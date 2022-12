Κεραμέως: Αυξάνονται τα κονδύλια για την Παιδεία το 2023 Η ομιλία της υπουργού Παιδείας στη Βουλή, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Υψηλότερη χρηματοδότηση για την Παιδεία και μεγαλύτερη απορροφητικότητα κονδυλίων καταγράφει ο προϋπολογισμός για το 2023 σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής σημείωσε πως «O Κρατικός Προϋπολογισμός για το 2023, ο τελευταίος της τρέχουσας κυβερνητικής θητείας μας, πέρα από τα ιδιαιτέρως θετικά οικονομικά του μεγέθη, αποτυπώνει ανάγλυφα και μια σειρά από σημαντικά πολιτικά δεδομένα. Η Ελλάδα αλλάζει. Και αυτό δεν αποτελεί ένα εύηχο σύνθημα. Αποτελεί χειροπιαστή πραγματικότητα. Βίωμα για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Μετά από 12 χρόνια μνημονίων και επιτήρησης, η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον εκτός του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας. Η τελευταία δόση των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα εκταμιεύεται. Το Δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ βαίνει διαρκώς μειούμενο την τελευταία τριετία και μάλιστα είμαστε η χώρα με την μεγαλύτερη αποκλιμάκωση δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρώπη». «Η Ελλάδα αποτελεί αναπτυξιακό παράδειγμα στο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Μετά την εντυπωσιακή επίδοση της χώρας μας το 2022, παρά τις διεθνείς κρίσεις, ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2023 προβλέπεται να είναι πολλαπλάσιος του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις σημειώνουν ρεκόρ, ο πληθωρισμός κινείται σε επίπεδα χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρώπης, η ανεργία μειώθηκε κατά 5 μονάδες σε σχέση με το 2019 και οι εργαζόμενοι ξεπέρασαν, μετά από πολλά χρόνια, τα 4 εκατομμύρια. Την ίδια στιγμή, η χώρα μας υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη προγράμματα στήριξης της κοινωνίας. Με μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, τρίτη αύξηση κατώτατου μισθού, οριζόντια, αλλά και στοχευμένα μέτρα, η κυβέρνησή μας ενισχύει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, περιορίζοντας στο μέτρο του δυνατού τις αρνητικές συνέπειες τις παγκόσμιας ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης. Το μέρισμα της ανάπτυξης μοιράζεται σε όλες και σε όλους» είπε η κυρία Κεραμέως. Η Υπουργός Παιδείας σημείωσε παράλληλα πως «δεν είναι όμως, μόνο αυτά. Η Ελλάδα, αποτελεί πλέον αξιόπιστο εταίρο στην Ευρώπη, παράγοντα σταθερότητας στον κόσμο. Οι διεθνείς πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και οι διεθνείς συμμαχίες έχουν αναβαθμίσει τη γεωστρατηγική θέση της χώρας μας, ενώ η σταθερή ενίσχυση των ενόπλων μας δυνάμεων έχει ενισχύσει την αποτρεπτική μας ισχύ. Σε ένα διεθνές περιβάλλον αλλεπάλληλων κρίσεων, η Ελλάδα προχώρησε και προχωρά σε μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς. Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με συνέπεια και αποφασιστικότητα συμβάλλουμε στην κυβερνητική προσπάθεια. Για το 2023, η στόχευσή μας είναι διπλή: περισσότερα χρήματα με αποτελεσματικότερη απορρόφηση, ποιοτικότερη κατανομή με πολλαπλασιαστικά οφέλη στην κοινωνία». Στόχος η υψηλότερη χρηματοδότηση και η μεγαλύτερη απορρόφηση Η ίδια τόνισε πως πρώτος στόχος για την Παιδεία αποτελεί η υψηλότερη χρηματοδότηση και η αποτελεσματικότερη απορρόφηση. «Τα τελευταία τριάμισι χρόνια, παρά τη θλιβερή κατάσταση της οικονομίας που μας κληροδότησε ο ΣΥΡΙΖΑ και παρά τις πρωτόγνωρες κρίσεις που γνώρισε η ανθρωπότητα, πετύχαμε μία διαρκή αύξηση του Προϋπολογισμού της Παιδείας. Κατά 102 εκ. ευρώ το 2020, κατά 142 εκ. ευρώ το 2021, κατά 236 εκ. ευρώ το 2022 και φέτος, για το 2023, αύξηση Προϋπολογισμού για την Παιδεία κατά 239 εκ. ευρώ, αγγίζοντας τα 6.080.504.000 ευρώ» ανέφερε για να προσθέσει «Ως προς το σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, θα ήθελα να αναδείξω την κάλυψη της δαπάνης για 25.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς που εντάχθηκαν στο ανθρώπινο δυναμικό μας -για 12 χρόνια δεν είχε γίνει ούτε ένας στην εκπαίδευση- τους οποίους καταψήφισε η Αξιωματική Αντιπολίτευση, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι τα όρια πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 καλύπτουν, μεταξύ άλλων, σημαντικά έργα υποδομής ανάμεσα σε άλλα για τα ΑΕΙ μας. Ειδικότερα, έχουν εκδοθεί προσκλήσεις για την ένταξη έργων στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΙΘ 2021-25 ύψους 167,5 εκ € που αφορούν α) αναβάθμιση κ εκσυγχρονισμό φοιτητικών εστιών και υποδομών σίτισης ΑΕΙ ύψους 52 εκ €, β) αγορές ακινήτων για τις ανάγκες των ΑΕΙ ύψους 42,5 εκ €, γ) υποδομές κ εξοπλισμό ΑΕΙ ύψους 73 εκ €. Επιπλέον, διεκδικήσαμε και δεσμεύσαμε για την Παιδεία κονδύλια ύψους 1,3 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που αξιοποιούνται ήδη σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η Παιδεία στην Ελλάδα ανήκει στους τομείς που απορρόφησαν πρώτοι πόρους του Ταμείου, υλοποιώντας πρωτοπόρες δράσεις, όπως το voucher, διοχετεύοντας άμεσα πάνω από 132 εκ. ευρώ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού σε περισσότερες από 292.000 οικογένειες-μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας [μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές] και 163.000 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αγόρασαν περισσότερες από 528.000 συσκευές – λάπτοπ, τάμπλετ, υπολογιστές. Περαιτέρω, στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, ο αυξημένος προϋπολογισμός για δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 1,7 δισ.. € κατά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο. Από τον Ιούνιο του 2019 έως τον Οκτώβριο του 2022 έχει σχεδόν διπλασιαστεί το ποσοστό απορρόφησης του ΕΣΠΑ, από 46% σε 91%. Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε σχεδόν 500 εκ €, από 506 εκ € τον Ιούνιο του 2019 σε πάνω από 1 δισ. € τον Οκτώβριο του 2022. Για μία πληρέστερη εικόνα, οι πόροι ΕΣΠΑ 2014-2020 ήταν 1,1 δισ., ενώ στο νέο τομεακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027, με την προσπάθεια που καταβλήθηκε, αναμένεται ότι θα ξεπεράσουν τα 1,7 δισ.. Τεράστια αύξηση για την Παιδεία! Περισσότεροι πόροι, απορρόφηση μεγαλύτερων κονδυλίων μας προς όφελος της εκπαιδευτικής μας κοινότητας, καλύπτουμε χρονίζουσες ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος, εξασφαλίζουμε σε όλους ισότιμη πρόσβαση στο αγαθό της εκπαίδευσης, επενδύουμε ολοένα και περισσότερο στο παρόν και το μέλλον της χώρας μας: στα παιδιά μας». Πώς αξιοποιήθηκαν οι πόροι Η Υπουργός Παιδείας ανέφερε στην συνέχεια πως η αύξηση τον κονδυλίων για την Παιδεία πρέπει να συνοδευτεί από ποιοτικότερη αξιοποίηση των πόρων. «Η ποιοτική αξιοποίηση των πόρων που διαθέσαμε τα τριάμισι αυτά χρόνια αποφέρει ήδη καρπούς. Ανά βαθμίδα, μόνο ενδεικτικά: 1. Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: · 25.000 μόνιμοι διορισμοί, μετά από 12 χρόνια που δεν είχε γίνει ούτε ένας · περισσότερα από 50 εκ. ευρώ για την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου και τον μετασχηματισμό των συμβατικών Προγραμμάτων Σπουδών · πάνω από 132 εκ. ευρώ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού μέσω voucher · περισσότερα από 177.000 σετ ρομποτικής που καταφθάνουν στα δημόσια σχολεία της χώρας μας, καθώς η ρομποτική έχει ενσωματωθεί στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων · περισσότερα από 36.000 διαδραστικά συστήματα μάθησης σε κάθε τμήμα Γυμνασίου και Λυκείου, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, καθώς οικοδομούμε πάνω στο ψηφιακό κεκτημένο της τηλεκπαίδευσης, που πιστώνεται στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τις οικογένειες · εντάξαμε τα αγγλικά στο νηπιαγωγείο και τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων σε όλη την υποχρεωτική εκπαίδευση, που ξεκινά πλέον από τα 4 έτη · επεκτείναμε το ολοήμερο σχολείο ως τις 5:30, εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα για περισσότερα εφόδια στα παιδιά μας, εξισορροπώντας το σχολικό και το επαγγελματικό ωράριο, στηρίζοντας ουσιαστικά τις οικογένειες, τους εργαζόμενους γονείς · εξασφαλίζουμε τη προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού Ειδικής Αγωγής άνω των 10 εκ. ευρώ · νέες ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες για εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές · επιμορφώνουμε περισσότερους από 150.000 εκπαιδευτικούς με στόχο την εξοικείωσή τους με το νέο ψηφιακό περιεχόμενο και εξοπλισμό, αλλά και κάθε νέο μαθησιακό εργαλείο που εισάγεται στο σχολείο · διπλασιάσαμε τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία. 2. Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και δια βίου μάθηση: · Θεσπίσαμε εθνικό σύστημα ΕΕΚ/ΔΒΜ, πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας · Συστήσαμε και ενισχύουμε τα 5 Θεματικά ΙΕΚ και 10 Πειραματικά ΙΕΚ · Δημιουργήσαμε 25 πρότυπα επαγγελματικά λύκεια σε όλη τη χώρα · Προχωράμε σε ψηφιοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ με στόχο την επιτάχυνση διεκπεραίωσης των διαδικασιών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις · Αναπτύσσουμε Πλατφόρμα Ψηφιακής Μάθησης για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής και της εξ αποστάσεως εκπαίδευση · Επενδύουμε περισσότερα από 110 εκ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού ΕΕΚ στα Εργαστηριακά Κέντρα της χώρας. 3. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: · Πετύχαμε την ενίσχυση της διεθνοποίησης και την ανάπτυξη συνεργασιών των ελληνικών ΑΕΙ με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, με πολύ μεγάλα οφέλη για τους φοιτητές τους καθηγητές, τα ίδια τα πανεπιστήμια. · Προωθούμε ένα πιο ποιοτικό, ασφαλές ακαδημαϊκό περιβάλλον · Προωθούμε τη συνεργασία Πανεπιστημίων & Επιχειρήσεων με στόχο τη μεταφορά γνώσης στην πραγματική οικονομία και την ενίσχυση της καινοτομίας στα ΑΕΙ μας (94 εκ.) · Επιδιώκουμε την ενίσχυση της διεθνοποίησης και την ανάπτυξη δεσμών των ελληνικών ΑΕΙ με πανεπιστήμια του εξωτερικού για τη προσέλκυση επιστημονικού κεφαλαίου (59 εκ.) · Επενδύουμε 194 εκ. για τη βελτίωση των ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών υποδομών των ΑΕΙ μας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους · Ενθαρρύνουμε τη σύνδεση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις για την προώθηση της βιομηχανικής έρευνας στοχεύοντας στη μεταφορά τεχνογνωσίας (21 εκ.) · Υποστηρίζουμε μεμονωμένους ερευνητές και ερευνητικές ομάδες για την ανάπτυξη ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας βάσει κριτηρίων αριστείας (97 εκ.) · Εξασφαλίσαμε περισσότερα από 56 εκ. για το στεγαστικό επίδομα, προσαυξημένο από 50 έως και 100% για τους δικαιούχους προπτυχιακούς φοιτητές των ΑΕΙ και σπουδαστές ΔΙΕΚ > από 1.000 € σε 1.500 € ή 2.000 € για όσους συγκατοικούν · Από το 2019, έχουν δοθεί 1850 νέες θέσεις Μελών ΔΕΠ στα Πανεπιστήμιά μας, με το ισοζύγιο πλέον των νέων θέσεων προς τις συνταξιοδοτήσεις να είναι θετικό κατά 122 θέσεις συνολικά» είπε. Κλείνοντας την τοποθέτησής της η κυρία Κεραμέως ανέφερε «Ολοκληρώνοντας τη σημερινή συνοπτική παρουσίαση του Προϋπολογισμού 2023 για την Παιδεία, θα ήθελα να απευθύνω τις θερμές μου ευχαριστίες σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα -μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς-, στα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, στους Υφυπουργούς, στους Γενικούς Γραμματείς, στους συνεργάτες μου, για τις άοκνες προσπάθειές τους τη χρονιά που πέρασε αλλά και τις προηγούμενες. Η παιδεία αλλάζει. Στην πράξη. Με το νέο σχολείο, προσφέρουμε στα παιδιά μας σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες, που θα επιτρέψουν να κάνουν πράξη τα όνειρά τους. Διαμορφώνουμε για τους εκπαιδευτικούς μας ένα περιβάλλον, όπου ο ρόλος τους αναβαθμίζεται και οι επιλογές τους πολλαπλασιάζονται. Αναβαθμίζουμε τη Δημόσια εκπαίδευση, από το νηπιαγωγείο έως το Πανεπιστήμιο και την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση, με υπηρεσίες για τις οποίες έως πριν λίγα χρόνια, οι γονείς έπρεπε να πληρώσουν, όπως τα αγγλικά στο νηπιαγωγείο, όπως η ενισχυτική διδασκαλία στην Γ' Λυκείου. Ζητούμε από τους συμπολίτες μας να μας δώσουν εκ νέου τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να επενδύουμε στα παιδιά μας. Να επιλέξουν τη σταθερότητα, τη σιγουριά, την ανάπτυξη για όλους, που διασφαλίζουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

