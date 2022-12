Ο «πυρετός» του Κατάρ χτύπησε το Ευρωκοινοβούλιο και προκαλεί πανικό σε Βρυξέλλες και Στρασβούργο Στο μικροσκόπιο μπαίνει η συμφωνία ελεύθερης αεροπλοϊας μεταξύ Ε.Ε.-Κατάρ που είχε περάσει προ ενός έτους από το το Ευρωκοινοβούλιο Γιώργος Ευγενίδης 15.12.2022, 06:46 Πολιτικές αναταράξεις άνευ προηγουμένου στο ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα και ειδικά στους ευρωπαϊκούς θεσμούς έχει φέρει το Κατάρ-Gate, όπως αναφέρουν στο thetimes|-.gr πολλαπλές ευρωπαϊκές πηγές. Και αυτό γιατί η ταπεινωτική σύλληψη μιας εν ενεργεία αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενός πρώην ευρωβουλευτή, αλλά και τα αλλεπάλληλα “ντου” της βελγικής και της γαλλικής αστυνομίας σε σπίτια και γραφεία ευρωβουλευτών και συνεργατών αυτών σε Βρυξέλλες και Στρασβούργο, έχουν προκαλέσει φαινόμενα ντόμινο ιδίως εντός του Ευρωκοινοβουλίου. Η τελευταία Ολομέλεια του έτους που γινόταν αυτές τις μέρες, από τη Δευτέρα, στο Στρασβούργο απέκτησε χαρακτηριστικά ροντέο, με την επείγουσα καθαίρεση της κ. Καϊλή από τη θέση της αντιπροέδρου, ενώ οι φωτογραφίες που δίνουν στη δημοσιότητα οι βελγικές αρχές με τις δεσμίδες χαρτονομισμάτων έχουν γίνει viral μεταξύ ευρωβουλευτών και συνεργατών τους. Η ανησυχία, πάντως, είναι έκδηλη, καθώς είναι σαφές σε όσους γνωρίζουν ότι οι βελγικές αρχές δεν πρόκειται να σταματήσουν εδώ. Ήδη, στο μικροσκόπιο βρέθηκαν οι ευρωβουλευτές Μαρκ Ταραμπέλα και Μαρία Αρένα, ενώ πολλοί εκτιμούν ότι σύντομα θα υπάρξουν και άλλες έρευνες σε πρόσωπα που συνδέονται με την υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της οποίας πρόεδρος υπήρξε ο κ. Παντσέρι και στη συνέχεια τη θέση του πήρε η κ. Αρένα. Το πιο ενδιαφέρον, όμως, ότι ο “πυρετός του Κατάρ” χτυπάει πλέον το Ευρωκοινοβούλιο χωρίς διακρίσεις. Χθες, το Politico αποκάλυψε ότι στο μικροσκόπιο μπαίνει η συμφωνία ελεύθερης αεροπλοϊας μεταξύ Ε.Ε.-Κατάρ που είχε περάσει προ ενός έτους από το το Ευρωκοινοβούλιο. Η συμφωνία «ανοιχτών ουρανών» παρέχει στην Qatar Airways απεριόριστη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ των 450 εκατομμυρίων πολιτών. Σε αντάλλαγμα, οι αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ έχουν απεριόριστη πρόσβαση στην αγορά του Κατάρ των 2,9 εκατομμυρίων ανθρώπων. Από τότε που ξέσπασε το σκάνδαλο σχετικά με την φερόμενη εξαγορά επιρροής από το Κατάρ στην ΕΕ, οι ευρωβουλευτές διερευνούν τρόπους για να «φρενάρουν» τη συμφωνία, σύμφωνα με το Playbook, ενώ υπενθυμίζεται ότι ήδη το θέμα της βίζα “φρενάρει” μετά τις αλυσιδωτές αντιδράσεις. Όπως περιέγραφε, πάντως, στο thetimes|-.gr ανώτερη ευρωπαϊκή πηγή με γνώση των παρασκηνιακών συζητήσεων σε Βρυξέλλες και Στρασβούργο, μια σειρά ευρωβουλευτών που έχουν εμπλακεί σε υποθέσεις με το Κατάρ ζουν πλέον με το…άγχος της έρευνας, ακόμα και αν φαινομενικά δεν έχουν κάτι παράνομο. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται όσοι έχουν συμμετάσχει και έχουν ψηφίσει ευνοϊκά προς το Κατάρ στο πλαίσιο της προαναφερθείσας υποεπιτροπής του Κοινοβουλίου, αλλά και ευρωβουλευτές που τα τελευταία χρόνια είχαν κοινωνικές και πολιτικές επαφές με αξιωματούχους του Εμιράτου. Και αυτό γιατί οι βελγικές αρχές διαμηνύουν ότι το σκέλος της έρευνας που αφορά την κ. Καϊλή, τον κ. Παντσέρι και τους υπολοίπους είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο. Ειδήσεις σήμερα: Politico: Χωρίς την Καϊλή, η Ευρωβουλή χάνει τη «βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων» Ιντιάνα Τζόουνς: Η τελευταία του αποστολή είναι στην Αρχαία Ελλάδα Μουντιάλ 2022: Και ο Μακρόν…. τρελάθηκε με την πρόκριση της Γαλλίας Γιώργος Ευγενίδης 15.12.2022, 06:46 Best of Network 14.12.2022, 18:09 13.12.2022, 10:43 14.12.2022, 16:45 14.12.2022, 21:31 14.12.2022, 21:34 14.12.2022, 17:37

