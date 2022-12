Μητσοτάκης: Στη σύνοδο για το φυσικό αέριο – Πώς σχολίασε την υπόθεση Καϊλή

Σαφείς αποστάσεις από τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ πήρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες, επιβεβαιώνοντας το προ ημερών ρεπορτάζ του thetimes|-.gr και επιχειρώντας να χρησιμοποιήσει την κατ’ αυτόν ταύτιση του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη με τον ΣΥΡΙΖΑ ως επιχείρημα υπέρ της αυτοδυναμίας της ΝΔ. Μιλώντας σε στελέχη της ΝΔ στα γραφεία του ΕΛΚ, στην καρδιά των Βρυξελλών, ο κ. Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε έτι μια φορά της ανάγκης πολιτικής κυριαρχίας της ΝΔ, ενώ για πρώτη φορά μετά από αρκετές μέρες σχολίασε την υπόθεση Καϊλή, απαντώντας στην προσπάθεια του Νίκου Ανδρουλάκη να τη χρεώσει στη ΝΔ. «Άκουγα τον κ. Ανδρουλάκη να λέει με απόλυτη σαφήνεια ότι θέλει να στείλει τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση για να οικοδομηθεί η προοδευτική διακυβέρνηση. Νομίζω ότι το είπε πολύ καθαρά. Ο άνθρωπος θέλει να συγκυβερνήσει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Για να είμαστε ξεκάθαροι εδώ και να το γνωρίζουν αυτό και οι πολίτες οι οποίοι ενδεχομένως θα εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές. Οι επιλογές λοιπόν έχουν γίνει και αν ο κ. Ανδρουλάκης επιλέγει να είναι παρακολούθημα του κ. Τσίπρα, ας βγει στο κάτω-κάτω να το πει με ειλικρίνεια και με απόλυτη σαφήνεια, αντί να μάς το λέει με μισόλογα», είπε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης, εξαπολύοντας, ίσως για πρώτη φορά, τόσο σφοδρή επίθεση ονομαστικά στον Νίκο Ανδρουλάκη. Στο Μέγαρο Μαξίμου, άλλωστε, δεν πέρασε απαρατήρητη η αναφορά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος και θέλουν να περάσουν το μήνυμα ότι, αν κάποιος ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, εν τελεί μπορεί να του βγει… ΣΥΡΙΖΑ. «Έχουμε αποδείξει ότι αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη μονοκομματική Νέα Δημοκρατία. Και έχω αποδείξει και εγώ ως Πρωθυπουργός ότι έχω τη δυνατότητα να επιλέγω στελέχη αξιοκρατικά και ενίοτε, όποτε αυτό κρίνω ότι είναι απαραίτητο, να επιστρατεύω με την καλή έννοια και στελέχη εκτός των παραδοσιακών τειχών της παράταξης», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, συνεχίζοντας το άνοιγμα σε πολίτες που δεν ψηφίζουν παραδοσιακά τη ΝΔ, έστω και αν έχουν απογοητευτεί από τις εξελίξεις των προηγούμενων μηνών. Ο κ. Μητσοτάκης, άλλωστε, γνωρίζει την αποστροφή ενός μεγάλου μέρους του κεντρογενούς ακροατηρίου για τον ΣΥΡΙΖΑ, πολλώ δε για την προοπτική επιστροφής του στην εξουσία με ένα κεντρώο «δεκανίκι». Ο κ. Μητσοτάκης, παράλληλα, δεν άφησε ασχολίαστα και τα περί «Δούρειων Ίππων» που μετήλθε ο Νίκος Ανδρουλάκης τις πρώτες μέρες της υπόθεσης Καϊλή, επιχειρώντας να την συνταυτίσει με τη ΝΔ. «Δείχνει και πανικό και μικρότητα το να προσπαθείς να φορτώσεις ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία», είπε ο κ. Μητσοτάκης χθες. Ενδιαφέρον, δε, έχει και το γεγονός ότι η κ. Καϊλή ζήτησε χθες από τον συνήγορο της Μιχάλη Δημητρακόπουλο να διαψεύσει τα σενάρια περί ένταξης της στη ΝΔ, όπως αυτός διεμήνυσε μέσω του κεντρικού δελτίου του Star. Συμφωνία για το πλαφόν άμεσα Πέραν των προεκλογικών ασκήσεων, πάντως, και με το Κατάρ-Gate να βαρύνει την πολιτική ατμόσφαιρα στις Βρυξέλλες, ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται από χθες στη βελγική πρωτεύουσα και σήμερα θα δώσει το παρών στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής. «H Eλλάδα θα συνεχίσει να διεκδικεί ευρωπαϊκή λύση στο θέμα των τιμών ενέργειας και του πλαφόν, το οποίο αναμένεται να συζητηθεί και να οριστικοποιηθεί στο επόμενο Συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας την ερχόμενη εβδομάδα», τονίζουν κυβερνητικές πηγές, υπενθυμίζοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή κατέθεσε προτάσεις για λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο τόσο σε ό,τι αφορά τις τιμές του φυσικού αερίου και την προστασία των καταναλωτών από την μεγάλη ευμεταβλητότητα των αγορών, όσο και σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές προμήθειες και την ασφάλεια εφοδιασμού. Ειδήσεις σήμερα: Politico: Χωρίς την Καϊλή, η Ευρωβουλή χάνει τη «βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων» Ιντιάνα Τζόουνς: Η τελευταία του αποστολή είναι στην Αρχαία Ελλάδα Μουντιάλ 2022: Και ο Μακρόν…. τρελάθηκε με την πρόκριση της Γαλλίας

