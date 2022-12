Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Να κλείσει επειγόντως το θέμα του πλαφόν στις 19 Δεκεμβρίου «Η εντολή για την διαμόρφωση ενός μηχανισμού διόρθωσης τιμών δόθηκε από τον περασμένο Οκτώβριο και δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί» Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την παρέμβαση του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι, ενώ η εντολή για την διαμόρφωση ενός πλαφόν ( μηχανισμού διόρθωσης τιμών ) δόθηκε από τον περασμένο Οκτώβριο, δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα πρέπει να κλείσει τη Δευτέρα στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας, ενώ ζήτησε να συμπεριληφθεί στο κείμενο των συμπερασμάτων, κάτι, που εν τέλει έγινε, σχετική αναφορά για την ανάγκη να οριστικοποιηθεί επειγόντως το θέμα στις 19 Δεκεμβρίου. Κατά τη συζήτηση για τις διατλαντικές σχέσεις που προηγήθηκε και ειδικότερα για τον αμερικανικό Νόμο για τη Μείωση του Πληθωρισμού (Inflation Reduction Act), ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη η Ευρώπη να κινηθεί συντεταγμένα και να στηρίξει τις ευρωπαικές επιχειρήσεις, βάζοντας χρήματα στο τραπέζι και ενισχύοντας το RepowerEU. Ειδήσεις σήμερα: Νεκρός 14χρονος που χτυπήθηκε από αυτοκίνητο στις συγκρούσεις Γάλλων και Μαροκινών – Δείτε βίντεο Ομολόγησε ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι – «Αφήστε ελεύθερη την Εύα, τα έκανα όλα για τα χρήματα» Η 12χρονη αναγνώρισε κι άλλους πέντε βιαστές της – Δείτε την κατάθεσή της BEST OF NETWORK 15.12.2022, 18:25 15.12.2022, 15:17 15.12.2022, 10:41 15.12.2022, 11:02 15.12.2022, 14:49 15.12.2022, 15:30

