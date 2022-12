«Προεδρική» ομιλία Ιμάμογλου: «Τίποτα δεν τελειώνει εδώ» – Αιχμές κατά Ερντογάν Τι είπε μετά την καταδίκη του ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Με μια ηγετική ομιλία μπροστά από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, μπροστά σε χιλιάδες υποστηρικτές του απάντησε σχετικά με την πρωτόδικη καταδίκη του ο Εκρέμ Ιμάμογλου. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cp1qs22miedd) Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, κάλεσε τους ψηφοφόρους του, να τον στηρίξουν και μάλιστα κατά την ομιλία του χρησιμοποίησε λόγια του Ερντογάν τον οποίο μάλιστα φωτογράφισε ως υπεύθυνο για την πρωτόδικη καταδίκη του, λέγοντας: «”http://www.thetimes|-.gr/”Πρέπει να το έχουν καταλάβει ότι δεν θα μπορέσουν να σταθούν μπροστά μας στις κάλπες. Και γι’ αυτό επέλεξαν αυτή την οδό. Αυτή είναι η στρεβλή οδός. Διότι θα έρθει μία ημέρα που κι αυτοί που πολιτικοποιούν τη δικαιοσύνη θα την έχουν ανάγκη”http://www.thetimes|-.gr/”. Πόσο σωστές προτάσεις; Κι εγώ αυτό σκέφτομαι. Αλλά αυτά τα λόγια δεν είναι οι προτάσεις που εσύ ο ίδιος είπες για να λάβουν τη σημερινή απόφαση; Αυτά δεν είναι δικά σου λόγια». Asla kabul edilemeyecek, hukuk dışı kararlarla ülkesini seven insanları yıldıramayacaksınız. Biz direnmeye, herkesin kendini güvende hissedebileceği bir hukuk düzenini ülkemizde yeniden inşa etmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/23UrppdmIS— Dilek Kaya İmamoğlu (@dk_imamoglu) December 14, 2022 O Εκρέμ Ιμάμογλου αποθεώθηκε από τους παρευρισκόμενους. Αμέσως μετά την ομιλία του, ο Ιμάμογλου πήγε στο γήπεδο μπάσκετ της Εφές, η οποία φιλοξενεί την Μπασκόνια. Μόλις μπήκε στο γήπεδο, όλο το στάδιο τον χειροκρότησε. Ειδήσεις σήμερα: Αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα – Πού αναμένονται βροχές Σήμερα η κηδεία του 16χρονου Ρομά – Σε επιφυλακή η ΕΛΑΣ για νέα επεισόδια Νεκρός 14χρονος που χτυπήθηκε από αυτοκίνητο στις συγκρούσεις Γάλλων και Μαροκινών – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 14.12.2022, 18:09 13.12.2022, 10:43 14.12.2022, 16:45 14.12.2022, 21:31 14.12.2022, 21:34 14.12.2022, 17:00

