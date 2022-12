Οικονόμου: Δεν υπάρχει κάτι που να δείχνει ότι με ενισχυμένη αναλογική η ΝΔ δεν θα εξασφαλίσει αυτοδυναμία

«Βλέπουμε ότι η ΝΔ κρατάει ένα σταθερό και πολύ μεγάλο προβάδισμα έναντι της αξιωματική αντιπολίτευσης και των υπόλοιπων κομμάτων, ο πρωθυπουργός έχει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα σε σχέση με τον κ. Τσίπρα στην καταλληλόλητα για πρωθυπουργό. Αξιολογούμε τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας γιατί η εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης είναι σταθερή. Δεν νομίζω να έχουμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια κυβέρνηση που πλησιάζει στη λήξη της τετραετίας να διατηρεί, όχι μόνο σε αυτή αλλά και σε άλλες δημοσκοπήσεις, ευρύ προβάδισμα έναντι της αντιπολίτευσης. Και προχωράμε με την υλοποίηση του προγράμματός μας και με την αντιμετώπιση των αναγκών των πολιτών προς τις εκλογές», είπε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σε ερώτηση για τα ευρήματα της MRB. Για τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα από τις Βρυξέλλες είπε ότι «είναι λυπηρό, είναι εθνικά επιζήμιο ο κ. Τσίπρας σε κάθε παρουσία του στο εξωτερικό να επιχειρεί εξαιτίας του μένους που έχει για τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση να διασύρει την Ελλάδα και να δυσφημεί την ελληνική δικαιοσύνη». «Κατά την επίσκεψή του στον κ. Ντογιάκο ο κ. Τσίπρας είχε δηλώσει την πλήρη εμπιστοσύνη του στην ελληνική Δικαιοσύνη. Μετά τον κ. Ντογιάκο λέει ότι εμπιστεύεται πλήρως την ελληνική Δικαιοσύνη και δυσφημεί την ελληνική Δικαιοσύνη, την ελληνική Πολιτεία, διασύρει τη χώρα, όταν πηγαίνει στο εξωτερικό. Ας αναλογιστούν οι πολίτες τι είδους σοβαρότητα και υπευθυνότητα είναι αυτή από ένα άνθρωπο που διεκδικεί την εμπιστοσύνη και την ψήφο τους» σημείωσε. Για τις δηλώσεις του για την υπόθεση της κ. Καϊλή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε: «νομίζω ότι είναι προφανής η ταύτιση. Τα ιλαροτραγικά επιχειρήματα που χρησιμοποιεί και ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Τσίπρας για την υπόθεση της κ. Καϊλή ταυτίζονται απολύτως. Αναφερόμενος στην υπόθεση ο κ. Τσίπρας δεν ψέλλισε καν τη λέξη ΠΑΣΟΚ. Νομίζω είναι τέτοια η ταύτιση και στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά και η σύμπλευσή τους ευρύτερα, που δεν κρατούν πλέον ούτε τα προσχήματα». «Εμείς δεν έχουμε επιτεθεί σε κανέναν. Διαβάζουμε δηλώσεις, συγκρίνουμε λέξεις και κάνουμε αυτές τις δηλώσεις που δεν συνιστούν επίθεση σε κανέναν. Θα έλεγα αποτυπώνουν τα πραγματικά περιστατικά. Πολύ περισσότερο δεν επιτεθήκαμε σε κανέναν, όταν ήρθε στην επιφάνεια η υπόθεση της κ. Καϊλή. Δεν υπήρξε στέλεχος ΝΔ που να πει ότι αυτό είναι ένα καθολικό, δομικό ζήτημα και πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ σημειώνοντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να χρεώσει την κ. Καϊλη στην ΝΔ» πρόσθεσε. Για τις δηλώσεις του κ. Τσίπρα σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών είπε: «θα ήταν καλό να συγκεντρώσουμε τις εκτιμήσεις του κ. Τσίπρα γύρω από τον χρόνο των επόμενων εκλογών και να δούμε ότι έχει πέσει έξω σε όλες. Όπως έχει πέσει έξω σε όλες, έτσι προφανώς θα πέσει έξω και σε αυτή. Οι εκλογές όπως έχει πει ο πρωθυπουργός θα γίνουν κοντά στο τέλος της τετραετίας». Απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι η κυβέρνηση εμπιστεύεται και συνδράμει την ελληνική Δικαιοσύνη, έτσι ώστε να μη μείνει καμία σκιά στο θέμα των παρακολουθήσεων των νόμιμων επισυνδέσεων των κακόβουλων λογισμικών. «Πρώτοι εμείς δεν θέλουμε να μείνει καμία σκιά στην υπόθεση αυτή. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση απαντά και αντιμετωπίζει τα ζητήματα με σοβαρότητα, με τρόπο θεσμικό και υπεύθυνο. Η αξιωματική αντιπολίτευση με μια παρανοϊκή σκανδαλολογία και σεναριολογία, προκειμένου να εργαλειοποιήσει το κάθε ζήτημα για να πλήξει τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, αλλά και δυστυχώς όπως φαίνεται με κάθε παρουσία του κ. Τσίπρα στο εξωτερικό να διασύρει και τη χώρα» είπε. «Τα ρυπαρά δίκτυα, στα οποία έχω επανειλημμένως αναφερθεί, αναφέρονται σε μια σειρά από περίεργα ζητήματα. Για παράδειγμα υπήρχαν κάποιοι που παρακολουθούσαν -μένει από την έρευνα της Δικαιοσύνης να δούμε ποιοι ήταν αυτοί- και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι φέρονται να έχουν τα στοιχεία αυτών των παρακολουθήσεων, μένει και αυτό να αποδειχθεί αν είναι αλήθεια. Όλο αυτό συγκροτεί ένα περίεργο υπόγειο και πάντως ρυπαρό δίκτυο» πρόσθεσε. Σε ερώτηση για την αυτοδυναμία της ΝΔ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι που να δείχνει ότι σε περιβάλλον ενισχυμένης αναλογικής η ΝΔ δεν θα εξασφαλίσει αυτοδυναμία. «Εμείς αυτοδυναμία και καθαρή εντολή θα διεκδικήσουμε από τους πολίτες. Από εκεί και πέρα ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι στόχος του είναι στις επόμενες εκλογές να στείλει την ΝΔ στην αντιπολίτευση. Η σύμπλευση με τον κ. Τσίπρα όχι μόνο στην φωτοτυπική ομοιότητα των ανακοινώσεών τους σε ότι αφορά το ζήτημα της κ. Καϊλη αλλά και σε ευρύτερα θέματα είναι πλέον προφανή σε όλους και τα αξιολογεί η ελληνική κοινωνία» σημείωσε. Ειδήσεις σήμερα: Η 12χρονη αναγνώρισε κι άλλους πέντε βιαστές της – Δείτε την κατάθεσή της Maestro: Απόψε το μεγάλο φινάλε Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ξανά στην Εύβοια – Ταρακουνήθηκαν και περιοχές της Αττικής

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )