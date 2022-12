Μητσοτάκης: Κάνουμε ό,τι μπορούμε στο μέτρο του εφικτού για να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Την ανάγκη να υπάρξει «είτε σήμερα, Πέμπτη (15/12), είτε το αργότερο τη Δευτέρα» μια οριστική απόφαση για το ζήτημα του κόστους της ενέργειας τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής. «Η επιχειρηματολογία μας για το πλαφόν είναι γνωστή στα κράτη-μέλη και θεωρώ ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα βρούμε τις απαραίτητες πλειοψηφίες» τόνισε ο πρωθυπουργός. Όπως σημείωσε «είναι απαραίτητο η Ευρώπη να στείλει σήμα στις αγορές οτι δεν θα επιτρέψει την εργαλειοποίηση του φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Πρέπει να στηρίξουμε καταναλωτές και νοικοκυριά». Διεμήνυσε ακόμα ότι «σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τις ευρωπαϊκές αποφάσαεις η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μόνο τον Δεκέμβριο θα δοθούν 900 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό για να στηρίξουμε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδηματα αλλά και τους συμπολίτες που δικαούνται επίδομα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης». «Αυτές οι πρωτοβουλίες σε συνδυασμό με αυτές όπως το καλάθι του νοικοκυριού αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να περιορίσει τις επιπτώσεις της εισαγόμενης ακρίβειας. Αφήνουμε πίσω τις άναθρες κραυγές της αντιπολίτευσης στηρίζοντας στο μέτρο του εφικτού νοικοκυριά και επιχειρήσεις» κατέληξε ο Κυράκος Μητσοτάκης στη δήλωσή του προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής. Όλη η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη Στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του έτους θα επανέλθουμε στο ζήτημα του κόστους της ενέργειας και ελπίζω ότι μετά από πολλούς μήνες διαβουλεύσεων θα μπορέσουμε είτε σήμερα, είτε το αργότερο την επόμενη Δευτερα, στο Συμβούλιο Υπουργών, να οριστικοποιήσουμε τις αποφάσεις μας. Είμαστε κοντά στο να μπορέσουμε να επιβάλουμε ένα ανώτατο πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Η επιχειρηματολογία μας πια είναι γνωστή σε όλα τα κράτη- μέλη και θεωρώ ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα βρούμε τις απαραίτητες πλειοψηφίες προκειμένου να κινηθούμε σ’ αυτήν την κατεύθυνση. Είναι απολύτως απαραίτητο η Ευρώπη να στείλει, επιτέλους, ένα ξεκάθαρο «σήμα» στις αγορές ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την εργαλειοποίηση του φυσικού αερίου από πλευράς Ρωσίας. Πρέπει να στηρίξουμε σήμερα τους καταναλωτές μας, τις επιχειρήσεις μας, τα νοικοκυριά μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το κύμα ακρίβειας, «προϊόν» του πολέμου και της άδικης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σε κάθε περίπτωση -και ανεξάρτητα από τις ευρωπαϊκές αποφάσεις- η Ελληνική Κυβέρνηση εξακολουθεί να λαμβάνει όλα τα μέτρα προκειμένου να στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Θέλω να θυμίσω ότι μόνο μέσα στο μήνα Δεκέμβριο θα εκταμιευθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό 900 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, αλλά και τους συμπολίτες μας που δικαιούνται επίδομα στήριξης για τις αγορές του πετρελαίου θέρμανσης. Και βέβαια αυτό σε συνδυασμό με μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες -όπως το «Καλάθι του νοικοκυριού», το οποίο τώρα αποκτά και χριστουγεννιάτικη διάσταση- αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί, προσπαθεί να περιορίσει τις επιπτώσεις της εισαγόμενης ακρίβειας. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα εξακολουθούμε να κινούμαστε, αφήνοντας πίσω τις άναρθρες κραυγές της αντιπολίτευσης και στηρίζοντας, στο μέτρο του εφικτού, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. *Δημοσιογράφος:* (ομιλία εκτός μικροφώνου) *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Αυτό είναι ένα ζήτημα που συζητάμε εδώ και μήνες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ήλπιζα ότι θα είχαμε καταφέρει μέχρι τώρα να καταλήξουμε σε μια συμφωνία στο επίπεδο των Υπουργών μας. Δυστυχώς, το ζήτημα επέστρεψε σε εμάς, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι αν όχι σήμερα το αργότερο την ερχόμενη Δευτέρα -όταν θα συναντηθούν πάλι οι Υπουργοί μας- θα έχουμε μία τελική απόφαση. Είναι απαραίτητο να στείλουμε ένα ξεκάθαρο «σήμα» στις αγορές, αλλά και στη Ρωσία ότι δεν θα δεχθούμε την εργαλειοποίηση του φυσικού αερίου σε βάρος των πολιτών και των επιχειρήσεών μας. Ειδήσεις σήμερα: Νεκρός 14χρονος που χτυπήθηκε από αυτοκίνητο στις συγκρούσεις Γάλλων και Μαροκινών – Δείτε βίντεο Ομολόγησε ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι – «Αφήστε ελεύθερη την Εύα, τα έκανα όλα για τα χρήματα» Η 12χρονη αναγνώρισε κι άλλους πέντε βιαστές της – Δείτε την κατάθεσή της

