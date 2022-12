Κατάρ-gate – Τσίπρας: Η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος για τους λάθος λόγους

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην σύνοδο του Κόμματος των Ευρωσοσιαλιστών, το οποίο επικεντρώθηκε στο σκάνδαλο Qatar Gate, την αποπομπή της Εύας Καιλή και την προάσπιση του κράτους δικαίου στα κράτη-μέλη, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας επεσήμανε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Η επόμενη πολιτική μάχη για τις προοδευτικές δυνάμεις, με αυξημένες πιθανότητες για προοδευτική κυβέρνηση, θα είναι σε λίγους μήνες στην Ελλάδα, όπου υπάρχουν οι προϋποθέσεις για πολιτική αλλαγή. Θέλουμε τη στήριξη σας σε αυτή τη προσπάθεια, καθώς θα είναι μια μάχη όχι μόνο για την αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά γενικότερα της δικαιοσύνης στη χώρα μου, που τα τελευταία χρόνια οι πολιτικές της δεξιάς κυβέρνησης Μητσοτάκη διευρύνουν ραγδαία τις ανισότητες. Η επικείμενη εκλογική αναμέτρηση θα έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς στην Ελλάδα διακυβεύονται πολύ σημαντικές αξίες, που αφορούν τη δημοκρατία και το ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, όπως και την αντιμετώπιση της διαφθοράς και των ανισοτήτων. Δυστυχώς και πάλι σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος για τους λάθος λόγους: Ένα αδιανόητο σκάνδαλο υποκλοπών από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη που διερευνάται και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, καθώς αφορά παρακολούθηση όχι μόνο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεκάδων πολιτικών, δημοσιογράφων, ακόμη και των επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων. Και ένα πρωτοφανές ευρωπαϊκό σκάνδαλο στο πλαίσιο του οποίου ερευνώνται ευρωπαίοι αξιωματούχοι, αλλά στο οποίο πρωταγωνιστεί η Ελληνίδα πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Μία ευρωβουλευτής που παρότι ανήκε στην ομάδα των σοσιαλιστών συνεργάζονταν πιο στενά με το ΕΛΚ, στήριζε σταθερά την κυβέρνηση Μητσοτάκη, και τήρησε αρνητική στάση ακόμη και στην διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών από την αρμόδια επιτροπή του ευρωκοινοβουλίου στην οποία συμμετείχε, ενώ ήταν έντονα αντίθετη σε κάθε σκέψη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων στην Ελλάδα, μη τυχόν και υπάρξει προοπτική κυβερνητικής αλλαγής. Είναι πολύ σημαντικό ότι η Βελγική δικαιοσύνη αντέδρασε τάχιστα στο Qatargate, σε αντίθεση με την αντίδραση της ελληνικής δικαιοσύνης στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Όπως είναι σημαντικό ότι καθαιρέθηκε από τη θέση της αντιπροέδρου και φυσικά διαγραφεί τόσο από το ΠΑΣΟΚ πόσο και από την ομάδα των σοσιαλιστών στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Το πρόβλημα, ωστόσο, πέραν της διαφθοράς, έχει δύο διαστάσεις πολύ ουσιαστικές στις οποίες οφείλουμε να σταθούμε: Πρώτον, η Ευρώπη δεν μπορεί να κινείται με δύο μέτρα και δύο σταθμά σε διπλωματικό επίπεδο απέναντι σε χώρες που δε σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μπορεί σε άλλες χώρες να υποστηρίζει και ορθώς την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε πλούσιες χώρες όπως το Κατάρ να κάνουμε τα στραβά μάτια. Και ευρωπαίοι αξιωματούχοι να καλωσορίζουν την “πρόοδο στα εργασιακά δικαιώματα”, όταν έχουν πεθάνει 6.500 εργάτες για να κατασκευαστούν τα στάδια του Παγκόσμιου κυπέλου. Αυτή είναι η μεγάλη ντροπή της Ευρώπης. Και βέβαια οι αποκαλύψεις της διαφθοράς απλά δίνουν εξήγηση σε αυτή τη ντροπή. Δεύτερον, ότι όλοι γνωρίζουμε πως οι Βρυξέλλες είναι η πρωτεύουσα του λόμπινγκ. Μη κάνουμε ότι δε καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι πως θα διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν θεσμικές τομές ελέγχου που θα αποτρέπουν τέτοια θλιβερά φαινόμενα διαφθοράς. Οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί ώστε, μεταξύ άλλων, να απαγορευθεί η εργασία ευρωβουλευτών σε λόμπι μετά την αποχώρησή τους από το ευρωκοινοβούλιο και να θεσμοθετηθεί ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της κινητής και ακίνητης περιουσίας ευρωπαίων αξιωματούχων, είναι σε θετική κατεύθυνση». Συνάντηση Τσίπρα- Τζεντιλόνι Παράλληλα, στο περιθώριο της Συνόδου του Κόμματος των Ευρωσοσιαλιστών ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πραγματοποίησε συνάντηση με τον Επίτροπο Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι, με τον οποίο συνομίλησαν, σύμφωνα με πηγές προσκείμενα στην Κουμουνδούρου, για τη πορεία της ευρωπαϊκής και ελληνικής οικονομίας, το Ταμείο Ανάκαμψης και το ελληνικό σχέδιο αξιοποίησής του, τις δυνατότητες αλλαγής των εθνικών σχεδίων σε συνέχεια της συμφωνίας για το νέο σχέδιο RePowerEU, καθώς και για το κρίσιμο θέμα του ιδιωτικού χρέους. Ειδήσεις σήμερα: Ζευγάρι Ελλήνων δασκάλων σε σερβοκροατικό καρτέλ ναρκωτικών – Δείτε φωτογραφίες Corriere della Sera: Ο Τζιόρτζι ήθελε να αγοράσει κότερο Εμίρη για την Εύα Στο 5,4% η διαφορά ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις τάσεις της ΜRB

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )