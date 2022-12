Μενέντεζ κατά Ερντογάν: Κατήφορος προς την απολυταρχία η καταδίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου

Την απόφαση τουρκικού δικαστηρίου να καταδικάσει τον δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου σε ποινή 2 ετών και επτά μηνών, επέκρινε με σφοδρότητα ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας Μπομπ Μενέντεζ.

«Η καταδίκη του τουρκικού καθεστώτος στον ηγέτη της αντιπολίτευσης, Εκρέμ Ιμάμογλου, καταδεικνύει τον συνεχιζόμενο κατήφορο της Τουρκίας προς την απολυταρχία. Οι ελεύθερες εκλογές είναι η ψυχή της δημοκρατίας. Ο Ερντογάν δεν μπορεί να απαγορεύσει στους πολιτικούς του αντιπάλους από το αξίωμα και ταυτόχρονα να υποκρίνεται ότι συμμερίζεται τις αξίες μας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημοκρατικός γερουσιαστής στο Twitter.

The Turkish regime’s sentencing of opposition leader @ekrem_imamoglu demonstrates Turkey’s continued descent toward autocracy. Free elections are the lifeblood of democracy. Erdogan cannot bar his political opponents from office & at the same time pretend to share our values. https://t.co/LXzIguXlUH

