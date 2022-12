Παπαθανάσης: Κοινωνικά δίκαιος και αναπτυξιακός ο νέος προϋπολογισμός

«Κοινωνικά δίκαιο και ταυτόχρονα αναπτυξιακό», χαρακτήρισε το νέο προϋπολογισμό του 2023, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, κατά τη συζήτησή του, στην Ολομέλεια της Βουλής. «Ο νέος προϋπολογισμός είναι ιστορικού χαρακτήρα γιατί έρχεται μετά την έξοδο της χώρας από την ενισχυμένη εποπτεία και την επιτυχημένη αντιμετώπιση από τη κυβέρνηση της ΝΔ, των μεγάλων κρίσεων. Συνταγματικά είναι ο τελευταίος της θητείας αυτής της κυβέρνησης για να ακολουθήσουν άλλοι τέσσερεις προϋπολογισμοί στη νέα θητεία της», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Παπαθανάσης, υπογράμμισε ότι, «η ανάπτυξη στη χώρα κινήθηκε το 2022 στο 5,3% πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και υπολογίζεται να κινηθεί αυξητικά και το 2023 όταν για άλλες ευρωπαϊκές χώρες προβλέπεται ύφεση». «Το 2022 έφερε μια ασύμμετρη διεθνή κατάσταση, με πανδημία, πόλεμο, ενεργειακή κρίση, αλλά παρά τις δυσμενείς αυτές συνθήκες, η κυβέρνηση τους αντιμετώπισε με επιτυχία και οι καρποί αυτοί είναι ορατοί στην ελληνική οικονομία και έχουν μετρήσιμους στόχους», ανέφερε. Όπως είπε, η ανάπτυξη που έχει επιτευχθεί στη χώρα δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για να στηριχθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις και το 2023. Μίλησε ακόμα για «πολλές πρωτιές της χώρας», όπως την αύξηση των εξαγωγών που ξεπερνά το 41% σε σχέση με το ΑΕΠ προσεγγίζοντας την πρωταθλήτρια Πορτογαλία, αλλά και την σημαντικότατη αύξηση των επενδύσεων ενώ υπογράμμισε ότι «δεν είναι τυχαίο που διεθνείς επενδυτές επιλέγουν την Ελλάδα για μεγάλες επενδύσεις». Τα τρία τελευταία χρόνια ανέβηκε κατά 16 θέσεις σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις η χώρα, η ανεργία βαίνει συνεχώς μειούμενη και πάνω από 4 εκατ. έχουν βρει δουλειά και η συνεχιζόμενη ανάπτυξη συμβάλει στο να έρθουμε πιο κοντά στην επενδυτική βαθμίδα, είπε. Έμφαση έδωσε στην «αλλαγή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με μείωση της γραφειοκρατίας και ενίσχυση των κινήτρων», τονίζοντας ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις συνέβαλαν στο να σημειωθεί ρεκόρ ιδιωτικών επενδύσεων και ρεκόρ άμεσων επενδύσεων αλλά και νέες επενδύσεις ύψους 7,7 δισ. Σημείωσε δε ότι εγκρίθηκαν πάνω από 30 έργα ΣΔΙΤ ύψους 4,5 δισ. «Το μεταρρυθμιστικό αναπτυξιακό μας πρόγραμμα τρέχει όπως τρέχουν και τα σχέδια με στόχο να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις προκλήσεις αποτελεσματικά και απαντά με ένα συνεκτικό σχέδιο, με αισιοδοξία και βγάζει από κάθε ανασφάλεια και αβεβαιότητα τον τόπο», επεσήμανε ο κ. Παπαθανάσης και κατέληξε: «Όταν έρθει η ώρα των εκλογών θα αναπτύξουμε το συνολικό μεταρρυθμιστικό μας έργο και είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες θα μας δώσουν νέα εντολή για να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή τροχιά της χώρας». Ειδήσεις σήμερα: Ζευγάρι Ελλήνων δασκάλων σε σερβοκροατικό καρτέλ ναρκωτικών – Δείτε φωτογραφίες Corriere della Sera: Ο Τζιόρτζι ήθελε να αγοράσει κότερο Εμίρη για την Εύα Στο 5,4% η διαφορά ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις τάσεις της ΜRB

