλεσε ένα ακόμη στοιχείο έκπληξης, με δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια η κ. Καϊλή είχε κατευθύνει όλη την κοινοβουλευτική της δράση στις νέες τεχνολογίες, το Blockchain, την κυβερνοασφάλεια και τα κρυπτονομίσματα, οδεύοντας με συστηματικό τρόπο προς την ανάδειξή της ανάμεσα στους πιο επιδραστικούς Ευρωβουλευτές, έχοντας κατακτήσει το «βραβείο του Ευρωβουλευτή της Χρονιάς» το 2018, στο πεδίο των Νέων Τεχνολογιών. Παρά την όποια προσπάθειά της να ανοίξει βηματισμό προς την κορυφή, οι πρόσφατες αποκαλύψεις των βελγικών Αρχών έχουν φέρει την Ελληνίδα Ευρωβουλευτή αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο προφυλάκισης παρά το γεγονός ότι τελικά έλαβε αναβολή χθες για να απολογηθεί στις 22 Δεκεμβρίου, αν και απούσα από τη διαδικασία λόγω της απεργίας του συνδικάτου των αστυνομικών υπαλλήλων, που καθιστούσε ανέφικτη τη μεταφορά της από τις φυλακές στον χώρο του δικαστηρίου. Παράλληλα, εντύπωση προκάλεσε χθες το γεγονός ότι η κυρία Καϊλή και ο σύζυγός της εκπροσωπούνται από διαφορετικούς δικηγόρους, παρότι δημοσιεύματα των La Repubblica και η Corriere della Sera σχολιάζουν ότι ο Φραντσέσκο Τζόρτζι φέρεται να είναι συνεργάσιμος με την βελγική Δικαιοσύνη και να υποστηρίζει τη σύντροφό του. Συγκεκριμένα, η Corriere della Sera ανέφερε ότι o 35χρονος Ιταλός αναφέρθηκε αναλυτικά στην δραστηριότητα της ΜΚΟ Fight Impunity, την οποία είχε δημιουργήσει ο Παντσέρι. Η ιταλική εφημερίδα γράφει ότι «μπορεί από την συγκεκριμένη ΜΚΟ να πέρασαν χρήματα που ενδέχεται να κατέληξαν στην Καϊλή ή σε άλλα πρόσωπα». «Η Fight Ιmpunity ήταν η οδός που είχε επιλεγεί για δοσοληψίες χρημάτων», προσθέτει η La Repubblica. Σε κάθε περίπτωση, ο βελγικός Ποινικός Κώδικας προβλέπει ποινές από τρία έως πέντε έτη φυλάκισης, εφόσον αποδειχθούν οι κατηγορίες, δηλαδή και η παθητική δωροδοκία – δωροληψία και η σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Η ίδια η Ευρωβουλευτής, ωστόσο, μέσω των συνηγόρων της δηλώνει αθώα και υποστηρίζει ότι τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι τα έφερε ο σύντροφός της και, μάλιστα, όταν το έμαθε, ρώτησε ποιανού είναι και αφού πήρε την απάντηση ανήκουν σε κάποιο άλλο πρόσωπό, ζήτησε να απομακρυνθούν. Για το λόγο αυτό, όπως υποστηρίζει η κ. Καϊλή, τα χρήματα δόθηκαν στον πατέρα της και ήταν αυτά που βρέθηκαν στην κατοχή του έξω από το ξενοδοχείο των Βρυξελλών όπου συνελήφθη την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, πριν τελικά να αφεθεί ελεύθερος. «Όταν έχει κάποιος τόσα χρήματα μπορεί και να μην είναι ύποπτο. Θα κριθεί από τα επιχειρήματα που θα παρουσιάσει, δημιουργούνται όμως σκέψεις και γι’ αυτό κρατείται. Κανείς δεν έχει πει ότι προέρχονται από το Κατάρ, δεν έχουν μυρωδιά, μπορεί να είναι και από το Κατάρ και από άλλη πηγή. Εάν είναι από το Κατάρ και συνδέονται με την κοινοβουλευτική δραστηριότητα της Καϊλή είναι δωροδοκία, εάν δεν συνδέονται δεν είναι ποινικό αδίκημα, δεν υπάρχει ξέπλυμα και άρα δεν υπάρχει κατηγορία» λέει η πλευρά της Εύας Καϊλή. Εντωμεταξύ λίγη ώρα πριν τη χθεσινή συνεδρίαση του προδικαστικού συμβουλίου, νέες φωτογραφίες δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις βελγικές αρχές, απαθανατίζοντας τις βαλίτσες και τα κουτιά στα οποία είχαν βάλει η Εύα Καϊλή και ο πατέρας της τα περίπου 750.000 ευρώ που βρέθηκαν στην κατοχή τους. Αυτή είναι η δεύτερη φωτογραφία από τις έρευνες των βελγικών Αρχών που δόθηκε τη δημοσιότητα, με την πρώτη να παρουσιάζεται το απόγευμα της περασμένης Τρίτης. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με στοιχεία και φωτογραφικό υλικό που δημοσίευσε η βελγική Le soir συνολικά, περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά ανακαλύφθηκαν στο σπίτι του πρώην Ιταλού ευρωβουλευτή Πιέρ Αντόνιο Παντζέρι και της Ελληνίδας ευρωβουλευτού Εύας Καϊλή. Προσθέτοντας τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του πατέρα της Καϊλή και στο σπίτι της τελευταίας και του συντρόφου της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι στις Βρυξέλλες, η τεράστια έρευνα αποκάλυψε περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Δεν πρόκειται, ωστόσο, από ό,τι φαίνεται για το τελικό ποσό, καθώς σύμφωνα με την ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai, η υπηρεσία διεθνών υποθέσεων της εισαγγελίας του Μιλάνου ελέγχει τις κινήσεις επτά τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι φέρεται να ανήκουν σε τρία κεντρικά πρόσωπα της πολύκροτης υπόθεσης. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί φέρονται να ανήκουν στον Ιταλό πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι, στον πρώην βοηθό του και σύντροφο της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζόρτζι και στον Λούκα Βιζεντίνι, πρόεδρο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων. Παράλληλα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων La Presse, η οικονομική αστυνομία της Ιταλίας φέρεται να εντόπισε τραπεζική θυρίδα του Παντσέρι, η οποία περιείχε 20 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά. Ειδήσεις σήμερα: Αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα – Πού αναμένονται βροχές Σήμερα η κηδεία του 16χρονου Ρομά – Σε επιφυλακή η ΕΛΑΣ για νέα επεισόδιαΓεωργιάδης για καλάθι του Άη Βασίλη: Τριάντα είναι οι αλυσίδες παιχνιδιών Γεωργία Σαδανά 15.12.2022, 06:43 Best of Network 14.12.2022, 18:09 13.12.2022, 10:43 14.12.2022, 16:45 14.12.2022, 21:31 14.12.2022, 21:34 14.12.2022, 17:37

