Μέτσολα για το Κατάρ-gate: Δεν θα υπάρξει ατιμωρησία, τίποτα δεν θα μπει κάτω από το χαλί Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής βρίσκεται η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Αναφέρθηκε και στις πιέσεις που θα ασκηθούν για να βρεθεί λύση με το πλαφόν στο φυσικό αέριο Δεν θα υπάρξει ατιμωρησία και τίποτα δεν θα μπει κάτω από το χαλί, τόνισε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα σχετικά με το σκάνδαλο διαφθοράς που πλήττει το ΕΚ, κατά την άφιξή της στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. «Θα μιλήσω για τις εγκληματικές κατηγορίες που εμπλέκουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάτι το οποίο αποτελεί χτύπημα στην δημοκρατία και ένα χτύπημα σε όλα αυτά πάνω στα οποία έχουμε εργαστεί για πολλά χρόνια. Χρειάζονται χρόνια να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη, αλλά μόνο μία στιγμή για να την γκρεμίσεις. Το μήνυμά μου θα είναι ότι δε θα υπάρξει ατιμωρησία, δεν θα μπει τίποτα κάτω από το χαλί, δεν θα είναι δουλειά όπως συνήθως. Θα κάνω ό,τι μπορώ μαζί με τους συνάδελφους μου για να αποκαταστήσουμε τη θέση (του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) ως οίκου της δημοκρατίας. Ως συννομοθέτη, ως θεσμού που είναι διαφανής, που είναι καθαρός και δεν είναι προς πώληση σε ξένους παράγοντες που φαίνεται να μας υπονομεύουν», ανέφερε η κ. Μέτσολα. Επίσης, σημείωσε ότι θα συνεχίσει να υπάρχει πίεση «για μία απόφαση σχετικά με το πλαφόν στο φυσικό αέριο» σημειώνοντας παράλληλα ότι το ζήτημα της Ουκρανίας παραμένει στην κορυφή της ατζέντας. Ειδήσεις σήμερα: Δεύτερος σεισμός ταρακούνησε Εύβοια και Αττική σε μισή ώρα Ομολόγησε ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι – «Αφήστε ελεύθερη την Εύα, τα έκανα όλα για τα χρήματα» Η 12χρονη αναγνώρισε κι άλλους πέντε βιαστές της – Δείτε την κατάθεσή της BEST OF NETWORK 15.12.2022, 11:00 15.12.2022, 12:21 15.12.2022, 10:41 15.12.2022, 11:02 14.12.2022, 21:34 15.12.2022, 11:00

