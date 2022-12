Οικονόμου: Αυτή η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να μείνει η παραμικρή σκιά για τις παρακολουθήσεις Όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η κυβέρνηση συνδράμει με όλα τα μέσα την ελληνική δικαιοσύνη «Αυτή η κυβέρνηση, με το σεβασμό που διαχρονικά δείχνει στους θεσμούς και ειδικά στη δικαιοσύνη, ως πυλώνα της δημοκρατίας μας, δεν θα επιτρέψει να μείνει η παραμικρή σκιά σε αυτού του είδους τα ζητήματα», υπογράμμισε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Γιάννης Οικονόμου, όταν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού, η αντιπολίτευση έθιξε και πάλι για το ζήτημα των παρακολουθήσεων. Όπως είπε ο Γιάννης Οικονόμου, η κυβέρνηση συνδράμει με όλα τα μέσα την ελληνική δικαιοσύνη. «Όλα τα μεγάλα θέματα, ό,τι χρειάζεται να διερευνηθεί, γίνεται αντικείμενο έρευνας από τη δικαιοσύνη και αντικείμενο επιμερισμού ευθυνών από τη δικαιοσύνη», είπε ο κ. Οικονόμου. Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου είχε λίγα λεπτά νωρίτερα απευθυνθεί στον Γιάννη Οικονόμου και του ζήτησε να απαντήσει τον λόγο της παρακολούθησης του κ. Νίκου Ανδρουλάκη. «Θέλουμε απάντηση για το μείζον θέμα που απασχολεί τον δημόσιο διάλογο, το πολιτικό σύστημα και τον ελληνικό λαό. Μιλάω για το ζήτημα των υποκλοπών. Πέντε μήνες μετά, και ακόμα δεν έχουμε πάρει απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα. Μιλάω για τις αποδεδειγμένες και ομολογημένες, από εσάς τους ίδιους, υποκλοπές, που έχουν να κάνουν με τον πρόεδρο μας Νίκο Ανδρουλάκη. Τα κρίσιμο παραμένει. Για ποιον λόγο παρακολουθούνταν ο Νίκος Ανδρουλάκης; Ποιος κατέχει το σύστημα Predator στη χώρα μας. Βιώσαμε και είδαμε όλο αυτό το κουκούλωμα και τη συσκότιση, από την πλευρά της εξεταστικής επιτροπής, με ευθύνη της πλειοψηφίας και δυστυχώς στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Κυριολεκτικά έχουμε βαρεθεί να ακούμε την κυβέρνηση να μας παραδίδει μαθήματα θεσμικότητας. Θα πάρουμε επιτέλους απαντήσεις;», είπε η Νάντια Γιαννακοπούλου και πρόσθεσε: «Θα πάμε σε προεκλογική περίοδο με αυτή την τοξικότητα, με αυτό το διχαστικό κλίμα, μέσα σε αυτό το νεφέλωμα, την γκρίζα ζώνη που δημιουργείται επειδή δεν δίνετε απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα του μείζονος ζητήματος των υποκλοπών; Έτσι θα πάμε;». Αλλά και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης αναφέρθηκε στο ζήτημα των υποκλοπών. «Δεν είναι δυνατόν να έρχεστε εδώ, εσείς προσωπικά κύριε Οικονόμου, δεν σας πρέπει θεσμικά και προσωπικά, και να χρησιμοποιείτε ορολογία Κασιδιάρη. Αυτό που είπατε προηγουμένως, απευθυνόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, περί θολοκουλτουριάρηδων, την τελευταία φορά ακούστηκε σε αυτό το κοινοβούλιο από τον Κασιδιάρη κύριε Οικονόμου. Σας ζητούμε επίσημα κα ενιαία να ανακαλέστε αυτή τη φράση και να ζητήσετε να διαγραφεί από τα πρακτικά, διότι δεν μπορεί να είναι μια φράση που τη μια βγαίνει από το στόμα του Κασιδιάρη και από την άλλη βγαίνει από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο», είπε ο Γιάννης Ραγκούσης και σχολίασε το γεγονός ότι τη συγκεκριμένη αναφορά ο Γιάννης Οικονόμου την έκανε για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ στις αμυντικές δαπάνες. «Αντί να έρθετε και να πείτε ή να σκεφτείτε ότι έχουμε απολύτως δικαιωθεί. Λέτε αυτά που λέτε. Σας είπαμε, όταν μιλήσαμε πέρυσι για τις αμυντικές δαπάνες, ότι πως μπορεί να σας έχει κάποιος εμπιστοσύνη. Και πριν περάσουν λίγοι μήνες, τι αποδείχθηκε; Ότι είσαστε μια κυβέρνηση που είχε φτάσει μέχρι του ακραίου αντισυνταγματικού και αντιδημοκρατικού επιπέδου, να παρακολουθεί την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω της ΕΥΠ και του Predator. Να παρακολουθεί τους υπεύθυνους, για τους εξοπλισμούς της χώρας. Και έρχεστε εδώ και, χωρίς να τα συνειδητοποιείτε όλα αυτά, λέτε να σας έχουμε εμπιστοσύνη στη διαχείριση των αμυντικών δαπανών, των εξοπλισμών κοκ;», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν μπορείτε να φύγετε και εσείς από αυτή την αίθουσα, όπως έφυγε ο πρωθυπουργός σας, χωρίς να απαντήσετε σε δύο πολύ συγκεκριμένα και μείζονος σημασίας ζητήματα. Η δικαιοσύνη βεβαίως και θα αποφανθεί στο τέλος εκείνη και μόνο εκείνη, για τις ποινικές ευθύνες για όσους και όσες έχουν διαπράξει τις υποκλοπές. Εμείς δεν σας ζητάμε να δικάσετε την υπόθεση των υποκλοπών. Εμείς σας ζητούμε, όπως έχετε υποχρέωση απέναντι στο Σύνταγμα, τους νόμους και την εντολή που σας έδωσε ο ελληνικός λαός, να δώσετε την πληροφόρηση. Δηλαδή να απαντήσει αν η ΕΥΠ είχε θέσει υπό παρακολούθηση τον υπουργό κ. Χατζηδάκη; Η ΕΥΠ είχε θέσει σε παρακολούθηση τον κ. Φλώρο, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ; Δεν μπορείτε να φύγετε και εσείς από αυτή την αίθουσα χωρίς να δώσετε απαντήσεις, σε αυτά τα δύο ερωτήματα», επέμεινε. «Κύριε Ραγκούση, δεν ξέρω τι είχε πει ο κ. Κασιδιάρης ούτε ασχολούμαστε με τον κ. Κασιδιάρη. Το περιθώριο είναι ο μοναδικός χώρος που τους ταιριάζει. Αυτή η παράταξη, αυτή η κυβέρνηση έχουμε ανοιχτό μέτωπο με την ακροδεξιά. Ανοιχτό μέτωπο με την ακροδεξιά, διαχρονικά», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Θυμάμαι όμως και ξέρω τι επικαλεστήκατε εσείς για να μην ψηφίσετε τις συμφωνίες με τη Γαλλία. Τον κίνδυνο να πηγαίνουν στις χώρες του Μαγκρέμπ, Έλληνες στρατιωτικοί και να πολεμούν εκεί. Ε, εγώ αυτό το αποκαλώ κάπως θολοκουλτουριάρικο. Εάν εσείς θέλετε να το αναιρέσετε να το πείτε αλλιώς ή αλλιώτικα, βρείτε έναν τρόπο να το διορθώσετε. Όπως θυμάμαι δεν ψηφίσατε τις μεγάλες επιλογές της κυβέρνησης να ενισχύσει την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας και μια σειρά άλλα πράγματα. Νομίζω αυτά είναι φθηνά τερτίπια. Εάν αυτή είναι δήλωση αυτοκριτικής του ΣΥΡΙΖΑ σε μεγάλες επιλογές αυτής της κυβέρνησης, σε ότι αφορά την αποτρεπτική ικανότητα, και της γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής μας θέσης, είναι καλοδεχούμενη. Και ελπίζω να μην είναι στη γραμμή επαναδιαπραγμάτευσης στις μείζονες συμφωνίες για τη χώρα», συνέχισε. Προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι οι προτεραιότητες της κοινωνίας, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε προτεραιότητες είναι η αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων, η αντιμετώπιση των έξωθεν επιβουλών, η υποχρέωση να τιμήσει η κυβέρνηση το πρόγραμμα της και να διαμορφώσει μια Ελλάδα όπου οι πόρτες της προκοπής και της προόδου θα είναι ανοιχτές, για όλους. Ο κ. Οικονόμου απευθύνθηκε και στους δύο κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. «Αυτό που συστηματικά υποτιμάτε και ξεχνάτε είναι ότι η τοξικότητα και ο διχασμός τροφοδοτείται από τη διασπορά φημολογίας. Η τοξικότητα και ο διχασμός τροφοδοτείται όταν διασύρεις και διαπομπεύεις και δυσφημείς τη δικαιοσύνη και τη χώρα στο εξωτερικό», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Πριν από λίγες ημέρες, ο κ. Τσίπρας επισκέφθηκε τον κ. Ντογιάκο. Βγαίνοντας από τον κ. Ντογιάκο – τι του είπε μέσα δεν το γνωρίζουμε, το ξέρει αυτός και ο κ. Ντογιάκος-είπε, ανάμεσα στα υπόλοιπα, ότι εμπιστεύεται πλήρως την ελληνική δικαιοσύνη. Και σήμερα στις Βρυξέλλες δυσφήμισε την ελληνική δικαιοσύνη. Την εμπιστεύεται έξω από τον κ. Ντογιάκο, τη διασύρει και τη δυσφημεί στο εξωτερικό. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, η κυβέρνηση αυτή έχει συνδράμει με όλα τα μέσα την ελληνική δικαιοσύνη. Βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτή δικαστική έρευνα. Για να κάνει τι; Να απαντήσει σε μια σειρά από ζητήματα, σε μια σειρά από θέματα, που όλοι μας και πρώτα και πάνω από όλους αυτή η κυβέρνηση δεν θέλει να μείνει καμία σκιά. Έχετε μια μονοθεματική ατζέντα για να εργαλοποιήσετε ένα θέμα που νομίζετε, που πιστεύετε ότι θα φέρει σε δύσκολη θέση αυτή την κυβέρνηση. Η χώρα έχει θεσμούς. Στη συντεταγμένη πολιτεία, στις δημοκρατίες, στα ευρωπαϊκά κράτη δικαίου οι θεσμοί, η δικαιοσύνη, οι αρχές είναι αυτές που ψάχνουν τα θέματα, είναι αυτές που αναδεικνύουν την αλήθεια, είναι αυτές που δείχνουν τι δεν πήγε καλά, ποιοι είναι οι αυτουργοί και ποιοι είναι οι μυθοπλάστες. Να είστε σίγουροι ότι αυτή η κυβέρνηση, με το σεβασμό που διαχρονικά δείχνει στους θεσμούς και ειδικά στη δικαιοσύνη, ως πυλώνα της δημοκρατίας μας, δεν θα επιτρέψει να μείνει η παραμικρή σκιά σε αυτού του είδους τα ζητήματα», πρόσθεσε. Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν ικανοποίησε την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου που επανήλθε ότι η κυβέρνηση μπλέκει όλες τις παρακολουθήσεις, αλλά πρέπει να δώσει απαντήσεις για την παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη την οποία άλλωστε η ίδια έχει παραδεχθεί. «Το ερώτημα είναι αμείλικτο. Πρέπει να απαντήσετε για την παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη και το Predator. Θα δώσετε απάντηση ή ξανά θα ρίξετε τη μπάλα στην εξέδρα;», είπε η Νάντια Γιαννακοπούλου που κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν δίνει απαντήσεις και ρίχνει την «μπάλα στην εξέδρα» επιχειρώντας να παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ ταυτισμένο με τον ΣΥΡΙΖΑ. «Το ερώτημα που μου απευθύνετε, κακώς το απευθύνετε σε εμένα κυρία Γιαννακοπούλου», τόνισε. «Ο πρωθυπουργός είπε από την πρώτη στιγμή ότι υπήρξε μια άστοχη, αλλά νόμιμη επισύνδεση και όλοι κάλεσαν τον κ. Ανδρουλάκη, μέσα στο πλαίσιο που επέτρεπε το θεσμικό πλαίσιο, να επισκεφθεί την ΕΥΠ και να ενημερωθεί. Ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε διαφορετικό τρόπο. Μην ρωτάτε εμένα. Ρωτήστε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Όπως επίσης μην αποδίδετε σε εμάς σκοπιμότητα, ταυτίσεις και συμπορεύσεις. Είναι επιλογή του αρχηγού σας, φαντάζομαι θα εκφράζει και το σύνολο σας, έτσι να προχωρήσετε θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε, από κοινού, να στείλετε τη ΝΔ στην αντιπολίτευση. Εάν αυτό δεν εκπροσωπεί ή δεν έχει γίνει αντιληπτό, μην το χρεώνετε σε εμάς, αυτό το δρόμο έχετε αποφασίσει να ακολουθήσετε», συμπλήρωσε. Ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, κατά τη διάρκεια της παρέμβασης του, επί του προϋπολογισμού πυροδότησε την αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης τη στιγμή που είπε ότι η κυβέρνηση προέταξε την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ αναμασά έναν «θολοκουλτουριάρικο μηδενισμό και καλά καλά δεν έχει αποφασίσει αν είναι υπέρ ή κατά της ενίσχυσης των Σωμάτων Ασφαλείας με 600 ευρώ». Η κυβέρνηση, είπε ο κ. Οικονόμου, οικοδόμησε σχέσεις αμοιβαίας συνεργασίας με τις υπερδυνάμεις του πλανήτη, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ αναζητεί αφελείς περιπλανήσεις στον τρίτο κόσμο. «Τα έργα μας είναι πολιτικές πράξεις που βασίζονται στις αρχές και τις αξίες που διαχρονικά ακολουθούμε. Τον ανθρωπισμό, τη γνήσια και άδολη λαϊκότητα, τον πραγματισμό, το σεβασμό στην ελληνικότητα, τη μέριμνα για τη δημοκρατία, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη», ανέφερε ο Γιάννης Οικονόμου, ενώ πρόσθεσε ότι η παράταξη της ελληνικής φιλελεύθερης δεξιάς, στη μακρά πορεία της, πορεύεται με προσήλωσε σε αυτές τις αρχές και με προσήλωση στην πατρίδα. «Μέχρι εδώ, η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να κρατήσει την Ελλάδα όρθια και να διασφαλίσει την εθνική ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή. Στη νέα 4ετία θα μπορέσουμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα. Ξέρουμε το πώς και μπορούμε να το πράξει», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε πως όσοι βάζουν το κομματικό πάνω από το πατριωτικό δεν θα μπορέσουν να ανακόψουν την πορεία μπροστά. «Η επόμενη 4ετία θα καθορίσει το μέλλον της Ελλάδας για αρκετές δεκαετίες», είπε επίσης και τόνισε πως η κυβέρνηση θα διεκδικήσει νέα εντολή προκοπής και δημιουργίας και για τον κάθε Έλληνα, θα διεκδικήσει νέα εντολή για αυτοδύναμη Ελλάδα.

